Kristina Sandberg: På Littfest står litteraturen och samtalen alltid i fokus

För precis två år sedan hade jag mejlkontakt med Susanna Alakoski. Vi skulle ha ett samtal om hennes roman ”Bomullsängeln” på Littfest i Umeå, men just de där dagarna i mars kom det allt fler nyheter om ett virus som inte längre bara fanns i Kina, utan också spreds snabbt i Italien. In i det sista planerade vi för att resa upp. Jag skulle även modererat ett samtal med franska Marie-Hélène Lafon. Så ställdes allt in. Arrangörerna Patrik Tornéus, Erik Jonson och Elenor Nordströms mejl var förtvivlade. Ett så stort arbete med ännu ett fantastiskt festivalprogram – och så kom en pandemi vi bara hade sett början av.

Kanske är ivern och glädjen med årets Littfest därför extra stor, men skuggan av kriget i Ukraina vilar också över stämningen. Programmet är fullmatat, fullspäckat – och varje samtalsrubrik lockande och intressant. Som tur är sänder Littfest-tv, så att det går att se seminarier i efterhand.



Här står litteraturen och samtalen alltid i fokus. På få andra ställen minglar medverkade och publik lika sömlöst – och programmet spänner från det lokala till det globala. Bara på Littfest har jag med tunghäfta delat en taxi med Susan Faludi, gått upp på scenen i en fullsatt Idunsal efter att Jeanette Winterson klivit av till stående ovationer från elvahundra personer. Men också upplevt hur lika många tagit emot hemmafrun Siri Johansson från Husum genom sonen Sven Teglund och hennes utgivna dagbok ”Ensamheten värst”. Och samtalen på scenerna fortsätter med läsare och kollegor i toalettköer och hotellhissar. I år kramas det nog dessutom mer än någonsin.

När Silvia Avallone och Annika Norlin pratar om unga kvinnors vänskap och självbilder är det fullsatt – efteråt ringlar signeringskön lång.

Årets internationella storstjärnor var bland andra Tessa Hadley, Silvia Avallone, Andri Snær Magnason, Vigdis Hjort och Fernanda Melchor. Men jag landar först på ett seminarium utmärkande för Littfest: ”Algoritmer och klasskamp i samtidslitteraturen”. Rasmus Landström pratar om gig-ekonomins effekter med Anders Teglund som skrivit ”Cykelbudet” och serietecknarna Daria Bogdanska och Tommy Sundvall. Publiken nickar och kommenterar, stickar, skrattar och applåderar.



I Studion samtalar sedan argentinska Dolores Reyes med Hanna Nordenhök och tolken Maria Bodner Gröön om Reyes roman ”Hon som äter jord”, som belyser unga fattiga kvinnors utsatthet i hemlandet. En stunds barhäng hinns med och jag hamnar mitt emot en glad Fernanda Melchor och hennes översättare Hanna Nordenhök – etta på kritikerlistan i DN med ”Paradais” ännu en vecka. När slovenska Lucija Stupica framför sina dikter är det knäpptyst, andlöst i lokalen och när Silvia Avallone och Annika Norlin pratar om unga kvinnors vänskap och självbilder är det fullsatt. Efteråt ringlar signeringskön lång.

Och nu får jag träffa den lysande författaren Marie-Hélène Lafon som äntligen är på plats i Sverige. Med hjälp av den skickliga tolken Maria Bodner Gröön samtalar vi om språket, människorna och Lafons litterära landskap Cantal. I januari skulle Lafon ha tagit emot Kulturhusets Stadsteaterns internationella litteraturpris tillsammans med översättaren Anna Säflund-Orstadius. Även då satte covid stopp – men nu får de priset för ”En sons historia”.



På kvällen ser Kulturkaféet Pilgatans Janne och Annika Edlund till att Marie-Hélène och Anna firas med älggryta på deras glasveranda. Vid midnatt kliver vi omtumlade och tacksamma ut i vårvinternatten – titta fullmånen, säger Lafon. På Littfest fortsätter soarén och efterfesten ännu några timmar. På Littfest är avstånden kortare, kommersen mindre och de riktiga mötena fler än på den stora bokmässan i Göteborg.



Läs mer:



”Littfest är tillbaka i verkligheten”



”Mexikanska författaren Fernanda Melchor inför Littfest”