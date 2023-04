Jazzfestival som förmedlar musikens inneboende kraft

Festival Stockholm Nu Jazzfestival Artister: Alex Zethson/Johan Jutterström, Trondheim Jazz Orchestra, STHLM Starka feat. Camille Thurman, Y-Otis. Scener: Scen: Liljevalchs, Stockholm Visa mer Visa mindre

Ett storband är en större jazzensemble men en större jazzensemble är inte nödvändigtvis ett storband. Skillnaderna visar sig ofta redan i namnet. Instrumenteringen kan också vara avslöjande. Ingetdera är dock avgörande. Det är egentligen bara musiken. Och när Trondheim Jazz Orchestra framför basistens och konstnärlige ledarens Ole Morten Vågans svit ”Plastic wave” på Stockholm Nu Jazzfestival låter det snarare som om det vore en ovanligt stor grupp frijazzmusiker i farten.

I någon mån är de förklädda till ett storband. Men då i nedbantad form och stilistiskt i linje med, kanske närmast, Charles Mingus. Eller Bob Moses, på flera plan och särskilt när de båda trummisarna Konrad Agnas och Gard Nilssen riktigt groovar loss mot Vågans funkiga kontrabasspel. Men det hörs samtidigt att de är ett europeiskt band, som spelar europeisk musik. Det frijazziga inslaget rör sig över gränsen till improvisationsmusik som utvecklats på sitt eget håll. Och i harmoniken anas till och med impressionistisk konstmusik.

Det är andra året i rad som Liljevalchs slår upp dörrarna för den här minifestivalen. Som i fjol håller man till i Skulpturhallen, med jättehögt i tak och en akustik som blir därefter. Trondheim Jazz Orchestra har knappast möjlighet att ta särskilt mycket hänsyn till det. Men det gör sig desto mer påmint när pianisten Alex Zethson och saxofonisten Johan Jutterström inleder hela evenemanget med en serie låtar som börjar på antingen ”It could…” eller ”If I…”. En sorts dogma, alltså. Men den leder till en väldigt chosefri och öppen musik. Den liksom seglar ut i hallens rymd som om blotta utrymmet möjliggjorde för varje enskild ton att fortsätta sin resa samtidigt som nästa påbörjar sin. I den samklangen med akustiken skapar Zethson och Jutterström också ett slags porträtt av rummet och platsen.

Den andra kvällen brakar det loss på nytt, nu med STHLM Starka i form av ett regelrätt storband utbyggt med en stråksektion och under ledning av Amanda Sedgwick. Särskilt föremål för festen är Camille Thurman, saxofonist och sångerska från New York. Där har hon bland annat varit medlem i Jazz at Lincoln Center Orchestra, vilket onekligen är en sorts kvalitetsstämpel rent hantverksmässigt. Men under ledning av Wynton Marsalis har JLCO också blivit en kulturpolitisk institution, där det tycks ha handlat mer om att bevara jazzen än att spegla hur den utvecklas. Det går igen lite här; Sedgwick och STHLM Starka har helt enkelt fått anpassa sig. Men när Thurman sjunger ”The nearness of you” är det också som om hela den inneboende kraften hos klassisk mainstreamjazz gick på knock.

Vad man än kan uppfatta som tidlöst är ju annars en definitionsfråga under ständig utveckling. Festivalens avslutande akt Y-Otis spelar en elektroakustik form av friare jazz som skulle kunna peka mot framtiden om inte genrer som triphop och jungle redan vore uppfunna sedan länge. Otis Sandsjös saxofonspel utgör stundtals ett ledande narrativ, men vänder lika ofta tillbaka in i själva soundet överlag på ett sätt som förstärker känslan av ett slags klanglig och rytmisk installation i tid snarare än rum.

Läs fler konsertrecensioner och fler texter av Johannes Cornell.