Överdådigt herrmode med könsöverskridande estetik

Utställning "Fashioning masculinities. The art of menswear" V & A museum, London. Visas t o m 6/11.

Ingenting är så intimt förknippat med konstruktionen av kön som kläderna vi bär. Byxorna gör som bekant mannen – och kjolen kvinnan. Eller gjorde. Modeindustrin världen över står i begrepp att förkasta en förlegad uppdelning mellan dam- och herrkläder, för att i stället söka efter mer samtida strukturer och begrepp för att skapa, tillverka och prata om mode och personlig stil.

V & A museum i London passar samtidigt på att utforska herrmodet i en utställning som lyfter fram en mångfald manliga ideal genom histo­rien. Parallellt visas en ny generation modeskapare som utmanar stereotyper och hämtar kreativ näring i det feminint kodade. ”Fashioning masculinities. The art of menswear” ringar vältajmat in det pågående skiftet mot en mer mångfasetterad, könsöverskridande estetik i modet.

Den storslagna utställningenär anmärkningsvärt nog museets allra första med fokus på herrmode. Den börjar med att klä av mannen. Med avstamp i antikens klassiska skönhetsideal möts vi av Apollons och Herkules gudomliga kroppar som poserar atletiskt i jätteskulpturer. Därtill ikoniska underplagg som linneskjortor med blusiga ärmar från 1700-talet, jockstraps från 1940-talet och dagens annonser för Calvin Kleins åtsmitande varumärkeskalsonger..

Manliga ideal i inledningen av ”Fashioning masculinities: the art of menswear” på V&A museum i London. Foto: Peter Kelleher/ V&A museum

Utställningen vindlar sig sedan vidare genom renässansens, barockens och rokokons överdådiga flamboyanta färg- och mönsterrika material i herrmodet, som signalerade rikedom, makt och status. Rosa toner och blomstrande motiv i plagg och porträttkonst från tiden visas i dialog med dagens tongivande modeskapare, som slår ett slag för det könsöverskridande och en omdefinierad manlighet med svepande silhuetter, pasteller och broderier.

Guccis designer Alessandro Michele, Fendis Kim Jones samt nya stjärnor som Grace Wales Bonner och Harris Reed hör till dem som kvalat in i montrarna. Här finns även föregångare som Vivienne Westwood och Jean-Paul Gaultier – som utmanade konventionerna med herrkjolar redan på 1980-talet.

I utställningens tredje ochstörsta tema landar vi i industrialismens mörka kostym. Herrplagget som blev symbolen för den moderna mannen efter franska revolutionen, och som sedan behöll en ledande position i den västerländska herrgarderoben genom hela 1800-talet och i princip fram till i dag. Medan dammodet fortsatte att leka med skiftande silhuetter, färger och mönster.

Här möts vi bland annat av ett par av den raffinerade dandykulturens främsta förebilder, Beau Brummell och Oscar Wilde, som bidrog till att höja ribban för kostymen med förstklassigt hantverk från Londons skräddargata Savile Row.

Bild 1 av 2 "Fluid Romanticism" av brittiske talangen Harris Reed. Foto: Giovanni Corabi/V&A museum Bild 2 av 2 Rokoko i herrmodet då och nu Foto: V&A museum

Vi påminns även om att byxor en gång i tiden ansågs vara minst lika utmanande på kvinnor som kjolen i dag är på män. När glamorösa filmstjärnan Marlene Dietrich annekterade herrkostymen på 1930-talet gjorde hon det med den enkla motiveringen: ”I’m, at heart, a gentleman.” Hennes slanka, välskräddade kostym med vit skjorta och svart slips ställs ut jämte ytterligare en ikonisk damkreation – Yves Saint Laurents signaturplagg ”Le smoking”. När han först lanserade smokingen 1966 var byxor i dammodet fortfarande långtifrån allmänt accepterat.

Sextio år senare har dammodegarderoben fullkomligt erövrat hela herrgarderoben, och kostymen är numera att anse som ett könsneutralt plagg.

Herrgarderoben däremot har en hel del inspiration kvar att hämta i dammodet. Gränserna började visserligen luckras upp redan på 1960­-talet när hippierörelsens jämställda unisexanda med glada färger och djärva mönster frigjorde herrmodet från den diskreta kostymen.

Men det är först i dagens mode som intresset för feminina koder verkligen börjat göra sig gällande. På plats i utställningen finns ett antal slående exempel på hur dagens modeskapare leker med könsidentitet. Som Jonathan Andersons volangprydda shortskostym med korsettliv och Haider Ackermanns helpaljetterade version den svarta kostymen.

Den svarta kostymen i könsöverskridande design. Foto: Peter Kelleher/ V&A museum

Enligt de välinformerade curatorerna Clair Wilcox och Rosalind McKever har siden, sammet, spets, paljetter, transparens, blomster­dekorationer, rosetter, volanger, kjolar och klänningar definierats som självklart maskulina i tidigare epoker och ickevästerländska kulturer (vilka dock, med något undantag, inte ryms i denna utställning). Nu för tiden upplevs de dock som feminint kodade, och det krävs onekligen fortfarande ett visst mod för en man att klä sig i traditionellt kvinnliga attribut.

När V & A och därefter Metropolitan museum i New York för tjugo år sedan visade utställningen ”Bravehearts. Men in skirts” kändes herrkjolen, bortsett från kilten, mer eller mindre omöjlig utanför modevärldens mest experimentella catwalkvisningar. Sedan dess har den sakta men säkert flyttat fram positionerna både inom det bredare modet och i populärkulturen.

Den spektakulära finalen i utställningen på V & A är ett övertygande bevis för detta. Här visas tre nutida kreationer som alla bidragit till att ta modevärldens genderbending-design ut i ett större sammanhang. En voluminös volangklänning av Guccis designer Alessandro Michele som burits av brittiske popstjärnan Harry Styles på omslaget av amerikanska Vogue. En spetsprydd brudklänning med puffärm som klätt dragartisten Bimini Bon Boulash i populära tv-programmet ”RuPaul’s drag race UK”. Samt ett ikoniskt smokingplagg av modeskaparen Christian Siriano som drog blickarna till sig på röda mattan vid Golden globe-galan för ett par år sedan.

Kreation av Randi Rahm som burits av Billy Porter. Foto: Peter Kelleher/V&A museum

Den iögonfallande kreationen bars upp med bravur av en av herrklänningens främsta förebilder – den amerikanske skådespelaren Billy Porter, aktivist för lgbtqia+ och Black lives matter, som kallar sig själv för ett levande politiskt konstverk. Den krinolinvida svarta kjolen med korsetterad midja och smokinginspirerad överdel med vit skjorta och svart fluga framstår som själva sinnebilden för den pågående omdefinieringen av maskulint och feminint i modet.

Assimileringsprocessen har uppenbart börjat och det feminint kodade sakta men säkert smugit sig in i herrmodet. Spetsar och blommor utgör inte längre ett lika akut hot mot manligheten och herrkjolen är mindre tabu nu än för 20 år sedan. Men en fullständig normalisering, där kjolen blivit ett lika självklart plagg för män som byxor för kvinnor, låter sannolikt vänta på sig ännu något decennium.