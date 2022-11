På spaning efter den undflyende människan

Många som aldrig öppnat någon av de sju volymerna i Marcel Prousts ”På spaning efter den tid som flytt” har ändå hört talas om madeleinekakan, den mjuka och rätt torra kaka som doppad i lindblomste får romanens berättare att minnas barndomens burgna hem. Han är på spaning efter flydda dagar och förlorad tid, han är en vuxen man med dåligt minne som i ett slags utdragen självreflexion försöker återskapa den tid som format honom. Sanningen finner han i det ofrivilliga minnet, det som inte kan frambesvärjas och läggas till rätta. utan överraskar oväntat med en smak, en melodi eller ett plötsligt synintryck.

Ingen som skriver om Proust kommer förbi Minnet och Tiden, de står som två pilastrar i den portal som leder in i verket. Men därinne myllrar det av människor som är väl värda vår uppmärksamhet, inte minst för att de är så undflyende och byter skepnad lika ofta som berättaren skiftar synvinkel.

Prousts romanserie började publiceras 1913 och när han dog 1922, samma år som Joyces ”Ulysses” kom ut, hade han precis avslutat verket. Han tillbringade första världskriget i sitt rum, sysselsatt med att rekonstruera den värld som inte överlevde 1914, de adliga salongernas, de praktfulla kreationernas och de stora förmögenheternas värld.

Mycket pekar med andra ord bakåt hos Proust, mot 1800-talets roman med dess interiörer där gestalternas uppgång och fall kunde studeras från spelbordet. Den romanen skapade gestalter som kunde vara mångtydiga, rymma både goda och dåliga sidor, men som alltid var individer med en odelbar kärna och ett öde. Hos Proust däremot är människan en främling till och med för sig själv, hennes identitet är flytande, fragmenterad, och berättaren frågar inte lika ofta vem hon är som vad en människa är. Tidigt i första delen slår berättaren fast att ”vår sociala personlighet är en skapelse av andras tankar”. Och, måste tilläggas, andras blick!

Redan när berättaren erinrar sig sitt yngre jag i sängen hemma hos mormor och morfar i Combray, är det en bild vi betraktar, från ett stort avstånd. Lille Marcel är en annan än den vuxne berättaren, som först sent i verket framträder som Marcel Proust. För att förstå hur han blivit vad han är måste berättaren ta omvägar, och i stället för att titta sig själv i spegeln söker han spegla sig i andra. Viktigast av alla är Charles Swann, som är en gärna sedd gäst hos morföräldrarna, alltid uppmärksam och värd respekt. men en källa till förtvivlan för lille Marcel, som måste avstå från sin mors godnattkyss när Swann är bjuden på middag.

Många år senare möter den vuxne berättaren Swann igen i Paris och finner honom då förvandlad till en judisk borgare – lik Proust själv – som i kraft av sin bildning och sin förmögenhet rör sig i samhällets högsta kretsar, något som morföräldrarna aldrig låtsades om eller kanske inte ens visste. Det är ju inget konstigt med att de människor som befolkade ens barndom förändras i en ny tid och ett annat rum, men Swanns förvandlingsnummer fortsätter. Han är en man vars liv förstörs av berättigad svartsjuka och olycklig kärlek till ”fel” kvinna, Odette. I Swanns ögon är hon lik en tavla av Botticelli, och den bilden hindrar honom från att se hennes rätta jag, vad det nu är, för Odette har många skepnader även i berättarens ögon. Denne studerar hennes förklädnader och ser hur skickligt hon framhäver sin höga sociala position inför de herrar som en gång kände henne som kokott.

Också Swann själv tvingas spela olika roller. Mot slutet av sitt liv besöker han Hertiginnan de Guermantes för att ta farväl, han vet att han snart ska dö. Berättaren har som barn visserligen sett hertiginnan med en kvissla på näsan och blivit besviken, men hon har sedan dess återvunnit sin ställning som salongernas krönta drottning. Nu ska hon på bal och har inte tid med Swann, som hon i hemlighet älskar. Hon låtsas inte om den sorg han bär, lämnar honom genast som den objudna och ovälkomna besökare han just då är, men hon har ändå tid att vända om och byta skor när det visar sig att de inte har rätt färg. Så förlorar hon i våra ögon allt det värde hon kan ha haft.

Det vore fel att se romanens alla förvandlingar enbart som framtvingade av ett obarmhärtigt socialt spel. Visst är Proust en sedesskildrare, men han är också en modernist påverkad av nya vetenskapliga rön om tidens natur och det mänskliga psykets dolda schakt. Det finns inga belägg för att han kände till Freud, som inte var något namn i Frankrike, men det omedvetnas arkiv och barndomstraumats återverkningar i den vuxnes liv visste han mycket om.

Det låg också i tiden att se människan inte som en utan som flera. Robert Louis Stevensons ”Dr Jekyll och Mr Hyde” publicerades 1886, och i Prousts roman finns det många människor som måste förställa sig eller dölja sin nattsida. Swann är jude i en tid där antisemitismen var legio, han vet vad om sägs bakom hans rygg men låtsas som ingenting. En annan av de män berättaren speglar sig i, baron Charlus, framhäver i salongerna sin virilitet, men när berättaren i ett obevakat ögonblick får syn på ett möte mellan baronen och hans skräddare utspelar sig något helt annat: de bägge männens hållning förändras inför Marcels ögon, baronen får något feminint över sitt ansiktsuttryck och sitt leende och skräddaren sätter ut bakdelen i en kokett pose. Homosexualitet måste också döljas.

Likt Swann hyser berättaren en förödande och olycklig kärlek till en kvinna som är ”fel”. Han stänger in henne men hon rymmer och förolyckas. Han har gjort allt för att få henne, nu måste han glömma henne, men kan inte, eftersom han som vi alla består av ”oräkneliga” jag, och det fanns alltid något av alla dessa jag som ännu inte hade fått reda på hennes död och måste underrättas. Minnet mångfaldigar också den älskade och den sörjande måste glömma inte en, utan otaliga, eftersom ingen tid försvinner, utan lever kvar även när den gått förlorad.

Till och med bakom mormoderns älskade ansikte syns någon gång en rödflammig, senil gammal kvinna

Det finns ingen säker kunskap att få om människan i Prousts värld; gestalterna löses upp och förvandlas som bilder i ett kalejdoskop där varje vridning visar nya mönster. Nästan varje person i romanen är en lätt förskjuten spegelbild av någon annan, ofta berättaren själv, men även de som bara är sig själva har många sidor. Till och med bakom mormoderns älskade ansikte syns någon gång en rödflammig, senil gammal kvinna. Och hushållerskan Françoise, som är med Marcel under hela livet, från barndomen till det ögonblick i sista delen då han beslutar sig för att skriva den bok vi just håller på att läsa ut, är en dubbelnatur. I umgänget med honom är hon god och oförställd, men med en tjänstekvinnas väl dolda förakt för herrskapsfolk när han inte ser det. Även hon döljer likt Mackie Kniven sin kniv i stället för att hajlikt visa sina tänder öppet. Ändå är det hennes kokkonst han tänker på när han funderar över hur han ska ta sig an skrivandet.

Konsten förhöjer inte bara maten utan också människan, förskönar henne, förvandlar alla dessa olika undflyende och lågsinta gestalter till dyrkansvärda varelser. De får ett liv i konsten, och när Proust, det vill säga berättaren, ser tillbaka på sitt litterära verk upptäcker han att det är ”det sanna livet, det liv som äntligen blivit upptäckt och belyst och därför är det enda man verkligen lever”.