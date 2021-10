Nils Håkansons ”Dolda gudar” är ljuvligt egensinnig

Sakprosa Nils Håkanson ”Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning” Nirstedt/litteratur, 356 sidor Visa mer

För tio år sedan översatte jag en text av Slavoj Zizek. Det handlade om Grekland, och den slovenska filosofen liknade EU:s åtstramningspolitik vid en lärare som ger sina elever omöjliga uppgifter, och sedan ”skrockar elakt när hen ser deras ångest och panik”.

Ursäkta, skrev Zizek verkligen så? ”När hen ser?” Det här var strax innan DN införde sitt omtalade ”hen-förbud” och inte ville gå i bräschen för ett ord som ”kan uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande” (Dagens media, 10/9 2012). Jag tog chansen, kan vi säga.

I läsningen av Nils Håkansons ljuvliga långessä ”Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning” blir det tydligt att vi egenmäktiga uttolkare åtminstone är i gott sällskap. Översättare har genom hela litteraturhistorien förbättrat, förvanskat, förkortat, skarvat och slarvat med originalen på ett sätt som i dag skulle kallas för konstnärliga övergrepp.

Folkungatidens översättningar av Bibelns Moseböcker liknar närmast ett slags fria parafraser. Under lustspelens storhetstid på mitten av 1800-talet kunde en känd dramatiker som Frans Hodell använda sig av utländska original som ett slags pjäsutkast där han ”behöll en del, strök annat, gjorde små utvikningar, lyfte ut en scen eller en person, försvenskade miljöerna och stoppade in en liten kuplett som han just kom på”.

Som Håkanson konstaterar består stora delar av den moderna svenska sångskatten av just översättningar, där älskade verk ibland blivit än mer älskade i helt ny gestalt. Tim Hardins snickare blir ”arbetslös” hos Cornelis Vreeswijk, och Östen Warnerbring fångar exakt hur liten en svensk är på jorden när han gör om ”24 hours from Tulsa” till ”15 minuter från Eslöv”. Jag minns fortfarande var jag hörde Silvio Rodriguez ”El dia feliz que está llegando” i original första gången – och skakad insåg hur lite den faktiskt hade att göra med Björn Afzelius ”Sång till friheten”.

”Dolda gudar. En bok om allt som inte går förlorat i en översättning” av Nils Håkanson. Foto: Nirstedt/litteratur

Vänligt, pedagogiskt och med ett slags stigande feber inför materialet klättrar Håkanson fram och tillbaka genom seklerna via den heliga Birgittas uppenbarelser, den moderna romanens översättningsfabriker och stormaktstidens syn på översättning som ett sätt att hävda rikets självständighet mot omvärlden. Den kulturhistoriska genomgången tycks både gedigen och behändig. Mest njutbar blir dock läsningen när Håkanson ger sig själv tillåtelse att tala fritt kring översättningens väsen, och skissar på en motsättning som rymmer hela världen.

Tydligast blir den i synen på det heliga. Är guds ord överhuvud taget möjliga att översätta, eller går något fundamentalt förlorat i processen? Olika världsreligioner har olika svar, och speglar olika översättningsideal. Motsvarande spänning finns i fråga om skönhet.

I perioder då det sköna uppfattats som något evigt och objektivt som övertrumfar all ”nationell, historisk eller individuell särprägel” har översättare arbetat med krav på ”stilistisk underkastelse” – för att i nästa epok kastas åt motsatt håll. Och synen på vad översättningen egentligen är kommer naturligtvis att påverka synen på dess hantverkare: En avgörande katalysator för hela vår civilisations utveckling – eller någon som snarast utför ett passivt kopieringsarbete?

Jag skrattar rakt ut när Håkanson med lätt panik stressar kring hur en dansk brödrost i svensk översättning kan ”utveckla sig till ett formidabelt slukhål av osäkra betydelser: Är det i själva verket en smörgåsgrill? En brödrost?! Vad?!”. Stundtals är den här boken som att hamna bredvid en spränglärd excentriker som håller låda på en stimmig fest och ett par timmar senare upptäcka att du bara vill veta mer. Att du vill veta allt.

Hur bör man till exempel förstå de ”giebeligen Gassen” som i Thomas Manns berättelse ”Tonio Kröger” ordagrant betyder ungefär ”gavliga gator”? Håkanson låter läsaren meditera över språkliga tolkningar som spänner över ett hundratal år och visar hur Thomas Manns stad förvandlas ”i de dolda gudarnas händer”.

Det välfunna talet om dolda gudar härrör ur Håkansons egen liknelse med den världsbeskrivning som förekommer i en del gnostiska läror. Gud anses ha övergett sin skapelse och lämnat den åt den så kallade demiurgen, en opålitlig trickster och undergud.

”Ungefär så har också författaren dragit sig undan bakom språkskillnadens rand och lämnat ut romanläsaren till översättandets demiurg, som med varierande framgång försöker hålla fast läsaren i en illusion av originalverket.”

Visst händer det att författaren själv kliver fram och tar ton kring översättningar i sin ”fruktansvärda, svårbegripliga Allmakt”, skriver Håkanson och lyfter fram J R R Tolkiens språkstrid med den minst sagt egensinnige översättaren Åke Ohlmark.

Mer vanligt är att den som vill skaffa bevis för den dolda gudens framfart i stället får gräva fram den ena eller andra lilla tendensen i texten, som ”överanvändning av något grått litet ord” eller en ”underanvändning av någon lämplig grammatisk form”. Eller varför inte ett oväntat ”hen” i en text om Grekland.

Så vad skrev Slavoj Zizek egentligen? Jo, han föreställde sig en lärare som ”..sadistically jeers when he sees their anxiety and panic”. Han, inte hen. Det är visserligen fråga om ett ”he” där könet är precis så irrelevant som det alltid varit när mannen har stått för det neutrala och allmänmänskliga. Men likväl ett ”he”, som jag med berått mod transformerade till ett ord som vid den här tiden lyste som eldskrift från tidningssidan.

Kanske var det ett queerpolitiskt ställningstagande. Kanske var det bara ett halvdant hantverk av någon som ännu inte förstått att översättning per definition är att leva mitt emellan bojor och frihet.

