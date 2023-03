Överraskande och omstörtande när Staffan Valdemar Holm gör ”Stormen”

Teater ”Stormen” Av: William Shakespeare. Regi: Staffan Valdemar Holm. Bearbetning även: Karen-Maria Bille, Irena Kraus. Medverkande: Ana Gil de Melo Nascimento, Ingela Olsson, Marie Richardson, Shanti Roney, Magnus Roosman, Alexander Salzberger. Dramaten, Stockholm. Speltid ca 1 tim 45 min. Visa mer

Det går vilt till i ”Stormen”. Dramaten delar ut öronproppar i foajén till Lilla scenen. Den till ön fördrivne trollkarlen Prosperos fyrverkerier är fysiskt bedövande. Staffan Valdemar Holm, som här helt fräckt delar upphovsrätt till pjäsen med Shakespeare, visar att han är både beredd och förmögen att skapa nytt av det gamla. Inte utan blodspillan förstås.

När Shakespearegurun Harold Bloom skriver om ”Stormen” i sitt standardverk från 1999 fnyser han hörbart över alla antikoloniala tolkningar – Caliban som utsugen lantarbetare, svart slav, Javamannen – som vid tiden har sett dagens ljus.

Staffan Valdemar Holm trumfar honom sataniskt. Hans Prospero har den optimala lösningen på hela rasismproblemet: han gör bara alla vita…

Så Holm whitewashar sin ensemble; vita kläder, vitmenade ansikten och kroppar, alla. Samtidigt slår han sönder både pjäsens (redan rätt förvirrade) struktur, Dramatens inre hierarki, hela roll- och karaktärsbegreppet, ja ända in i det behärskade skådespeleriets konst går han med sin slägga.

Bara den släta vita huslådan, av anonym upptäcktsresandetyp, står orubbad kvar på scenen, för oss andra att välta.

Marie Richardson, Ana Gil de Melo Nascimento, Magnus Roosmann och Alexander Salzberger i Staffan Valdemar Holm uppsättning på Dramaten. Foto: Sören Vilks

I det postdramatiska konceptet ingår karaktärernas död och här finns inte ens resterna kvar: alla roller spelas av alla, man byter av varandra på scen, ibland mitt i repliker, och bråkar samtidigt med själva det jobbet, hela den knasiga idén. Ingela Olsson, ena stunden en kluvet sedesam Miranda, i nästa med komisk precision flaxande som Ariel. Magnus Roosmans villrådigt bligande Prospero! Marie Richardson med Lady Macbethsk pondus i maktposition, Alexander Salzberger queerbetonat och charmant dansant. Shanti Roney rasande desperat och barnsligt förvirrad. Ana Gil de Melo Nascimento – annars ungt självskriven för Mirandarollen – vinner kanske mest på den stora friheten och får släppa loss allt hon har av musikalitet och vig absurdism.

De spelar situationer och förhållningssätt, inte roller, och är igenkännbart mänskliga i varje ögonblick. Alltihop (utom några tomma minuter just innan slutet börjar närma sig) är överraskande, omstörtande och komiskt, kanske särskilt om man något litet kan om ”Stormen”. Och absolut inte utan udd.

För med allt som raseras åker också själva Teaterkonsten ut. Den som ju i princip varit helvit minst sedan Shakespeares tid (1616) och med självklarhet fortsätter att vara det, oavsett om det är på Västanå Teater, Marionetteatern, ”sossestyrda Stadsteatern” eller här i huset. Alla får sin självironiska släng av sleven. Peter Brook, kungen av Shakespeareteater, som glimtar fram på ett foto är möjligen ett undantag. Annars är allting vitt, vitt, vitt. Eller tycks vilja vara det.

Ibland spricker väven, eller är det en svepning?

”Nu vill jag höra Mozart” ropar Prospero, men ur högtalarna kommer, mjukt leende Harry Belafontes ”Island in the sun”. Musiken som i småstycken jublar, ropar, svänger eller spränger sig in i denna djupt humanistiska och jätteroliga föreställning talar med sitt universella språk om en annan, möjlig värld. Mångfärgad, mångtonig, med plats för alla människorna. Om inte kulstpruteknattret överröstar den.

