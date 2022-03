P C Jersild: Jag avbokades från panelsamtal om dödshjälp

Den 5 till 6 april anordnas den årliga hälso- och sjukvårdskonferensen Vårdarenan på Münchenbryggeriet i Stockholm, i regi av Dagens Medicin och Dagens Samhälle.

Den första dagen hålls en paneldiskussion om livets slutskede under rubriken ”När får man dö?” Samtalet skulle ha inletts av författaren och läkaren P C Jersild, som länge engagerat sig för rätten till dödshjälp, bland annat i boken ”Hur vill du dö? Om makten över livets slut”. Frågan har diskuterats flitigt de senaste åren, till exempel av ALS-sjuke Björn Natthiko Lindeblad som i januari valde att avsluta sitt liv.

Frågan om Jersilds medverkan kom redan i december, men när han i mars inte hade hört något mer från arrangören hörde han av sig själv. Svaret var överraskande: Han var avbokad från samtalet och erbjöds i stället att spela in sitt anförande för visning senare under konferensen. P C Jersild menar att arrangören böjt sig för negativa reaktioner från andra pandeldeltagare.

– De har tänkt om för att andra som skulle sitta i panelsamtalet inte ville komma om jag skulle inleda, säger P C Jersild till DN om arrangörens svar.

– Här har de som jag ser det fallit undan för trycket från de som inte tycker som jag.

Enligt en inledande mejlkorrespondens mellan Jersild och arrangören beror förändringen på reaktioner från tilltänkta paneldeltagare.

”Min gissning är att man oroas över att diskussionen ska få fokus kring att sjuka och äldre ska uppmuntras att överväga aktiv dödshjälp, och att det inte är en väg man vill gå”, skriver arrangemangets projektledare och konstaterar att man väljer att respektera deltagarnas önskemål.

I senare mejl hänvisar arrangören i stället till att programpunkten inte var tänkt att beröra dödshjälp utan enbart vård i livets slutskede. Det är också den förklaring DN får av Maja Florin, eventchef inom Di-gruppen och ansvarig för konferensen.

– Det fanns en idé om hur det här skulle utföras men så fick vi input om att det fanns en risk för att det här inte skulle handla om vård i livets slutskede utan få fokus på dödshjälpsfrågan, vilket inte alls var syftet från början, säger hon.

Maja Florin säger att man brustit i kommunikationen med P C Jersild, men nekar till att man skulle ha påverkats av krav från övriga deltagare.

– Vi har inte försökt censurera honom utan erbjudit ett annat sätt att vara med. För frågan är intressant, men fel för den här programpunkten.