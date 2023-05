Owen Jones: ”Väst måste ändra sin ekonomiska och sociala modell”

Född: 1984.

Bor: I London.

Yrke: Krönikör i The Guardian. Journalist, författare politisk kommentator och vänsteraktivist.

Bakgrund: Studerade historia i Oxford, efter några år som researcher började han som journalist på The Independent. År 2014 växlade han till The Guardian. Har skrivit flera böcker, varav två har publicerats på svenska på Ordfront förlag: ”Etablissemanget. Och hur de kommer undan med allt” (2015) och ”Chavs. Föraktet för arbetarklassen” (2017).

Aktuell med: ”The alternative and how we build it” (kommande bok, Penguin 2024). Talade på Katalys tioårsjubileum i Stockholm förra helgen.