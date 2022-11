På Svensktoppen växte det moderna Sverige fram

När Claes-Göran Hederström gick bort för en tid sedan var det knappast någon tidning som inte redan i ingressen lyfte fram ”Det börjar verka kärlek, banne mej”. Låten var hans stora, egentligen enda, hit.

Den hade gjort honom till vinnare i den svenska Melodifestivalen i mars 1968. Han var 22 år, fortfarande något av halvamatör, en före detta bilförsäljare från Danderyd.

Dubbelknäppt sammetskavaj med ståkrage. Självsäkra fingerknäppningar. Ett envetet blåsriff. Claes-Göran Hederström förkroppsligade en för 60-talet karaktäristisk grabbighet, en syntes av playboyen och bohemen. Sköna killar som man kunde föreställa sig levde i ständig skytteltrafik mellan kreativa arbetsplatser och stambord på krogen.

Claes-Göran Hederström. Foto: Roger Tillberg/TT

Året därpå, sommaren 1969, publicerade DN en artikelserie om Svensktoppen. Vinjetten var ”Slagdängarna”. Företrädare för schlagerbranschen porträtterades och intervjuades. En av dem var Peter Himmelstrand. Det var han som hade skrivit ”Det börjar verka kärlek, banne mej”, både texten och musiken. Himmelstrand berättade att låten var gjord för ”en ung lite slängig, lite nonchalant kille”. Man förstår vad och vilka han syftar på, just sådana coola grabbar som blir lätt chockade av misstanken att de har drabbats av djupare känslor.

”I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna/när de skulle ha ett party/Sen satt jag en hel kväll och konverserade/med din mamma och va’ artig”.

Peter Himmelstrand var själv en kille i tiden. Hade fyllt 30 sommaren 1966. Stjärnskribent på Expressen. Hade egen studio i villan i Stockholmsförorten Stuvsta. Samlade på porschar. Spelade golf. Var en extremt produktiv leverantör av svensktoppslåtar.

Peter Himmelstrand. Foto: Kenneth Jonasson

Den 13 oktober 1962 hade P1 sänt underhållningsprogrammet ”Svensklördag” från Svärtinge utanför Norrköping. Programledaren Egon Kjerrman hade tagit med sig en uppsättning mentometerknappar, den apparatur som användes för omröstningarna i ”Tio i topp” som startats ett år tidigare. Nu skulle en äldre publik få chansen att rösta fram sina schlagerfavoriter med svensk text. Det blev starten för Svensktoppen, snart en älskad men också hatad institution.

Redan den första topplistan satte tonen. Flera av låtarna skulle bli schlagerklassiker: ”Natt i Moskva” med Jan Høiland, ”Caterina” med Jan Malmsjö och ”Vita rosor från Aten” med en 18-årig Ann-Louise Hanson.

Med sändningstid på söndagsförmiddagarna var Svensktoppen snart etablerad som profan högmässa i det sekulariserade folkhemmet med den unge Ulf Elfving som trevlig kyrkvärd.

Med sändningstid på söndagsförmiddagarna var Svensktoppen snart etablerad som profan högmässa i det sekulariserade folkhemmet

Ulf Elfving. Foto: Olle Wester/TT

Lyssnarskaran kunde räknas i miljoner. I en lägenhet i Nyköping satt min blivande hustru som nioåring och plitade noggrant ner de nya listlåtarnas texter. Hon hade problem med ”Romeo och Julia”, en tysk dänga insjungen av Inger Lise Andersen (senare Rypdal). De mariga raderna var: ”Nej, vi två är inte Romeo och Julia/det kärlekspar som Shakespeare har gjort känt.” Vem är egentligen den där Tjejkspel?

Hennes pappa var yrkesmilitär, men spelade på fritiden bas och gitarr i dansorkestrar. Han bandade alla låtar på en rullbandspelare och tog sedan ut ackorden så att listfavoriterna genast kunde lyftas in i repertoaren. Svensktoppen var den gyllene porten till schlagervärlden. Framgångar där kunde göra en förhoppningsfull sångare till stjärna över en natt.

Det var antagligen ett av skälen till det förakt och den fruktan som många gav uttryck för i offentligheten. Svensktoppens makt var för stor, tyckte man. Låtarna för dåliga; banala, förljugna och fåniga. Det var opium för folket. Texterna inbjöd till verklighetsflykt i stället för till kamp för ett bättre samhälle.

Cornelis Vreeswijk var en av ”slagdängarna” i DN:s serie. När han ombads formulera ”en åsikt” om Svensktoppen svarade han: ”Äh, ta nästa fråga”.

Och det trots att han själv haft stora framgångar på listan. Eller just därför.

Monica Zetterlund. Foto: Kamerareportage/TT

Inte ens Stikkan Anderson var redo att fullt ut försvara den svenska schlagern. Det hade man annars kunnat förvänta sig, eftersom det i så hög grad var han som levererade den. Stikkan var branschen, allt i en och samma person: musikförläggare, skivbolagsdirektör, manager och textfabrikör. I DN:s serie förklarade han att han tyckte det mesta han själv gjort i genren var dåligt. Ett undantag var hans version av den amerikanska hiten ”Little green apples”, ”Gröna små äpplen”. Den sjöngs in av Monica Zetterlund, men kom inte in på topplistan. Det gjorde däremot Trio me´Bumba och ”Man ska leva för varandra”. Stikkan drog av detta en slutsats som länge kom att förknippas med hans namn och verksamhet; ”Det är sådant som kan få en att tro att folk inte är så dumma som vi ibland anser – de är dummare.”

Stikkan drog en slutsats som kom att förknippas med hans namn; ”Det är sådant som kan få en att tro att folk inte är så dumma som vi ibland anser – de är dummare”

Peter Himmelstrand slog i DN-intervjun fast att en schlager ska berätta en historia”, gärna om ”tjejer som ber killarna fara åt skogen”.

En tidig låt i den genren var hans svenska text till den amerikanska folksången ”Gotta travel on”. Towa Carson blev etta på Svensktoppen 1964 med ”Jag måste ge mig av”. Textens jag-person är en kvinna som kvävs av manliga omsorger. Hon bara måste ge sig av: ”Jag längtar ut/ Nu är det slut./Jag är ingen slav./Tack för allt du gav,/men luften känns så kvav.”

Towa Carson. Foto: Roger Tillberg/TT

Några år senare återkom Himmelstrand med en ny låt i liknande anda, ”Gå och göm dig, Åke Tråk”. I Melodifestivalen 1968, den Claes-Göran Hederström vann, kom ”Åke Tråk” på en delad tredjeplats, framförd av Mona Wessman (den andra trean var för övrigt också en Himmelstrandlåt, ”Du vet var jag finns”).

Om Claes-Göran Hederström personifierade en tidstypisk grabbighet så var den 19-åriga Wessman en inkarnation av 60-talets ideala tjejighet: Pigg, glatt respektlös i kortkort eller slacks, ivrig att göra processen kort med gamla dammiga konventioner. I ”Åke Tråk” ber hon inte bara killarna, eller snarare gubbarna, dra åt skogen. Allt som är gammalt och grått, ängsligt och smått, gör bäst i att göra det sura gänget sällskap: ”Det stundar nya tider/Det börjar sent omsider hända nåt”.

Det hände mycket på 1960-talet. Och förvånansvärt mycket av det som hände gjorde avtryck i låtarna på Svensktoppen.

Mona Wessman. Foto: Roger Tillberg/TT

Går man tillbaka till 1960-talets och det tidiga 1970-talets Svensktoppslistor överraskas man av variationsrikedomen, både i musik och text. Det var inte bara lalliga och tralliga fånigheter om lycklig och olycklig kärlek som hamnade på listan.

Pacifistiska ”protestsånger” var anmärkningsvärt populära. I regel handlade det om svenska översättningar av engelska original, som ”Soldat i universum” (”Universal soldier”) och ”I natt jag drömde” (”Last night I had the strangest dream”). Cornelis Vreeswijk plockade upp en västindisk låt (”Sloop John B” i Beach Boys version) och fick tillsammans med Ann-Louise Hanson en svensktoppshit med ”Jag hade en gång en båt”. Där finns rader som i dag blivit plågsamt aktuella igen: ”Det fanns en gång en stad./I parken där lekte barn./Så släppte man ner en bomb och staden försvann”.

Under Svensktoppens premiärdecennium var engelska fortfarande bokstavligen just ett ”främmande” språk för många svenskar

De många fredssångerna borde kanske inte förvåna. Kubakrisen 1962 hade varit en påminnelse om att det kalla kriget kunde bli hett. USA skeppade hundratusentals soldater till Vietnam.

Ann-Louise Hanson. Foto: Bertil Stilling/EXP/TT

Att de engelskspråkiga protestsångerna översattes till svenska var inte heller det märkligt. Fyrtiotalsgenerationen, 50- och 60-talets tonåringar, var den första som haft engelska som första främmande språk i skolan. Under Svensktoppens premiärdecennium var engelska fortfarande bokstavligen just ett ”främmande” språk för många svenskar. Också det bidrog till Svensktoppens genomslagskraft. Amerikanska och brittiska pop- och countryhits gjordes tillgängliga och begripliga för en bred svensk publik.

Trots att han själv översatt en protestsång som gått upp på Svensktoppen, Barry McGuires ”Eve of destruction” (som på svenska fick den profetiska titeln ”Vår värld ska gå under”), sa sig Peter Himmelstrand i DN-intervjun vara hjärtligt trött på genren. Tidningens läsare fick veta att ”det här modeskrivandet om bomber och svält och fred” stod honom upp i halsen. I stället lyfte han fram en verkligt ”samhällstillvänd” Svensktoppslåt: Siw Malmkvists rapport från städskåpet, ”Mamma är lik sin mamma”. Stikkan Anderson stod för den svenska texten. Här handlade det om ”låglönegruppernas problem och emancipationen som aldrig fullbordats”, hävdade Himmelstrand. Man kan ana ett stänk av ironi, avsett att träffa kollegan som bodde i lyxvilla med pool ”utåt Saltsjöbaden”.

Stikkan Anderson. Foto: Roger Tillberg/TT

Men vidgar man perspektivet hade Peter Himmelstrand förstås rätt. Svensktoppen var ofta ”samhällstillvänd”. Topplistan kunde vara en barometer som gav utslag för förändringar i kulturklimatet.

På 60-talet gjorde ett njutningslystet folk uppror mot denna puritanism – i ett allt rikare Sverige ville och kunde allt fler njuta av livet

Sextiotalet har med rätta gått till historien som upprorens decennium. I Sverige var det upproret mot det moderna, rationella och storskaliga folkhemsprojektet som inleddes. Modernitetens samhällsingenjörer bekämpade inte bara fattigdomen och okunskapen. De hade inte heller mycket till övers för förlegat lättsinne. Det fanns ett starkt puritanskt drag i det svenska moderna projektet, så som det hade skisserats av de ledande ideologerna på 1930-talet. I klassikern ”Kris i befolkningsfrågan” hade makarna Myrdal läxat upp en medel- och överklass som avstod från barn av själviska skäl, för att ”kunna tillfredsställa sina ganska konstlade behov av cocktails, automobiler, knähundar och andra njutningar”.

Siw Malmkvist. Foto: Kamerareportage/TT

På 60-talet gjorde ett njutningslystet folk uppror mot denna puritanism. I ett allt rikare Sverige ville och kunde allt fler njuta av livet.

Lyxig lättja och lättjefull lyx blev tidens melodi. Mat skulle inte lagas, bara värmas. Skjortor skulle inte strykas, bara hängas upp till tork. Sex var enbart kul. Känt folk rökte Kent. Och de villor som allt fler hade råd att bygga eller köpa skulle vara njutningsmaskiner med bastu, gillestuga och, gärna, egen pool.

När jag för ett antal år sedan gjorde research för en bok om den svenska heminredningens historia hittade jag en för 60-talets hedonism, dess njutningskult, typisk annons i tidningen Allt i Hemmet. Bilden visade ett yngre par i bastun. Mannen var misstänkt lik Lasse Åberg. Texten en lektion i konsten att leva livet:

”Premiär i går. Party i förrgår. Golf på söndag. Kul och på något sätt nödvändigt. Men jobbigt. Utan en mysig bastu att varva ner i skulle man knappast orka. Den goda värmen masserar och stimulerar. Aptiten på livet bara växer. Men en Bacho bastu har väl alla innemänniskor”.

Det var en tid då det nästan alltid fanns ett likhetstecken mellan ”njutning” och ”konsumtion”. Parollen ”slit-och-släng” hade myntats av inredningsideologen Lena Larsson. Svenskarna tog den till sig. I min egen familj bytte vi bil varje år och HSB-lägenhet vart tredje.

Det är denna njutnings- och konsumtionskultur som speglas i en Svensktoppslåt som ”En man i byrån”, också den med text av Peter Himmelstrand: ”Tänk dig att ha en man i byrån/i en ask bland andra grejer./När som helst du får lust så plockar du fram din ask.”

Lill Lindfors. Foto: Skånereportage/IBL Bildbyrå/TT

Är det en massageapparat Lill Lindfors drömmer om? Antagligen inte. Det handlar snarare om att låta kärleken bli en del av sortimentet på livets stora varuhus, ett njutningsmedel i en ask bland andra grejer.

Upproret mot puritanismen ägde rum samtidigt som ett annat uppror mot folkhemmets storskaliga rationalitet började spira; vemodiga eller ilskna protester mot de ”saneringar” av stadskvarter som pågick runt om i landet. Också detta uppror satte sin prägel på Svensktoppen. Skådespelaren och sångaren Per Myrberg fick 1964 en dunderhit med ”Trettifyran”. Olle Adolphsons text var ett sorgset farväl till de gamla kåkar som nu raskt revs för att ge plats åt parkeringshus och Domus-bunkrar.

Olle Adolphsons text var ett sorgset farväl till de gamla kåkar som nu raskt revs för att ge plats åt parkeringshus och Domus-bunkrar

Den var den första av flera Svensktoppslåtar som artikulerade en nostalgisk kärlek till miljöer som rationaliserats bort i det modernas namn, låtar som ”Riv inte vårt kvarter” med Alf Robertson och ”Lyckliga gatan” med Anna-Lena Löfgren.

Originalet till Löfgrens låt var italienskt, ”Il ragazzo della via Gluck”, pojken från via Gluck. Den svenska texten skrevs av Britt Lindeborg. Hon var vid sidan av Stikkan Anderson och Peter Himmelstrand en av de mer profilerade textförfattarna under Svensktoppens första decennium (”Mitt sommarlov”, ”Judy, min vän”). Lindeborg ska ha tänkt sig Lyckliga gatan lokaliserad till gamla Hagalund i Solna, där hon själv vuxit upp. Det finns intressant nog också en nostalgiskt färgad låt, ”I Hagalund”, om samma stadsdel på det intellektuella proggbandet Blå Tågets album ”Brustna hjärtans hotell” som släpptes 1972; ”Här fanns små hus en gång/Här såg jag människor mötas, tala, hörde sång.”

Britt Lindeborg. Foto: Jonny Graan/EXP/TT

Avståndet mellan proggen och Svensktoppen var kortare än man trodde när det begav sig.

Svenskarnas entusiasm inför snabbköp, ”latlagade” halvfabrikat och bastuaggregat kunde på ett till synes motsägelsefullt vis samsas med en växande skepsis mot ”prylsamhället”.

I Peter Himmelstrands kampanjlåt inför högertrafikomläggningen 1967, ”Håll dig till höger, Svensson”, fick Svensson veta att han borde avstå från vänsterknäck ”för hus och bil och diskmaskin och pool och annat smäck”. Och i ”Judy min vän” bryter den frihetsälskande drömmaren upp från sin alldeles för konsumistiska och ytliga partner: ”Judy min vän, du älskar saker, villa, tv och bil/Din väg är kantad av lyx och prylar, det är inte min stil.”

Svenskarnas entusiasm inför snabbköp, ”latlagade” halvfabrikat och bastuaggregat samsades med en växande skepsis mot ”prylsamhället”

Hur ska man förklara denna schlagerspagat? Å ena sidan ja till allt nytt och skönt. Å andra sidan avståndstagandet från prylar och smäck. Kanske behöver man inte förklara det alls. Sånt är livet i schlagerland, helt enkelt.

Men kanske finns det ändå en gemensam nämnare: drömmen om ett annat liv, antingen i solig bekymmerslöshet på chartersemester (”Eviva Espana”) eller i grön och skön gemenskap med naturen.

Med Lena Anderssons version av Buffy Sainte-Maries ”I’m gonna be a country girl again” blir civilisationskritiken på Svensktoppen explicit och konkret. ”Man talar om sin marknadsdel, sitt jobb och sin säsong/Är det konstigt att man längtar bort nån gång?/Säg är det konstigt att man längtar bort nån gång/om man gärna vill lyss’ till lärkans drill eller trastens glada sång.”

Lena Andersson. Foto: Dagens Bild/TT

Trodde Stikkan Anderson själv på sina rim här? Ja, varför inte. När Peter Himmelstrand i två av sina bästa låtar gestaltar den ensamhet som var det moderna, bekymmerslösa livets skugga, följeslagaren i skilsmässodiket, gör han det hur som helst psykologiskt övertygande.

I den dramatiska balladen ”Alla har glömt”, som kunde ha varit gjord för Cilla Black eller Dusty Springfield och sjöngs suveränt av Towa Carson, får möblernas glömska den ensammas oförmåga att glömma att bli ännu smärtsammare.

Och i ”Det blir alltid värre framåt natten” har den slängiga, nonchalanta grabben från ”Det börjar verka kärlek, banne mej” blivit tio år äldre och skild. Och ensamheten bryr sig inte om att han fortfarande är en skön kille. Björn Skifs vann Melodifestivalen med låten 1978.

”Går på bio,/spelar squash/när jag får lust/och käkar sent och dyrt och gott/ Har det rätt bra på kvällen./Det blir alltid värre framåt natten/Långt från alla ljusen, alla skratten/Ligger vaken./Tänker på dig./Minns för mycket/och är ensam.”

Schlagerkonst på hög nivå.

Björn Skifs. Foto: Olle Lindeborg/TT

Fakta. Svensktoppen Programmet har som mest haft upp till tre miljoner lyssnare varje söndag. 60-årsjubileumet i höst har firats med en dokumentärserie gjord av Sveriges Radio och en konsert i Berwaldhallen. Fram till 2003 skulle alla texter vara på svenska, I en lyssnaromröstning under hösten utsågs "Strövtåg i hembygden" med Mando Diao till den bästa Svensktoppslåten genom tiderna. "Lyckliga gatan" med Anna-Lena Löfgren kom fyra. Ulf Elfving, programledare 1966-1973, blev känd som Mr Svensktoppen. Han efterträddes av Kent Finell. Sedan 2007 är Carolina Norén programledare. Folkpopgruppen Hootenanny Singers (med Björn Ulvaeus) blev det tidiga 70-talets långliggare med "Omkring tiggarn från Luossa". Den på Svensktoppen flitige låtskrivaren Peter Himmelstrand dog 1999 i lungemfysem, 62 år gammal. Några år tidigare hade han i Expressen skrivit en uppmärksammad artikelserie om rökningen som dödligt hot. Hans klassiska schlagerlåtar är soundtracket i John Ajvide Lindqvists skräckroman "Himmelstrand" från 2014.

