På tok för präktig pop på Sam Smiths ”Gloria”

Pop Sam Smith "Gloria" (Capitol/Universal)

När Sam Smith 2019 kom ut som icke-binär skakade hen om den brittiska musikindustrin. Att en av unionens största stjärnor inte kunde placeras i varken den kvinnliga eller manliga kategorin blev en utmaning för etablissemanget. Tre år senare införde Brit awards ett enda, könsneutralt pris för årets artist. ”Gloria” blir Smiths första bidrag i tävlingen om den nya statyetten.

För album nummer fyra har resan gått till LA, där såväl Ilya Salmanzadeh som Max Martin funnits med i arbetsstyrkan. Deras signaturer borgar givetvis för mer av samma lyxigt saftiga vara som den nu 30-åriga artisten vant fansen vid. Redan i det första spåret, ”Love me more”, breder gospelkören ut sig över en neosoulig rytm. I ”Unholy” snor den fokus från gästande Kim Petras, med ett arrangemang maffigt som Händels ”Hallelujah”.

Att Smith redan kommit en bra bit in i karriären märks i tematiken. Här trängs sårig romantik med eftertänksamma insikter om klubblivets förgänglighet och självkärlekens nödvändighet. Resultatet är minutiöst genomarbetat, men därmed också präktigt i överkant. När Ed Sheeran glider in för den avslutande duetten ”Who we love” tangerar duktigheten pojkbandsnivå. Visst kan Sam Smith alltid fylla de mest generiska av popballader med blod. Men på ”Gloria” spelar hen med alldeles för säkra kort för att imponera.

Bästa spår: ”Lose you”

