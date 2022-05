P J Harvey: Min mamma har alltid varit väldigt viktig för mig

Vad får en musiker att börja skriva poesi?

Krig ska det visa sig, men vi återkommer till det.

Som låtskrivare har PJ Harvey länge utforskat teman som sexualitet, religion och politik med en särskild känsla för det mystiska och det makabra. Dragen går igen i nya boken ”Orlam”, en långdikt som utspelar sig i en sfär av magisk realism. Berättelsen handlar om nioåriga Ira-Abel som, inte helt olikt författaren, växer upp på en fårfarm och står på tröskeln till en vuxenvärld som kan te sig både välbekant och skrämmande.

– Eftersom jag ville använda barnets röst föll det sig naturligt att skriva utifrån ett barns fantasifulla föreställningsvärld som ligger någonstans mittemellan sömn och vakenhet, verkligt och påhittat, livet och döden, förklarar Polly Jean Harvey som hon egentligen heter från en svart skärm.

Det är meningen att vi ska ses på Zoom, men i sista stund meddelar förlaget att det blir ett samtal utan video. Vid ett tillfälle blir det så plötsligt tyst att jag måste fråga om hon fortfarande är kvar eller om internetuppkopplingen lagt av. PJ Harvey spiller inga ord i onödan. Ibland kan det låta som om hon hejdar sig mitt i en tanke för att inte råka avslöja för mycket. Men gåtfullheten känns som ett genuint personlighetsdrag snarare än image.

”And all her mystery dwelled within her black hair”, sjöng Nick Cave i en låt som lär handla just om henne. De båda musikerna var ett par på 90-talet, men i dag är PJ Harveys privatliv desto hemligare.

Det är förstås som rockstjärna hon är känd och som sådan har hon onekligen lyckats odla myten om sig själv. Inte sällan med en sådan uppriktighet att hennes låtar uppfattats som självbiografiska trots att de handlat om att lemlästa en älskare eller döda ett barn. Redan på debutalbumet ”Dry” (då namnet PJ Harvey ännu var synonymt med ett bandnamn) befäste hon en säregen sångstil över ett omisskännligt mörkt och skruvat rocksound. De skeva, distade gitarrerna mötte bluestyngd och bibliska referenser på genombrottet ”To bring you my love” 1995.

En ung PJ Harvey, bara några år efter genombrottet, spelar på Vattenfestivalen i Stockholm 1998. Foto: Lars Epstein

Under 2000-talet har den musikaliska råheten successivt tonats ned till förmån för en mer salongssofistikerad framtoning. Men texterna har fortsatt att skava på ett sätt som egentligen inte borde vara möjligt för en så pass storsäljande artist.

En förutsättning för PJ Harveys framgångar är kanske just hennes förmåga att gång på gång återuppfinna sig själv, lika kryptisk som kompromisslös i sitt uttryck. Jag intervjuade henne i Stockholm för elva år sedan och kan för mitt inre fylla i ett kroppsspråk lika reserverat som hennes sätt att tala. Då hade hon precis gett ut sitt åttonde album ”Let England shake”, där hon med sitt nya mjukare sound mötte upp brutala skildringar från slagfältet. Skivan är på sätt och vis också nyckeln till boken ”Orlam”.

– Poesi och engelsk litteratur var mina favoritämnen redan i gymnasiet och jag har läst mycket hela livet, men det var i samband med tillkomsten av ”Let England shake” som jag blev alltmer intresserad av poesi, berättar PJ Harvey.

Det var ett album som tog itu med bland annat brittisk imperialism och länkade samman historiska slag med moderna konflikter. Under arbetets gång läste hon dikter av första världskrigets poeter, men blev så uppslukad av själva hantverket att hon bestämde sig för att gå en poesikurs och småningom förkovra sig i skrivandet på högre nivå.

”Orlam” är alltså långtifrån en sysslolös livemusikers pandemiprojekt. I själva verket har hon arbetat med boken i åtta år under mentorskap av den skotske poeten Don Paterson som även undervisar vid universitetet i St Andrews. Redan 2015 kom för övrigt PJ Harveys första diktsamling ”The hollow of the hand”, ett samarbete med fotografen och filmaren Seamus Murphy som hon besökte ett fortfarande krigsmärkt Kosovo, Afghanistan och klassklyftornas Washington DC tillsammans med.

Fältresorna och inspelningen av det socialt engagerade albumet ”The hope six demolition project” skildras även i SVT Play-aktuella dokumentären ”A dog called Money”. Mot den bakgrunden får man betrakta ”Orlam” som ett hemvändande snarare än någon form av Brexitvurm för regional kultur. PJ Harvey beskriver det i termer av att ”trappa ned”.

Långdikten ”Orlam” på 320 sidor är utgiven av brittiska förlaget Picador.

– Jag hade utforskat det rådande världsläget i alla dessa utåtriktade, storskaliga projekt och var i akut behov av att återvända till det småskaliga. Till den lilla världen och människan inuti. Det var så den här boken tog sin början, säger PJ Harvey och menar samtidigt att den lilla byn går att se som ett ”mikrokosmos” av världen i stort.

Skillnaden mellan att skriva låttexter och poesi var betydligt större än hon någonsin kunnat föreställa sig.

– Sångtexter kan vara ett väldigt vagt penseldrag. Det krävs inte många detaljer eftersom musiken gör halva jobbet och fyller i den stämning eller känsla du vill förmedla. En dikt däremot är bara ord på ett papper och måste rymma all den information du vill nå ut med till läsaren. Du kan ta versformen till hjälp, skriva rimmat eller orimmat. Men vartenda ord räknas så du måste vara extremt specifik.

Ändå spelar musiken en viktig roll även i ”Orlam”. En passage är exempelvis skriven för att sjungas till melodin ”My favorite things” ur musikalen ”Sound of music”. Elvisfrasen ”Love me tender” dyker upp återkommande, liksom referenser till Pink Floyd och Moody Blues samt en amerikansk psalm.

– Barn sjunger ofta sånger. Det gjorde åtminstone jag. Sådant som barnvisor eller någon låt vi hörde på tv som gjorde intryck på oss. Det kändes logiskt att den här nioåringen skulle sjunga och skriva sina egna små sånger.

Den lite kusliga stämningen i ”Orlam” får mig att tänka på en av dina tidiga låtar, ”Down by the water” från albumet ”To bring you my love”. Är det bara min personliga association eller är de på något sätt besläktade i teman som sexualitet, uppväxt och ett religiöst bildspråk, tillsammans med något väldigt mörkt och skrämmande?

– Nej, jag skulle inte göra en direkt jämförelse med den låten utom möjligen för att belysa hur jag i mina texter alltid levt mig in i andra rollfigurer. Om vi tar ”Down by the water” så vet du att jag aldrig har haft en dotter och inte heller dränkt henne i en flod.

Det intressanta med just det du nämner är att jag tolkar texten annorlunda nu efter att jag läst ”Orlam”. I slutet av boken inser man till exempel att det som dör är barndomen snarare än barnet.

– Åh, det var fint att höra! Jag skulle aldrig ha gjort den kopplingen själv, men nu när du säger det ser jag helt klart den möjligheten. Det är det jag älskar med ett konstverk, att betraktaren eller läsaren gör sin egen tolkning utifrån sina egna erfarenheter. Däri ligger det fina med konsten, tycker jag.

PJ Harvey Född: 1969 i Bridport, Dorset. Växte upp på en gård i Corscombe. Bor: Delar tiden mellan den engelska sydkusten och lägenheten i London. Bakgrund: Rockmusiker som skivdebuterade med ”Dry” 1992 och slog igenom med albumet ”To bring you my love” 1995. Har gett ut nio studioalbum och även skrivit musik för film, tv samt teaterproduktioner. PJ Harvey är den enda artist som vunnit musikpriset Mercury Prize två gånger, senast 2011 med ”Let England shake”. Böcker: Gav 2015 ut sin första diktsamling ”The Hollow of the hand” (Bloomsbury) med fotografier av Seamus Murphy. Dokumentären ”A dog called Money” (2019) som bygger på samarbetet finns på SVT Play. Aktuell: Långdikten ”Orlam” (Picador) utkom i slutet av april och är skriven på Dorsetdialekt, något som inte gjorts på många decennier. I höst kommer en illustrerad utgåva av boken med PJ Harveys egna teckningar. Den 4 juni gästar hon danska festivalen Heartland, men någon uppläsning i Sverige är ännu inte inplanerad. Visa mer

Sedan genombrottet i mitten av 90-talet har PJ Harvey rört sig mellan storstaden och den brittiska sydkusten. ”Stories from the city, stories from the sea” heter också ett av hennes mest framgångsrika album som belönades med musikpriset Mercury Prize 2001. En utmärkelse hon mottog över telefon från ett hotellrum i Washington DC, samma dag som 11 september-attackerna.

PJ Harvey växte upp i grevskapet Dorset och bor bara 30 minuter bort från föräldrahemmet, där hennes mamma fortfarande bor kvar. Hon heter för övrigt Eva Jean och har bistått med korrekturläsningen. Men framför allt var det hon som tidigt uppmuntrade PJ Harvey och hennes bror att leva ut sin fantasi genom att teckna, tillverka egna dockor och spela teater.

– Min mamma har alltid varit väldigt viktig för mig. Jag värdesätter hennes synpunkter och ser henne som en väldigt intelligent, öppen och kreativ person, säger PJ Harvey som i likhet med många andra musiker också har en konstskolebakgrund.

”PJ Harvey: Unplucked” löd rubriken när hon 1993 tog emot musiktidningen NME på familjens gård i Corscombe och poserade på omslaget med en (levande och oplockad) höna i famnen. Numera delar PJ Harvey tiden mellan landsbygden och lägenheten i London, där hon för närvarande befinner sig. Den egna uppväxtens West Country – det löst definierade området i sydvästra England – har förstås präglat miljöerna i ”Orlam” även om skildringen är långt ifrån självbiografisk.

Jag är djupt intresserad av etymologi, av hur språk uppstår och hur det förs vidare genom muntlig tradition

– Jag tror att alla konstnärer lånar från sina egna erfarenheter. Det är nödvändigt för att ha en grund att stå på, konstaterar hon, skämtar om att hennes dialekt fortfarande hörs i vissa ord och berättar kort om en ”underbar barndom” med stora friheter och mycket utomhuslek.

Djuren och naturen är ständigt närvarande även i boken, liksom äldre tiders vidskepelse. Formen följer årets månader och fotnoterna är späckade med folklore och annat stoff i stil med ”Bondepraktikan”. Alltsammans är dessutom författat på just Dorsetdialekt ”översatt” till standardengelska på vartannat blad. Längst bak finns en ordlista baserad på 1800-talspoeten och språkforskaren William Barnes ”Glossary of the Dorset dialect”. Den som läst ”Harry Potter”-böckerna känner igen åtminstone ett av de lokalpräglade orden: dumbledore, som betyder humla.

– Jag är djupt intresserad av etymologi, av hur språk uppstår och hur det förs vidare genom muntlig tradition, säger PJ Harvey och redogör omsorgsfullt för boktitelns egen etymologi.

Det påhittade ordet ”Orlam” är sprunget ur namnet Mallory-Sonny. Så heter nämligen flasklammet som i berättelsen dödats av en flock råkor och vars öga nu vakar över Ira-Abel. Det syftar också specifikt på själva ögongloben och är besläktat med ”okulär”.

Själva texten präglas av en dynamik mellan tradition och överträdelser, mellan oskuld och perversion, folktro och religiös symbolik. Likaså låter PJ Harvey olika epoker flyta ihop eller färga av sig på varandra. Vad hon velat utforska är både det förflutna och framtiden, men framför allt på vilket sätt de är förbundna med varandra i nuet. Genom skogen och sidorna vandrar vålnaden av en soldat vid namn Wyman-Elvis som för tankarna till hur världen ständigt hemsöks av krig.

– Det kändes viktigt för mig att ha med rollfiguren Wyman-Elvis som den blödande soldaten med halsen avskuren. Han är på sätt och vis en Kristusgestalt och som du säger en påminnelse om ett konstant krigstillstånd.

Ur dokumentären ”A dog called Money”, som finns på SVT Play. Foto: Seamus Murphy

Vi kommer in på de fasansfulla bilder som just nu kablas ut från krigets Ukraina.

– Jag tror att vi alla just nu känner oss extremt upprörda och frustrerade. Vi vill hjälpa, men på vilket sätt går det att hjälpa? Ingenting känns tillräckligt. Att något som detta fortfarande kan och kommer att fortsätta hända är chockerande och helt förfärligt.

Känner du behov av att bearbeta kriget i Ukraina konstnärligt?

– Jag är inte helt säker. När vi befinner oss mitt uppe i en pågående situation är det ibland svårt att sätta ord på eller förstå den just då. Det kan ta flera år att bearbeta.

Så var det också när hon drabbades av nyhetssändningarna om krigen i Irak och Afghanistan, som blev upprinnelsen till ”Let England shake”.

– Jag måste bli starkt berörd av någonting för att vilja ägna flera års skrivande åt det, konstaterar hon.

PJ Harvey har dessutom redan spelat in ett nytt album som utkommer nästa år, men mycket mer än så vill hon inte avslöja. Nu närmast väntar uppläsningar på litteraturfestivaler runt om i Europa.

– Sedan, när jag är färdig med det, kommer jag att börja skriva på min nästa bok och så sakteliga komma underfund med vad den ska handla om. Det kommer säkert att ta mig ytterligare åtta år.

Läs fler författarintervjuer: ”Att vara transperson är att ständigt missuppfattas”

Läs mer av Johanna Paulsson