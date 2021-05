Oscarsregissören Alex Gibney: ”Opioidkrisen är århundradets brott”

Det är fortfarande beckmörkt när en amerikansk polis från den nationella insatsstyrkan (NTF) kliver ur bilen utanför ett mindre lägenhetskomplex. Han hänger polisbrickan runt halsen och går för att möta sina kollegor som svarat på larmet – ännu en person har hittats livlös.

– Brandmännen var först på plats. De kände på överkroppen och den var fortfarande varm, viskar en äldre polis bakom ett svart munskydd.

Medan liket kallnar gör poliserna en rutinmässig analys av de substanser som hittats hos den döda. Det visar sig snabbt att det handlar om fentanyl, en syntetisk opioid som från början framställts för smärtlindring.

Scenen, som inleder Alex Gibneys nya dokumentärserie ”The crime of the century” (premiär på HBO Nordic den 11 maj), är tyvärr inte ovanlig. Tvärtom. Under den pågående amerikanska ”opioidkrisen” har dödsfall som denna blivit tragisk vardagsrutin. Totalt sägs omkring en halv miljon människor fått betala med sina liv i samband med opioidberoende som spritt sig över landet som en farsot i mer än 20 år. En hisnande siffra som motsvarar ungefär hela Göteborgs befolkning. Bland de mest uppmärksammade dödsfallen återfinns bland andra artisterna Tom Petty och Prince samt skådespelaren Heath Ledger.

Tidigare förknippades överdoser med narkomaner som börjat med en joint och slutat sitt liv med en heroinspruta, men opioidepidemins offer är patienter som blivit beroende av receptbelagda smärtläkemedel. Det storsäljande pillret OxyContin kickstartade katastrofen i slutet av 90-talet. I filmen liknas detta legala läkemedel vid heroinpiller, små byggstenar i läkemedelsindustrins sjukt lönsamma smärtimperium.

Under det senaste året har opioidepidemin hamnat i skuggan av coronapandemin, men den förstnämnda är den kanske mest förödande amerikanska hälsokatastrofen i modern tid. Alex Gibneys dokumentär skildrar läkemedelsbranschens vilda västern där Big Pharma, de stora läkemedelsbolagen, kan liknas vid ett slags lagliga drogkarteller. Bakom framgångarna står samvetslösa ägare, säljare och korrumperade läkare som förvandlats till ett slags knarklangare i vita rockar.

Läkemedlet OxyContin som är ett så kallat morfinderivat, ett halvsyntetiskt preparat med kraftigt smärtstillande effekt. Foto: HBO

Som många andra var Alex Gibney medveten om opioidkrisen, men insåg inte dess magnitud förrän han läste några matiga undersökande artiklar i Washington Post för några år sedan. Gibney beslutade sig för att göra ”The crime of the century” och fick hjälp av tidningens grävande reportrar. Miniserien blev en svidande uppgörelse med de ansvariga bakom opioidkrisen.

– Jag ville göra en dokumentär utifrån idén att omdefiniera ”kris” till ”kriminalitet”, säger Alex Gibney när han möter världspressen via zoom.

– I åratal har vi definierat opioidepidemin som något som bara uppstått av sig självt, ungefär som en skogsbrand. När jag började prata med läkare och andra insatta insåg jag att det faktiskt inte handlar om någon kris över huvud taget. Med titeln ”Århundradets brott” vill jag understryka att detta i själva verket handlar om brottslighet med extremt höga dödstal. Och något som väldigt få egentligen bryr sig om, säger Alex Gibney.

Alex Gibney Foto: Alamy

Alex Gibney Amerikansk dokumentärfilmare, regissör, manusförfattare och producent. Född 1953 i New York City. Oscarsnominerades för ”Enron-kraschen” (2005) och vann en Oscar för ”Taxi till den mörka sidan” (2008). Vann Emmy för sin dokumentär ”Fångade av scientologin” (2015) om scientologirörelsen. Har också regisserat avsnitt för tv-serier som ”Billions” och ”The looming tower”. Filmografi i urval: ”Crime of the century” (2021) ”Agents of chaos” (2020) ”The inventor: out for blood in Silicon Valley” (2019) ”Citizen K” (2019) ”Dirty money” (2018) ”Zero days” (2016) ”Fångade av scientologin” (2015) ”Steve Jobs: The man in the machine” (2015) ”Frank Sinatra 100 år” (2015) ”We steal secrets: the story of Wikileaks” (2013) ”The Armstrong lie” (2013) ”Taxi till den mörka sidan” (2007) ”Enron-kraschen” (2005) Visa mer

Kanske är det en sanning med modifikation. Bara under de senaste åren har det gjorts mängder med filmer och tv-serier som utgår från opioidkrisen. Från Oscarsnominerade ”Heroin(e)” som handlar om några kvinnor som försöker stoppa missbruket i en förfallen industristad i västra Virginia, epicentum för opioid-krisen, till mer spektakulära dokumentärer som ”OxyKingpins”. Den senare vill öppna publikens pupiller med samma sorts explosiva och smart förpackade föreläsningar som Martin Scorsese lagt in i filmer som ”Casino” och ”The wolf of Wall Street”.

Opioidtragedin har också skildrats i mörka dramer som ”Cherry” med Tom Holland och Netflix-filmen ”Ben is Back” där Julia Roberts spelar mamman till en son (Lucas Hedges) som missbrukar opioider. Den spökar också i nya tv-serier som HBO:s ”Mare of Easttown” där Kate Winslet spelar en desillusionerad polis som får ta hand om ”inbrott och överdoser och all skit som pågår häromkring” i en liten håla utanför Pittsburgh i Pennsylvania.

Kate Winslet i ”Mare of Easttown”. Foto: HBO

I USA var det nyligen premiär för Nicholas Jareckis thriller ”Crisis” med Gary Oldman, Luke Evans och Armie Hammer. Filmen är opioidkrisens svar på Steven Soderberghs ”Traffic” som skildrade den illegala droghandeln utifrån multipla perspektiv.

På ett liknande sätt väver ”Crisis” ihop olika personers öden; en droglangare som iscensätter en smugglingsoperation, en arkitekt som återhämtar sig från ett beroende av OxyContin och försöker ta reda på sanningen bakom sin sons försvinnande. En universitetsprofessor som kämpar mot oväntade avslöjanden om sin arbetsgivare, ett läkemedelsföretag som lanserar en ny ”icke beroendeframkallande” smärtstillare.

Alex Gibney är också exekutiv producent för den kommande Netflix-serien ”Painkiller” som ska blir en djuplodande skildring av opioidkrisens ursprung bakom tidningsrubrikerna. Serien bygger bland annat på Pulitzer-författaren Barry Meiers ”Pain killer: an empire of deceit and the origin of America’s opioid epidemic” och Patrick Radden Keefes uppmärksammade New Yorker-artikel om familjen Sackler som genom sitt bolag Purdue Pharma ligger bakom OxyContin, ”The family that built an empire of pain” från 2017.

Patrick Radden Keefe, författare till ”Empire of pain” i dokumentären ”Crime of the century”.

Författaren Patrick Radden Keefe förekommer också som ett slags kronvittne kring Sackler-familjen i ”The crime of the century”. Häromåret gjorde han succé med ”Säg inget” om ”The troubles”, den långa och blodiga konflikten på Nordirland. I början av april släpptes hans nya bok ”Empire of pain - the secret history of the Sackler dynasty” som är ett förödande porträtt av en familj som drivs av en gränslös girighet, duckar från ansvar och ställer sig kallsinniga inför alla offer för krisen. Medan andra böcker ofta tenderar kring att kretsa kring opioidkrisens offer så fokuserar Patrick Radden Keefes mer på dess gärningsmän. En vinkel som också intresserar Alex Gibney.

– Under arbetet med filmen blev jag allt mer intresserad av förövarna – hur kommer man till ett tänkesätt där man driver på för att sprida starka droger trots att man vet att de är skadliga, rent av livsfarliga? Det börjar med en ädel sak att ge smärtlindring men det är så mycket pengar inblandade att man över tid blir korrupt och väljer att se mellan fingrarna med att så många blir beroende – och ändå fortsätter du att påminna dig själv om att du är en bra person, säger regissören.

I ”The crime of the century” finns också smärtpatienter som fått stora doser OxyContin utskrivet och sedan hamnat i fritt fall efter att ha blivit drogberoende. Här finns en visselblåsare från DEA, flera läkare som tidigt slog larm, före detta säljare som avslöjar den hänsynslösa försäljningsstrategin och deprimerade ambulansförare som tappat räkningen på alla de hämtat som dött av överdoser. Här finns också en läkare som skrev ut mängder av receptbelagda opioider och en man som förlorade sin fru på grund av samma läkares förskrivning.

– När jag skildrar brottslingarna känner jag alltid att det är viktigt att också lyfta fram hjältarna. Och hjältarna är de människor som försöker förhindra brotten eller slå tillbaka och lära oss alla om att tänka på ett annat sätt. Och det är något som pågår över hela landet, säger Gibney.

– Vi har försökt ge en känsla av att den här konspirationen är så gigantisk att den verkligen förtjänar titeln ”Århundradets brott”. Det är viktigt att notera att det är en kedja av sammanlänkade brott som börjar med kapitalismens omåttlighet när det handlar om utbud och efterfrågan – man skapar ett sug efter en drog och dränker sedan hela landet med den, säger Alex Gibney.

Både ”Empire of pain” och ”The crime of the century” skildrar en extrem girighet där snabba cash blivit viktigare än människoliv. Genom aggressiv och slug marknadsföring förvandlades det som från början var ett effektivt smärtstillande medel för dödssjuka cancerpatienter till en massprodukt för patienter med alla möjliga smärttillstånd. Med hjälp av mördande reklam och en armé av säljare lyckades familjebolaget Purdue Pharma prångla ut hundratals miljarder av sina kraftfulla opioidpiller genom att övertyga läkare om att de inte hade några allvarliga biverkningar eller var beroendeframkallande. I filmen visas också ett förhör från 2015 med Richard Sackler, tidigare marknadschef och vd för Purdue Pharma.

– Jag är häpen över den förbluffande cynism som Richard Sackler visar i vittnesmålet i filmen, säger Gibney.

Trots att läkemedelsbolaget Purdue Pharma inte hade några bevis för att OxyContin var säkert, fick de hjälp att godkänna den av en hälsochef på FDA. Ett ödesdigert beslut, skulle det visa sig. Det betydde grönt ljus att skicka ut hundratals säljare över landet och arrangera påkostade konferenser och fester för att övertyga läkare som tidigare varit skeptiska till opioider. Som av en händelse började FDA:s hälsochef jobba för Purdue Pharma något år senare. I Gibneys dokumentär skildras hur Sacklers hade inflytande under själva godkännandeprocessen på DEA.

– Detta är förstås fullständigt chockerande. Vi hittade beviset för hans korruption i ett dokument som tidigare inte har blivit offentliggjort.

Inför hotet om åtal i mitten av 00-talet hyrde det pressade läkemedelsbolaget in Rudy Giuliani, som senare blev Donald Trumps advokat. Inför bilan lyckades bolaget göra en helomvändning och tog fram checkhäftet för att slippa undan – ”ungefär som att betala fortkörningsböter”. Efter förlikningen fortsatte bolagen att sälja sina produkter som om inget hade hänt. Dessutom klubbade en enhällig kongress igenom en kritiserad lag som gjorde att DEA blev bakbundet och fick svårt att ställa bolagen till svars.

Bild 1 av 2 Foto: Alamy Bild 2 av 2 Protester mot familjen Sackler utanför Purdue Pharma i Stanford 2019. Foto: ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo Bildspel

Mycket har dock hänt under senaste åren. I slutet av filmen redovisas hur Purdue Parma – inför hotet av nya avtal – erkänner sin delaktighet i opioidkrisen. Man går med på att betala 8 miljarder dollar och upplösa det då konkursmässiga bolaget som dock successivt tömts på tillgångar av dess ägare. Samma ägare har dock startat ett nytt bolag som fortsätter tillverka OxyContin, och nu även ett läkemedel som ska motverka överdoser.

Familjen Sackler som är kända donatorer till konstmuseer och universitet har de senaste åren dragit på sig en folklig vrede, bland annat sedan konstnären Nan Goldin lett en protestkampanj mot familjen. Sin vana trogen svarade familjens pr-maskineri med att stämpla kritikern Goldin som ”galen” i bästa Trump-stil, men Louvren valde att avbryta allt samröre med familjen. Nu har även Metropolitan Museum of Art i New York, samt Serpentine Gallery och The Roundhouse i London, tagit bort det skandalomsusade familjenamnet.

USA lär få leva med katastrofen under lång tid framöver. Det är svårt att bota de uppskattningsvis drygt 20 miljoner personer som är beroende av opiater på en kafferast, särskilt som endast omkring 10 procent av dem får professionell hjälp. Ändå är Gibney hoppfull. Även om de fentanylrelaterade överdoserna har ökat så har den totala förskrivningen av opioider minskat sedan toppen under 2012.

– Opioidepidemin tog decennier att skapa och kommer också att ta decennier att bli kvitt, säger Gibney.

”The crime of the century” har premiär på HBO Nordic den 11 maj

”Ben is back” där Julia Roberts spelar en medelklasskvinna och Lucas Hedges hennes missbrukande son. Foto: Alamy