Palle: Jesus och Omar, snickarsonen och bagaren som har en historia ihop

En grupp turister trampar efter en guide som håller i något som liknar en korsning av en dammvippa och en toaborste högt över huvudet. Här, på Via Dolorosa, ska Jesus ha burit sitt kors upp mot Golgata för att avrättas. Keramikskålar, fejkgamla spjutspetsar och vykort (vem skickar vykort nuförtiden?) säljs från krimskramsbutikerna som trängs längs gränden.

Det råder inte någon brist på månglare i Jerusalem.

Det står en svart Audi och väntar på den palestinska sidan bortom checkpoint 300. Fadi, vår fixare och tolk kör oss till Betlehem, staden där Jesus såg dagens ljus för 2022 år sedan. Exakt 2000 år senare föddes bagaren Omar Manna i samma stad.

Han ska begravas i dag. Israelisk militär sköt ihjäl honom i morse när de skulle gripa hans bror. Begravningståget är kaotiskt och tumultartat. En virvelvind av sorg och ilska. När Omar sänks ner i graven kramar hans mor sin sons blodfläckade kudde.

Jesus vad mörkt det är, mumlar jag för mig själv. (10 000 ASA och en 60-dels sekund för fotonördar.) Okristligt tidigt har jag anlänt till den enda kontrollstationen palestinska arbetare kan använda för att ta sig till sina arbeten i Israel från södra Västbanken. Tusentals män med grova skor. Snurrdörrar av metall och metalldetektorer.

Jag försöker ta mig upp på en mur för att få en översiktsbild av den trögrörliga folkmassan. Det är en ojämn kamp med tyngdlagen men med hjälp av hjälpande händer lyckas jag till sist kravla mig upp. En ung man passerar under mig och väser till reporter-Emma. ”It’s just a picture, not the solution.”

”It’s not funny, Marion. Where's the tour bus?”

En grupp amerikanska turister passerar den av kravallstaket inrutade plats som vi i pressen tilldelats i Hebron. Bussen de kommit med har tvingats flytta på sig av säkerhetsskäl vars orsaker helt verkar ha undgått turisterna. I protest mot den våldsamma behandlingen av palestinierna har det aviserats en manifestation och uppåt 200 extra poliser har kallats in.

I Hebron är konfliktytorna särskilt skarpa, våldet inte långt borta. När demonstranterna anländer börjar en israelisk bosättare skrika med megafon någon meter från oss (tack reporter-Emma för öronpropparna). En vänlig polis lotsar Marion och hennes vänner rätt och jag tänker på storyn om de två amerikanska turisterna utanför katedralen Notre Dame:

”Den här kyrkan ser väldigt gammal ut, Harry. Tror du att Jesus varit här?”

