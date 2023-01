Oscarsnomineringarna presenteras i Los Angeles

Den 95:e Oscarsgalan närmar sig. De nära 9600 medlemmarna i AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) har lagt sina röster och resultatet presenteras i direktsändning från Los Angeles av skådespelarna Riz Ahmed och Allison Williams.

Bland de svenska, eller delvis svenskproducerade, filmerna som har viss chans finns förstås Rubens Östlunds vilda sociala satir ”Triangle of sadness” som har chans att hamna i kategorin Bästa film, bland annat enligt mäktiga branschtidningen Varietys spekulationer. Andra möjliga nomineringar för filmen är Bästa originalmanus och några skådespelarnomineringar där det talas om Woody Harrelson och Dolly de Leon.

Tarik Salehs ”Boy from heaven” och Ali Abbasis Iran-aktuella seriemördardrama ”Holy spider” finns med den första ”shortlist” om femton filmer som nominerades till kategorin Bästa internationella film. Idag får vi veta om de passerar nålsögat och väljs ut som någon av dem sista fem.

Steven Spielbergs ”The Fabelmans”, Martin McDonaghs manliga vänskapsdrama ”The banshees of Inisherin”, tyska ”På västfronten intet nytt”, ”Elvis”, dirigentdramat ”Tàr”, maxade ”Everything everywhere all at once”, högtflygande ”Top Gun: Maverick”, havsdoftande ”Avatar: the way of the water”, det kvinnliga krigaräventyret ”The woman king” och Sarah Polleys ”Women talking” är några av de hetaste filmerna inför flera av toppnomineringarna

När det gäller skådespelarnomineringarna ligger Cate Blanchett (”Tár”) och Michelle Yeoh (”Everything everywhere all at once”) bra till liksom Colin Farrell (”The banshees of Inisherin”) och Austin Butler (”Elvis”).

Oscarsgalan äger rum natten till måndagen 13 mars svensk tid.