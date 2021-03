Oscarsfavoriten ”Nomadland” får högsta betyg i DN

Drama ”Nomadland” Regi & manus: Chloé Zhao rollerna: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Swankie, Bob Wells, m fl. Längd: 1 tim, 47 min (från 11 år) Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Det är vinter och Fern, en av de sista kvarvarande invånarna i gruvsamhället Empire, Nevada, magasinerar sina saker och ger sig ut på de frusna vägarna i sin skåpbil. När gruvan stängde tog det bara några månader innan samhället dog och postnumret ströks. Alla fick lämna sina hem, som de inte ägde och som hur som helst ingen skulle köpa.

Fern är änka och barnlös. Hon sover, spelar tvärflöjt, äter och skiter i sin skåpbil, som hon har inrett med kärlek och trädetaljer. Det är trångt och nätterna i bergen är iskalla. Hon får jobb med att packa varor för Amazon när de behöver extrapersonal under jul. Då ingår en parkeringsplats för skåpbilen. När jobbet är över måste man dra vidare direkt eller betala dyrt för platsen. Gruvarbetarsamhället framstår i backspegeln som ett under av omsorg med sina arbetare.

På vägarna möter Fern andra, framför allt äldre, som också sover i sina bilar och livnär sig på tillfälliga jobb. I Arizona har Bob, en man med vitt skägg och snälla ögon, bildat ett nätverk för nomader med årliga träffar ute i öknen där han föreläser om hur de kan befria sig från det kapitalistiska oket och leva ett sannare liv.

Vänskapsband knyts men löses upp igen. ”See you down the road” är nyckelordet och ofta gör de det också. Ett par gånger öppnar sig möjligheten för Fern till ett bekvämare liv, men aldrig utan att hon måste ge upp sin stolthet. Hellre då vakta campingplatser, städa nerspydda toaletter, rensa hamburgergrillar och skörda betor, leva sitt liv på parkeringsplatser och skita i tunnor. Lönen räcker inte till de mest grundläggande behoven. Om bilen går sönder och det inte längre går att inbilla sig att man åtminstone är fri som fågeln, så öppnar sig helvetet.

Bob Wells finns i verkligheten. Liksom Swankie, Linda May, Edgar och de flesta vi möter under filmens lopp. De blev intervjuade och skildrade i journalisten Jessica Bruders hyllade bok ”Nomadland - Surviving America in the twenty-first century”.

Regissören Chloé Zhao har tagit boken och förvandlat den till en grym, poetisk, nästan transcendent berättelse om den amerikanska folksjälen där ingenting är riktigt vad man väntar sig. Bilden av det skildrade förändras hela tiden, som de öppna landskap de reser igenom och som i Joshua James Richards kamera ibland är död, tröstlös oändlighet och ibland ett färgsprakande hav av skönhet och frihet.

I centrum står Fern, som till skillnad från de flesta, är en fiktiv gestalt. Eller hon var en fiktiv gestalt, rättare sagt. Innan Frances McDormand satte tänderna i henne. Nu finns hon.

Man måste inte höra till McDormands mest hängivna beundrarskara för att bli tagen av hennes porträtt. Trots att Fern lyssnar mer än hon talar och långa perioder bara tittar, på människor, berg, öknar, himlar, vägar, så lyckas McDormand sammanfatta ett helt liv. Raseriet och envisheten i axlar och rygg, sorgen runt munnen, den glada, lite blyga nyfikenheten i blicken; samma fantastiska mix av humor och sorg som Giulietta Masinas i Fellinis ”La Strada” från 1954. Fern kunde i själva verket vara Gelsomina, om cirkusflickan hade överlevt och genomlevt ekonomiska under, feminism, globalisering, gigekonomi, ekonomiska krascher, trumpism och miljökatastrofer och blivit en tuff sextioåring med egen bil.

Foto: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

Att en ung kinesiska, representant för de blivande världsherrarna, drar runt i ruinerna av supermakten Amerika och skildrar dem med sådan djup kärlek ger en märklig klang åt hennes filmer. ”The rider”, genombrottsfilmen, handlade om en ung man i South Dakota som efter en skada håller på att förlora förmågan att rida rodeo. Hon har någonstans beskrivit hans historia just som en superhjälte som förlorar sina krafter.

”Nomadland” har en mindre självklar story. Å ena sidan dokumenterar den de ofattbara, omänskliga villkoren för amerikanska medborgare som arbetat hela livet och sedan slängs på sophögen. Å andra sidan är hon trogen sina karaktärers egen romantisering av sin tillvaro. Ser med deras drömmande ögon. Alla har sin berättelse, sitt credo. Det är oerhört viktigt för dem, att kunna pitcha sina liv som en framgång även när det har gått käpprätt åt helvete. Man har nått en vändpunkt, fått en insikt, gjort ett val. Man är stolt över den man är i dag. Ju mer gripande deras credo, desto tydligare känns den isande ensamheten.

Mot slutet börjar man ana att ensamheten och tomheten inte är ekonomiskt betingad. Den finns överallt. Även i de mysiga familjehem omgivna av grönska som Fern gör två gästspel i. Och eftersom hon alltid ser in till sakers kärna väljer hon hellre skymningen över en övergiven spelhall efter en hård dags slit. Där ser man åtminstone ensamheten i vitögat.

Vad är den här eviga längtan? Som Lee Marvin sjunger: ”I was born under a wandering star”.

Skildrar ”Nomadland” slutet för den amerikanska drömmen, eller har civilisationen egentligen aldrig blivit byggd? Var det kanske resan som var mödan värd?

I Zhaos film görs ingen åtskillnad mellan ruiner och det ännu inte färdigbyggda. Hon har stannat båda processerna mitt i rörelsen och låter sin film flyta fram emellan dem som en tyst, magisk flod.

Se mer. Tre andra sevärda filmer med Frances McDormand: ”Fargo” (1996), ”Almost famous”, (2000) ”Three billboards outside Ebbing, Missouri” (2017).

