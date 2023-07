”Oxfordkvartetten” skildrar hur fyra kvinnor förändrade den moderna moralfilosofin

Logga in

Logga in

Sakprosa Benjamin J B Lipscomb ”Oxfordkvartetten. Hur Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley och Iris Murdoch förändrade moralfilosofin” Övers. Henrik Gundenäs Daidalos, 395 sidor Visa mer Visa mindre

I den omvälvande perioden mellan de två världskrigen började fyra kvinnor studera vid Oxforduniversitetet, där ett fåtal college nyligen hade börjat anta kvinnor. De hette Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley och Iris Murdoch, och i dialog med varandra skulle de förändra den anglosaxiska filosofin. Murdoch blev också romanförfattare och sammanvävde sin filosofi med skönlitteratur.

”Oxfordkvartetten” är en biografi som försöker sätta deras liv och filosofi i kulturhistorisk kontext, och som lyckas ganska väl med det, även om genomförandet är lite ryckigt och lider av redovisningstvång. Uppräkningar av anställningar, flyttar och livshändelser stör berättelsen om huvudpersonernas filosofiska utveckling och deras vänskap med varandra.

Boken lider av ungefär samma problem som dessa kvinnor anklagade sin tids dominerande filosofi för: ett överdrivet rationellt förhållande till det mänskliga livet, där allt ska radas upp kronologiskt, kategoriseras och delas upp i små bitar. Det förtar något av nerven och glöden i livsödena.

”Oxfordkvartetten. Hur Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley och Iris Murdoch förändrade moralfilosofin”

Anscombe, Foot, Midgley och Murdoch argumenterade emot den tongivande anglosaxiska filosofin, vilken hade förklarat att moraliska omdömen vara helt subjektiva. Sådant som ändamål, kärlek, mening, godhet och ondska behandlades i den dominerande logiska positivismen som subjektiva värden som bara finns i huvudet och som därför är mindre verkliga. Människan reduceras till en beräknande maskin.

Den som förstått världen blickar enligt den logiska positivismen ned i avgrunden. Med detta perspektiv var det som nazisterna gjort inte objektivt fel.

Men Philippa Foot såg journalfilmerna från nazisternas dödsläger Bergen-Belsen, och hon visste intuitivt att det nazisterna gjort var ondskefullt. ”Det handlar inte bara om ett personligt beslut […] eller ett uttryck för ogillande. Här finns något objektivt.”

Detta drev henne och de tre andra till att försöka skapa en filosofisk etik som ställer frågor om godhet och ondska, om hur vi människor ständigt omformulerar värderingar, ideal och önskningar, ofta i strid med rationella val.

Iris Murdoch blev också romanförfattare och sammanvävde sin filosofi med skönlitteratur, här fotograferad 1959. Foto: Edmark

Murdoch beskrev människan som en oändligt självtolkande varelse som gör bilder av sig själv och därefter kommer att likna bilden, och där vissa bilder fördunklar och andra upplyser. Hon uppfattade den existentialistiska bilden av människan – som dömd till frihet i ett tomt och kallt universum – som komiskt förvrängd.

Jean-Paul Sartres uppmaning att ta sig samman och göra aktiva val tilltalade henne inte. Hon vände upp och ned på tanken om målinriktad utveckling och tilltalades av 1900-talsmystikern Simone Weils tanke om att människans uppgift är att utplåna sig själv och ägna andras verklighet fullständig uppmärksamhet – att verkligen se dem utan att försöka behärska och styra över dem. Det var en styrka att ge upp det egna jaget hon själv önskade sig i relationen till sina kvinnliga vänner.

Filmen ”Iris” (2001) med Kate Winslet i huvudrollen skildrar Iris Murdochs liv och verk. Foto: Miramax

De fyra kvinnorna lärde känna varandra som studenter och blev vänner livet ut, även om vänskapen inte alltid var enkel. De konkurrerade om samma tjänster, gled isär men visade alltid stor lojalitet mot varandra även under perioder av tystnad. Gång på gång sammanfördes de igen, ofta av sitt gemensamma kall: att med filosofin väcka liv i etiska frågor.

Trots stilistiska brister lyckas ”Oxfordkvartetten” väl med att skildra den kamp som låg bakom de omvälvande bidrag Murdoch, Anscombe, Foot och Midgley gav sin tids filosofi och litteratur.

Intressant är beskrivningarna av deras vardagsliv, som präglades av kaos i hemmet, och excentriska levnadsvanor. I vår tid då hemmafruidealet på nytt har slagit an hos den yngre generationen ter sig Oxfordfilosofernas livsstil märkligt modern: de prioriterade filosofi, andlig utveckling och konst framför skötsel av hemmet, detta under en period då kvinnor förväntades återvända till husmodersrollen efter att under kriget ha trätt ut i arbetslivet.

Trots stilistiska brister lyckas ”Oxfordkvartetten” väl med att skildra den kamp som låg bakom de omvälvande bidrag Murdoch, Anscombe, Foot och Midgley gav sin tids filosofi och litteratur.