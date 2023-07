Över 100 turister fast i Agatha Christies hem efter storm

I fredags drog en storm in över grevskapet Devon och sydvästra England. Ovädret var så pass intensivt att träd blåste omkull.

Ett träd föll även över den enda väg som leder till och från Agatha Christies gamla hem, Greenway. Vägen blockerades och fick stängas av samtidigt som över 100 personer befann sig i huset, numera ett populärt besöksmål. Där blev gästerna fast i flera timmar.

Händelsen har på sociala medier liknats med Agatha Christies egna klassiska berättelse ”And then there were none”, på svenska ”Och så var de bara en”. I romanen har tio främlingar bjudits in till ett ödsligt hus på en ö utmed med kusten i Devon. Därefter dör en efter en.

Riktigt så otäckt blev det tack och lov inte för gästerna på Greenway.

Talespersoner från organisationen som förvaltar Christies hem, National Trust, betonade att de ”gjorde allt de kunde” för besökarnas bekvämlighet, som enligt lokala medier bland annat hade möjlighet att spela både krocket och dricka varm te i väntan på att kunna lämna huset. Turisterna kunde lämna huset senare samma kväll.

