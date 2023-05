Oväntat långtråkig katt-och-råtta-lek i fartfyllda ”Fast X”

Logga in

Action Betyg: 2. Betygsskala: 0 till 5. ”Fast X” Regi: Louis Leterrier. Manus: Dan Mazeau, Justin Lin, Gary Scott Thompson. I rollerna: Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, med flera. Längd: 2 tim 21 min (11 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer Visa mindre

Vägmätaren synliggörs när ”Fast X”, tian i filmserien (som även rymmer spin-offen ”Fast & furious: Hobbs & Shaw”) inleds med en prolog som blickar tillbaka på femman.

Hur hamnade vi här? Nog var det få som kunde föreställa sig att Rob Cohens rätt småskaliga actionthriller ”The fast and the furious” (2001), där Paul Walker (som sorgligt nog dog i just en bilolycka) infiltrerar Vin Diesels street racing-gäng, skulle ge upphov till en världsomspännande kuppfilmsserie.

Tydligt i bland annat ”Fast & furious 5” (2011), vars bankvalvsstöld i Rio de Janeiro tog död på den korrupte affärsmannen Hernan Reyes. Nu är tiden tydligen kommen för dennes hämndlystne son Dante (Jason Momoa) att träda ut ur skuggorna. Inte för att döda de pedalpigga antihjältarna. Nej, det vore för enkelt. Han vill splittra gänget, försätta dem på flykt, hota nära och kära – se dem lida.

Dante är så kylig, hänsynslös och sadistisk att till och med en skurk från förr liknar honom vid djävulen. Alltså en perfekt kontrast mot huvudhjälten, Dominic Toretto (Vin Diesel), vars främsta stilmarkör är det feta kors som alltid hänger runt hans hals. För att vidare understryka den inte-så-subtila symboliken blir ett av Dominics första mål i ”Fast X” att stoppa Dante från att spränga Vatikanen.

Visst förstår man att de goda fruktar Jason Momoas mästerskurk, men som tittare är det svårare att ta honom på allvar. När han inte sänker hakan och försöker sätta skräck i omgivningen med skelande blick och ärrat ögonbryn fnittrar han som en galning, dansar, orkestrerar kaos och sjunger opera iklädd färgglada tyger och paljettjacka.

Inget fel i att tramsa till det – här är det bilarna som spelar huvudrollerna. Det här är filmer om fart, stunts, krockar och explosioner. Så på papperet gör ”Fast X” det mesta som förväntas av en ”Fast”-film, men ändå blir det oväntat långtråkigt när den fyrhjulade katt- och-råtta-leken sladdar förbi Rio de Janeiro, Rom, Neapel, London och Antarktis. I stället för fart och fläkt känns det som en radda kärringstopp.

Trots sitt förflutna i genren – däribland fartfyllda ”Transporter 2” (2005) – får inte fransmannen Louis Leterrier grepp om den motordrivna anarkin. Han saknar känslan för lackerad actionregi som kännetecknade Justin Lin, vars fem ”Fast”-filmer gjort mycket för att trimma franchisens bildspråk. Och som gjorde det lättare att se charmen i de krystade ordlekarna, såpaintrigerna och familjekära bira-och-barbecue-scenerna.

Delvis är det strukturen som strular till det: ”Fast X” slutar med en cliffhanger som en aptitretare om en förmodat fetare uppföljare. Därav den ständiga känslan av att det största racet ligger längre fram, som att tian hela tiden håller tillbaka.

Det är frustrerande.

