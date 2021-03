Palle: När jag hör ordet ”vuxen” osäkrar jag min luftpistol

Jag är just hemkommen från en reportageresa och det ska tas ett covidtest som körs hem till dörren av en ytterst vänlig, och till synes fotointresserad taxichaufför.

– Är det du som är Paul Werner Hansen?

– Ja.

– Är du möjligen fotografen Paul Hansens far?

Ålder.

När började jag fundera på min egen ålder? Hur gammal jag är. Med betoning på gammal. En taxichaufför, som utifrån min passfotoliknande bylinebild tror att jag är far till mig själv får en onekligen att fundera i sådana banor. Kanske var det när trummisen i det annars utmärkta bandet Gustav and the Seasick Sailors frågade om jag personligen kände någon i Beatles – som stängde butiken 1970. (När jag var sex år.)

Var det när jag fick ge telefonen till en förbipasserande tonåring för att reda ut dotterns sms-förkortningar eller när hon påpekade att min begynnande flint fick mig att likna en munk?

Jag minns som sagt inte när åldersfunderingarna började gro men kanske är det ett ålderstecken i sig självt? Tanken som slog mig när ”33-åringen” misstänktes för mordet av Olof Palme minns jag dock tydligt. ”Inte kan väl en sån gammal gubbe ha ihjäl någon?”

Min reaktion när en femtioårig kollega berättade att hon skulle ta körkort skäms jag fortfarande lite för. ”Körkort? Hon ska ju snart dö?”

När jag skriver detta är jag femtiosex år gammal och jag har med tiden fått perspektiv på åldrande men barnet i mig lever i all högönsklig välmåga. Jag kommer på ett plan alltid vara tolvåringen som bygger Spitfires i skala 1:72, skjuter med luftgevär och tävlar med Kajak-Niklas i det mesta som har med paddling att göra, inklusive eskimåsväng. (Jag hävdar fortfarande att jag vann hempaddlingen till Tjörn 2011).

I ödmjuk tacksamhet står jag i dag på axlarna av dom som tog mig under sina vingars beskydd och lotsade mig tillrätta i livet. Mats Lundegård var en av dessa. Världsreportern med sinne för det stora i det lilla. Mannen som satte sig på huk, tog människor i hand, lyssnade med hjärtat och förmedlade berättelser skrivna med en penna doppad i empatins bläckhorn. (Ett lite arkaiskt ordval, det hade Mats gillat.)

Mats Lundegård hade en vidunderlig förmåga att sammanfatta stora skeenden med små, precisa tecken. Det komplexa uttrycktes enkelt och det enkla komplext. Mats har nyligen gått bort men hans ord lever kvar. Jag glömmer aldrig vad han blixtsnabbt yttrade när en försynt israelisk pressofficer undrade om jag hade ett annat, mer nytaget, foto till min pressackreditering.

”När man börjar likna sitt passfoto är det dags att gå hem.”

Läs fler kåserier, till exempel Palle om en tuffmjuk kollega som gått vidare.