Palle: Allt är inte guld som glimmar

Det piper i metalldetektorn.

Polismannen (livvakt till en svensk minister) i kön till säkerhetskontrollen ombeds lägga sitt tjänstevapen i en låda av metall som sedan läggs på bandet till röntgenmaskinen. Mannen vid monitorn lyfter på ögonbrynen när han ser vad som passerar i maskinens inre.

Flygplatsens säkerhetsansvarige tillkallas och efter en högljudd palaver skickas metallådan åter igenom röntgenapparaten. Denna gång nickar mannen vid monitorn belåtet.

Frågan varför man lägger en (deklarerad) pistol i en metallåda och kör den genom röntgenapparaten hänger sedan dess i luften. Vilka skarpsynta tankar ligger bakom det? Vad förväntar man sig att finna? En ännu farligare grej gömd inne i pickadollen?

Jag älskar att resa, eller rättare, jag älskar att komma fram. Att möta människor, lära mig nya ting, utmana min världsbild. Resandets stök och bök är jag helst utan. Speciellt tidiga flygavgångar vilka jag ser som en personlig förolämpning.

Få saker triggar gubbsurheten mer än att tvingas äta en inplastad frukostmacka till priset av en halv månadslön klockan fyra på morgonen. Vännen Eriks ord från senaste tjänsteresan är väl funna just i denna del av kåseriet: ”Frukost? Stoppa i sig skit vid den här tiden på morgonen?!”

Reportageresan till Israel och Palestina är i skrivande stund som de brukar vara. En pendling mellan himmel och helvete. Ordning och kaos. Stjärnögda bibelgrupper från Texas som ska uppleva ”the Bible on the ground” far fram som en gräshoppssvärm över hotellets frukostbuffé. Hundratusental Israeliska demonstranter skanderar ”skam” mot regeringens försök att ta makten över rättsväsendet. Palestinier som i gråzonerna mellan livets murar försöker leva ett så normalt liv som möjligt.

Det piper i metalldetektorn.

Kön ringlar lång vid säkerhetskontrollen mellan Betlehem till Jerusalem. Kvinnan som stoppas utbrister att den enda metall hon bär på är ett guldhalsband som hon fått från sin make. Guld ska ju inte ge utslag på detektorn!

En man säger något och plötsligt ekar skratt mellan de höga betongväggarna vid Checkpoint 300. Fadi min tolk skrattar även han innan han översätter vad mannen sa:

”Du ska nog ta ett allvarligt samtal med din make.”

