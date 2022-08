Oscarsakademin ber Sacheen Littlefeather om ursäkt

Oscarsgalan 1973 sammanföll med American Indian Movements två månader långa ockupation av Wounded Knee i South Dakota.

När Marlon Brando samma år fick en Oscar för rollen i ”Gudfadern” var det i stället Sacheen Littlefeather som gick upp på scenen. Hon blev därmed den första representanten för den amerikanska ursprungsbefolkningen att träda fram under en Oscarsgala och hon gjorde det för att hålla ett tal om hur hennes folk skildrades i Hollywood.

Under 60 sekunder förklarade hon att den amerikanska filmindustrins behandling av ursprungsbefolkningen gjorde att Marlon Brando inte kunde ta emot sin statyett.

Reaktionerna blev starka: Några i publiken buade, och i kulisserna försökte sex säkerhetsvakter hålla tillbaka den rasande västernstjärnan John Wayne, skriver The Guardian.

Sacheen Littlefeather efter att hon hållit sitt tal och avböjt att ta emot Oscarsstatyetten.

Sacheen Littlefeather har berättat om hur hon efter galan under många år blev trakasserad och diskriminerad till följd av sitt korta Oscarstal. Nästan 50 år senare har hon nu fått ta emot en ursäkt från den amerikanska filmakademin, Academy of motion pictures arts and sciences.

Tidigare i sommar fick hon ett brev från David Rubin, akademins ordförande, som beskrev hennes tal som ”ett kraftfullt uttalande som fortsätter att påminna oss om nödvändigheten av respekt och om vikten av mänsklig värdighet.”

Han förklarade också att:

”Den känslomässiga börda som du har levt med och kostnaden som detta inneburit för din karriär är omöjlig att reparera. Det mod du visade har under alldeles för lång tid inte fått något erkännande. För detta framför vi både våra djupaste ursäkter och vår uppriktiga beundran.”

Sacheen Littlefeather Foto: Valerie Macon

Den 17 september arrangerar Museum of motion pictures en kväll för ”samtal, helande och firande” där Sacheen Littlefeather kommer att delta.

– Det har bara gått 50 år! Vi måste alltid behålla vår humor angående detta. Det är vårt sätt att överleva, säger Sacheen Littlefeather apropå den ursäkt som hon nu fått.