På jakt efter en möjlighet att rädda sin flyktingteater

Ahmed Tobasi är privilegierad. Med ett norskt medborgarskap kan han stanna i Europa, men har valt att arbeta i flyktinglägret Jenin med unga och barn, många traumatiserade.

– Vi vill också ta berättelserna om Palestina ut i världen. Det är så lite som är känt om oss.

I Jenin på ockuperade Västbanken finns sedan 2006 The Freedom Theatre, både teater, teaterskola och kulturhus. Situationen på Västbanken och för Frihetsteatern i Jenin är allvarligare än på länge. Våldet mellan israeler och palestinier har ökat, främst genom sammandrabbningar med israelisk militär. Flyktinglägret har funnits i mer än 70 år och alltid existerat med oro för attacker. Frihetsteatern har kommit att innebära en fast punkt för barn och unga.

– Det är ett galet hårt jobb. Vi gör workshopar, vi fortsätter leta pengar, vi gör teater.

Ahmed Tobasi räknar upp viktiga områden för teatern: barn och barnens rättigheter, kamp för kvinnans rättigheter, för klimatet, hbtq-frågor. Vi har inte möjlighet att fokusera på en sak.

– Vi har inga pengar, inga styrande som ger oss bidrag.

Ahmed Tobasi har haft möten med kulturfolk från Göteborg och Stockholm. Alla har varit välkomnande och vill hjälpa. Men, säger Ahmed Tobasi, problemet är hur. Sida har dragit in biståndet till palestinsk teater.

Samproduktioner?

– Jo, men institutioner har alltid en planering som går långt fram i tiden. För oss betyder två år att vi kan vara i en helt annan situation, vi kanske inte ens finns längre. Men, vi planerar att göra en liten turné nästa vinter som vi kanske kan få hjälp med.

Mattias Andersson och Ahmed Tobasi på besök i Dramatens loger. Foto: Roger Turesson

Vilken är kvinnornas plats på Frihetsteatern?

– Vi hade den första feministiska teaterfestivalen förra hösten. Och nu kommer den andra, inte bara teater, det är filmer, diskussioner, möten. Men i det palestinska samhället vill inte så många ha med feminister att göra.

– Till och med när det gäller barnen arbetar vi med frågan. Att en pojke ska kunna prata med en flicka. Och du vet, när en flicka blir 14 eller kanske tidigare, när kroppen börjar ändras, då är hon ”vuxen” och måste bära slöja och kan inte vara med i våra workshopar. Traditionens regler är väldigt starka. Men mycket är också förändrat, alla har Facebook.

– När vi talar om frihet för kvinnor börjar de se nakenhet och öppna relationer all over the place. ”Nej”, säger vi, hon har rätt att skratta på gatan, sitta med vänner på ett kafé. Hon har rätt att bygga en relation och välja en man att gifta sig med. Nu ser vi också en viss förändring, kvinnor är ute i arbetslivet och kan vara de som kommer hem med pengarna.

– Problemet är att vid varje israelisk attack trycker de tillbaka oss tjugo år. Det palestinska samhället sluter sig och folk frågar sig: ”Vad ska vi med teater till, har den hjälpt oss mot detta?”

Två teaterchefer på Dramatens scen: Ahmed Tobasi talar med Mattias Andersson om möjligheterna att få hjälp att driva teatern i flyktinglägret i Jenin vidare. Foto: Roger Turesson

Dramatens teaterchef Mattias Andersson säger på frågan om det blir något konkret resultat av Ahmed Tobasis besök:

– Absolut, han har ju texter och vi har Dramaten.doc som just startat. Där ger vi plats för dramatiker och teaterkollegor i konfliktdrabbade områden. Vi har snabbt fått fram texter från Ukraina, Belarus, Kurdistan.

– Det som blir starkt när jag träffar Tobasi, är att han är en konstnärlig ledare, han vill göra teaterkonst och berätta om människan, bortom politisk retorik. Han kryssar mellan fundamentalister på den egna arenan och Israel. Och han sätter sitt eget liv på spel. Juliano Mer-Khamis som grundade teatern blev ju mördad och flera har satts i fängelse.

– Konstnärer blir allt oftare politiska spelbrickor när de vill göra konst och tala om människans komplexitet.

– Han är ju radikal i sin konst, han vill göra saker kring hbtq-frågor, kvinnans frigörelse. Det är inte tal om politisk pamfletteater. Så man vill verkligen höra honom berätta om hur det är att leva där.

De behöver egentligen produktionshjälp, pengar. Tobasi talar om en liten turné nästa höst. Skulle det kunna vara möjligt?

– Det får jag se i nästa steg, vilket format det är, men det skulle kunna vara möjligt.