Pajtim Statovci: ”Jag ville undersöka utsatta människors moral”

Pajtim Statovci

Född 1990 i staden Podujevo i Kosovo. Familjen flydde till Finland när han var två år gammal.

Studerade litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. Debuten ”Min katt Jugoslavien” (2014) belönades med Helsingin Sanomats debutantpris, och översattes en mängd språk.

I USA har Statovcis böcker rönt stor kritikerframgång, med hyllningar i både New Yorker och New York Times. Författaren Garth Greenwell skrev i New Yorker att Statovcis roman ”Tiranas hjärta” påminner läsaren om hur identitetsmässiga kategorier som ”finsk”, ”alban”, ”gay” och ”straight” sällan fångar en människas unika individuella erfarenheter.

Den senaste romanen ”Kungarnas land” ges ut på svenska på Norstedts nästa vecka.