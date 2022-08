Ostoppbar Megan Thee Stallion gör upp med hatarna på ”Traumazine”

Hiphop Megan Thee Stallion ”Traumazine” (300 Entertainment/Warner) Visa mer

Stora delar av hiphoppen och den breda moderna popmusiken bygger på en paradox. Man strävar efter ära, rikedom och berömmelse, men när man väl uppnår det har man svårt att handskas med sitt nya liv.

Den amerikanska rapparen Megan Thee Stallions andra album handlar om precis det. Efter det stora genombrottet med debutalbumet ”Good news” 2020 kretsar mycket kring just hur man hanterar de förändrade förutsättningarna och ett liv i ett strålkastarljus som lätt förblindar en. Vänner blir fiender, trycket utifrån ökar, varje ord som kommer över ens läppar eller sak man gör kan bli en nyhetsnotis eller ett svårhanterligt internetrykte.

Man kan välja olika sätt att hantera det där på. Megan Thee Stallion går på offensiven – mot hatare på Twitter, missunnsamma kollegor, kommentarsfältstyckare och alla som sprider lögner om henne. Och som hon gör det. ”I’m on my ’fuck you’ shit/I’m done being nice” för att sammanfatta det med Houstonrapparens egna ord. Hon är, något hon återkommer till flera gånger på ”Traumazine”, trött på att vara ödmjuk.

Men, som Mats Rådberg & Rankarna, väldigt ironiskt konstaterade: man behöver kanske inte vara det heller om man är felfri. Även om Megan Thee Stallion redan i albumets inledning slår fast att hon ”ain’t perfect” så ägnar hon större delen av ”Traumazine” till att motbevisa den textraden. Hennes sätt att trycka till alla tvivlare är så sprängfyllt av pondus, humor och stilettklackvassa textrader att ”Traumazine” aldrig blir för repetitivt eller torrt aggressivt och konfrontativt.

Med ett flödande flyt som påminner som nittiotalets mest upplyfta storheter (det är ingen tillfällighet att flera låtar gör uppskattande nickar mot den plats i himlen där Biggie Smalls håller till), men som hela tiden placeras i ett musikaliskt nu, visar hon än en gång att hon är mer eller mindre ostoppbar.

Bästa spår: ”Budget”

