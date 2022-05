Pamela Jaskoviaks noveller är välsmekta men brister i trovärdighet

Noveller Pamela Jaskoviak ”Kvinnor utan män” Albert Bonniers förlag, 184 sidor Visa mer

Smek detaljerna, säger en av personerna i Pamela Jaskoviaks nya novellsamling till sig själv. Det är uppenbart Jaskoviak som placerar ett favoritcitat (från Vladimir Nabokov) i sin skapelses huvud, och det är lika uppenbart ett citat hon själv lyssnat noga på. På jazzkonserten där Nabokovläsaren befinner sig är bandet från Polen, saxofonisten är ”en skäggig man i träskor”, kompisen Solveig ”stampade takten med sin sandalklädda fot”. Det är den sortens välsmekta och träffsäkert återgivna detaljer Jaskoviaks noveller är byggda av – en tax ”med en kal fläck vid ryggens slut, stor som en grapefrukt och glänsande som den typ av polerat läder som sadlar är tillverkade av”.

De är också genomsyrade av en miljö och en atmosfär som ganska väl uttrycks av den Nabokovciterande huvudpersonen. Inte nog med en titel som är en anspelning på en novellsamling av Hemingway (samt en annan av Haruki Murakami och en skiva av Ulf Lundell). Nej, paradnumret i ”Kvinnor utan män” är dessutom en väl genomförd parafras på Thomas Manns ”Döden i Venedig”, fast omlokaliserad till Lido Beach, Florida, och med en kvinnlig författare i Gustav Aschenbachs ödestyngda roll. (Metalitteraturälskaren kan också glädja sig åt att huvudpersonen i den därpå följande novellen sägs läsa om just ”Döden i Venedig” för tredje gången.) Miljöer och situationer andas bildad och smakmedveten medelklass, vilket, måste jag väl tyvärr precisera, absolut inte är en invändning.

Ett krux är däremot att novellerna ofta blir just litterära, i bemärkelsen icke trovärdiga. I de bästa – och det är kanske talande att just ”Lido Beach” med sin tydliga förlaga funkar allra bäst – bygger de där välsmekta detaljerna upp till en helhet som är större än summan av delarna, till detta outtalade eller gåtfulla som kan finnas kvar när en historia berättas på rätt sätt. I andra fall är de mystifikatoriska, det vill säga efterlämnar känslan av att situationerna eller personerna är tillsnickrade i den något för tydliga avsikten att efterlämna känslan av gåtfullhet.

I Jaskoviaks noveller träffar vi på en begravningsentreprenör som plötsligt får för sig att den döde i kistan är mannen i hennes liv

Detta har egentligen inte med händelseförloppets trovärdighet att göra utan med personernas reaktioner på dessa händelser. I Jaskoviaks noveller träffar vi på en begravningsentreprenör som plötsligt får för sig att den döde i kistan är mannen i hennes liv, och en parkeringsvakt som går med på att efterskänka felparkeringsavgiften om bilägaren följer med hem till honom och ger honom smakråd om hans gardiner (dessutom en manlig berättare som talar om sitt könsorgan som ”penis”, ett ord jag aldrig hört användas av en man som inte varit urolog).

Kalla det ”skruvat”, om ni gillar sånt, jag kallar det overkligt. Ska vi nu tala om referenspunkten Hemingway, så lär han ha talat om ”the power of conviction and the knowledge of what to leave out”. Det sistnämnda har Jaskoviak: förutom ögat för detaljerna finns här en avundsvärd känsla för den Hemingwayska isbergstekniken, det vill säga vilka detaljer som kan utelämnas för att öka berättelsens suggestionskraft. Det som brister är den övertygelsens kraft som hade kunna få människorna att leva.

