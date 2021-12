Pandemin fortsätter dominera nyorden – här är hela listan för 2021

Man domedagsskrollar sig igenom listan över årets nyord.

Förlåt, vad sa du att man gör?

Man domedagsskrollar.

Den svenska översättningen av doomscrolling har tagit plats på Språkrådet och Språktidningens lista över orden som definierat året som gått, och om det är något ord som har definierat året är det kanske just detta. ”Överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd”, förklarar Språkrådet betydelsen av ordet.

På årets lista återfinns många ord med negativ innebörd. Av de 36 utvalda orden har nästan hälften på ett eller annat sätt att göra med covid-19-pandemin, från coronahund till zoomtrötthet. Till det kommer en rad ord relaterade till klimatkrisen – koldioxidsug, nettonollmål, tippningspunkt. Och så ska gängvåldet förstås synas på listan: gangfluencer.

En hel del av orden har också med ny teknik att göra. En giggare är en ”person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster”, kryptokonst är en potentiell svensk översättning av det omtalade begreppet NFT, och ett piratbibliotek är en ”webbplats som olagligt erbjuder litteratur för nedladdning”, en sorts böckernas Pirate Bay.

Bild 1 av 2 Fono. Rädsla för ­normalitet. Ursprunget är engelskans ”fono”, en bokstavs­förkortning av ”fear of normal”. Foto: TT Bild 2 av 2 Generation corona. Grupp av unga personer vars hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden påverkas av coronapandemin. Även ”generation C” förekommer i denna betydelse. Foto: TT Bildspel

Men Ola Karlsson, nyordsredaktör på Språkrådet, har ett annat favoritord från året som gått: fono. Fear of normal, betyder det, och är en lek med den engelska förkortningen fomo (fear of missing out). När samhället återgår till mer normala omständigheter efter coronans undantagstillstånd är många förstås glada – men andra längtar inte tillbaka till livet innan pandemin.

– Det är ett ord jag kan identifiera mig med. ”Äntligen kan vi kramas”, säger folk, men själv är jag snarare något av en pandemikramare – ett ord som inte kom med på listan. Fono är ett fenomen som det skrivits en del om, och ett ord som fyller en semantisk lucka när vi ska diskutera fenomenet, säger Ola Karlsson till DN.

Samtidigt ursäktar han sig nästan över att listan till så stor del består av pandemirelaterade ord.

– Det är kanske inte superspännande att coronatemat är så tydligt i år igen. Möjligen kan det bli lite tröttsamt. Samtidigt har det på ett sätt gjort arbetet lättare att vi har kunnat haka på föregående år, säger han.

Har ni fått sätta en övre gräns för hur många pandemirelaterade ord ni kunde ta med?

– Nej, det hade blivit för tråkigt om det bara hade varit såna ord i år igen. Och samtidigt har det förstås präglat året. Men det är delvis nya teman – i år handlar mycket om vaccinering, medan förra året mest bestod av tusentals ”covid-” och ”corona-”sammansättningar.

Ola Karlsson på Språkrådet har varit med och sammanställt nyordslistan. Foto: Språkrådet

Ola Karlsson berättar hur arbetet med nyordslistan går till.

– Vi spanar varje dag, året om. Framför allt jag och Språktidningens redaktör, men vi tar också hjälp från andra språkvetare och från Mediespråksgruppen. Dessutom får vi in lite bidrag från allmänheten, även om de kanske inte alltid är så användbara, säger han.

Språkrådet och Språktidningen sätter ihop en lång lista över aktuella ord, omkring 200 stycken, och sätter sedan i gång med att rensa. Ola Karlsson avslöjar för DN några av de ord som av olika skäl inte kom med på årets lista.

Ett av dem är Havannasyndrom – det att amerikansk ambassadspersonal över hela världen plötsligt fick mystiska symtom, som huvudvärk och yrsel, som de själva trodde berodde på att främmande makt attackerat dem med mikrovågsvapen. Experter menar dock att de ljud som de drabbade i Havanna menar orsakar symtomen i själva verket kommer från en högljudd kubansk syrsa. Ola Karlsson säger att ordet inte fick tillräcklig spridning för att kvala in på listan.

Av samma skäl kom inte Tiktok-trenden dark academia‚ vars anhängare hyllar klassisk bildning och Oxfordestetik, med. Ett ord som melaninrik, som beskriver brun eller svart hy och som förekom på förra årets norska nyordslista, rensades bort eftersom det ansågs belysa att vit hud ändå är norm.

Återförvildande. Återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan. Foto: TT

Vid sidan av de många coronaorden präglas listan av klimatkrisen. Förutom de tidigare nämnda finns både svinna och svinnlåda med, i betydelsen ”slänga något som hade gått att använda” respektive ”låda med livsmedel som närmar sig bäst före-datum, är på väg att bli dåliga eller anses ha skönhetsfel och därför säljs till nedsatt pris”.

Allra sist på listan står också återförvildande – ”återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan”. Ordet kommer från en DN-artikel från september, där den brittiska miljörörelsens arbete med rewilding skildras: ”Metoden kan återställa biologisk mångfald av arter – och samtidigt helt naturligt minska klimatskadliga växthusgaser.”

Ordet gangfluencer – en sammansättning av engelskans gang och influencer – definieras enligt Språkrådets lista som ”person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil”. Det är det enda ordet på listan som refererar till gängvåldet. Men våld som tema återkommer även i nyordet eftervåld, ”psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp”, och i verbet gaslighta, att ”manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd”.

Gangfluencer. Person som ingår i ­krimi­nellt nätverk och använder ­sociala medier för att visa upp sin ­livsstil. Teleskopord bildat av ”gang” och ”influencer”. Foto: TT

Det är med andra ord en ganska mörk lista. Tyder det på att också året har varit det?

– Listan är nog en bra avspegling av verkligheten. Det stämmer att det har varit ett mörkt år, med både vålds- och coronautvecklingen, säger Ola Karlsson.

Har du själv fono kring vad ni ska fylla listan med när coronaorden börjar sina?

– Det kommer alltid nya ord! Men internationellt har intresset varit särskilt stort för nyordslistor och liknande företeelser under corona. Det har också inletts många språkvetenskapliga forskningsprojekt kring de här orden. Men jag har ingen fono! Nästa år kan man till exempel tänka sig att det kommer skapas en hel del politiska nyord, eftersom det är valår, säger Ola Karlsson.

Nyordslistan 2021 anosmi Frånvaro av luktsinne. Har sedan länge använts i medicinskt fackspråk men blivit vanligare i allmänspråket under coronapandemin. coronabubbla Tillstånd där umgänge med utomstående är begränsat för att förhindra smittspridning av coronaviruset. Används också om den psykosociala upplevelsen av isolering. coronahund Hund som skaffats som husdjur under coronapandemin. Även ”pandemihund” används i samma betydelse. delningsboende Kollektiv boendeform där hyresgästerna delar gemensamma ytor och service. ”Co-living” respektive ”coliving” används i samma betydelse. djuränkling Husdjur som behöver ny ägare när den förra avlidit. domedagsskrollande Överdriven konsumtion av medierapportering med negativ innebörd. Doomskrollande och dödsskrollande används i samma betydelse. eftervåld Psykiskt våld i form av kränkningar eller trakasserier som riktas mot en före detta partner som tidigare har utsatts för våld eller övergrepp. fono Rädsla för normalitet. Ursprunget är engelskans ”fono”, en bokstavsförkortning av ”fear of normal”. gangfluencer Person som ingår i kriminellt nätverk och använder sociala medier för att visa upp sin livsstil. Teleskopord bildat av ”gang” och ”influencer”. gaslighta Att manipulera en person genom att förneka fakta eller att sprida felaktig information i syftet att få personen att tvivla på sitt förstånd. Anspelar på pjäsen ”Gas light” från 1938, som skildrar hur en kvinna upplever att gasljusets styrka skiftar fastän hon tror sig vara ensam. Hennes man intalar henne att hon inbillar sig. generation corona Grupp av unga personer vars hälsa, relationer, utbildning eller situation på arbetsmarknaden påverkas av coronapandemin. Även ”generation C” förekommer i denna betydelse. genombrottsinfektion Infektion som drabbar person som är vaccinerad mot det virus som orsakar infektionen. Sedan länge etablerat i medicinskt fackspråk. Under coronapandemin har ordet även börjat användas i allmänspråket. giggare Person som tar uppdrag som förmedlas via appar eller nätbaserade tjänster. Kan även användas om personer som arbetsleder egenanställda. Substantivet ”gig” används om ett enskilt uppdrag och verbet ”gigga” om att utföra sådana uppdrag. hybridarbete Arbete som utförs delvis på arbetsplatsen och delvis i hemmet eller annan plats. hybridmöte Möte där deltagarna kan medverka både fysiskt och digitalt. jobbonär Person som fortsätter att arbeta efter att ha nått åldern för pension. Teleskopord bildat av ”jobb” och ”pensionär”. jukeboxbio Biografvisning där publiken väljer både film och starttid. Även ”bio on demand” används i samma betydelse. koldioxidsug Anordning för att fånga in koldioxid från luften. kryptokonst Digital konst där äktheten är dokumenterad genom en unik kod. ljushare Ljusprick som hjälper löpare att hålla en viss hastighet under ett lopp. maskne Finnar och andra hudbesvär som orsakas av att bära munskydd eller visir. Teleskopord bildat av ”mask” och ”akne”. metaversum Virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro. Bildat av ”meta” och ”universum”. Inlånat från engelskans ”metaverse”, som myntades 1992 i romanen ”Snow crash”. Ordet är inte nytt i svenskan men fick förnyad aktualitet i samband med Facebooks planer på att erbjuda en ny typ av digitala tjänster. mikrovana Mindre beteendeförändring som på sikt ska leda till en större beteendeförändring. mobilitetshubb Anläggning där det finns ett utbud av olika transportmedel och där fordon kan parkeras, laddas eller lånas. ”Mobilitetshus” används om byggnader som, utöver transportmedel, erbjuder andra typer av service som till exempel kontorsplatser, paketutlämning och fordonsservice. nettonollmål Mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser. piratbibliotek Webbplats som olagligt erbjuder litteratur för nedladdning. ”Skuggbibliotek” används om piratbibliotek som erbjuder piratkopierade forskningsartiklar. postcovid Kvarvarande symptom efter genomgången covid-19-infektion. Kortform av postinfektiöst tillstånd efter covid-19. Även ”långtidscovid” används i samma betydelse, men den formen undviks av bland annat Socialstyrelsen, som vill skilja mellan en pågående infektion och ett efterföljande hälsotillstånd utan infektion. snällvägg Plats där personer kan ge bort exempelvis kläder. Översättningslån från persiskans ”dīvār-e mehrabānī” med samma betydelse. Fenomenet uppstod i Iran 2015 och har sedan dess spridits över världen. spökkök Matställe där menyn från en känd restaurang erbjuds enbart för avhämtning eller utkörning. Även ”molnkök” och ”spökrestaurang” används i samma betydelse. svinna Slänga något som hade gått att använda. Används främst om livsmedel men även om kläder och olika typer av råmaterial. svinnlåda Låda med livsmedel som närmar sig bäst före-datum, är på väg att bli dåliga eller anses ha skönhetsfel och därför säljs till nedsatt pris. Ord som ”svinnhylla”, ”svinnkasse” och ”svinnpåse” förekommer i liknande sammanhang. tippningspunkt Punkt där en förändring i ett system blir så stor att ett jämviktsläge oåterkalleligt och abrupt övergår i ett annat läge. Översättningslån från engelskans ”tipping point”. Även kortformen ”tippunkt” används i samma betydelse. vaccinnationalism Prioritering av vaccinering av egna medborgare trots att behovet kan vara större i andra länder. vaccinpass Intyg på vaccination mot coronaviruset som är nödvändigt för tillträde till vissa platser och evenemang. Flera andra ord, som ”coronapass” och ”vaccinationsbevis”, förekommer i samma betydelse. zoomtrötthet Mental utmattning som uppstår till följd av många videomöten. Översättningslån från engelskans ”Zoom fatigue”. Ordet används såväl om Zoom som om andra videomötestjänster. återförvildande Återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan. Listan har sammanställts av Språktidningen och Språkrådet. Visa mer

Läs mer: Tvåmetersregeln och klustersmitta – här är alla nya ord för 2020