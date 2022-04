Oscars sammanträder: Ska Will Smith bli av med sin statyett?

I dag fredag sammanträder Oscarsakademins styrelse för att diskutera konsekvenserna av att Will Smith gav komikern Chris Rock en örfil på Oscarsgalan förra veckan. I ett brev till medlemmarna har akademins ordförande David Rubin skrivit att eftersom Will Smith redan självmant har lämnat sin plats i Oscarsakademin så är en uteslutning inte längre möjlig. Däremot ska man diskutera andra eventuella konsekvenser.

Mötet kommer att äga rum via Zoom och man kommer att diskutera disciplinära åtgärder eftersom Smith brutit mot akademiens uppförandekod, bland annat genom ”olämplig fysisk kontakt” och ”hotfullt beteende”.

Dagen efter Oscarsgalan bad Will Smith om ursäkt till Chris Rock via ett inlägg på Instagram. Fyra dagar senare lämnade han Oscarsakademin.

”Jag svek akademins förtroende. Jag berövade andra nominerade och vinnare möjligheten att fira och bli hyllade för sitt extraordinära arbete”, sade Smith i ett uttalande.

Det var när Chris Rock skämtade om Will Smiths fru Jada Pinkett Smith på Oscarsgalan som Will Smith stegade upp på scenen och gav honom en örfil. När Smith satte sig på sin plats igen skrek han: ”Ta inte min frus namn i din jävla mun!”. Senare under galan tog han emot en Oscar för sin roll i filmen ”King Richard”.