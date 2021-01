Pandemin ger Moderna utrymme för nya visioner

I våras var Gitte Ørskou på sin arbetsplats i arkitekten Rafael Moneos museibyggnad tre dagar i veckan. Resten sköttes med distansarbete. I juni öppnades så huset igen, men stängdes åter i slutet av oktober.

Den hyllade Giacomettiutställningen hann bara visas i tre veckor.

– Det var fruktansvärt. Efter sommaren kändes det under några månader som att vi höll återgå till det normala. Men det ändrade sig ju mycket drastiskt, konstaterar Gitte Ørskou när DN når henne på mobiltelefon.

Beckmörkt är det ändå inte inför våren:

Regeringen med Centerpartiet och Liberalerna satsar nu 50 miljoner kronor på inköp av samtida konst. Moderna museet respektive Statens konstråd tilldelas 25 miljoner vardera. Pengarna ska stötta konstnärerna och branschens infrastruktur, däribland gallerierna, och användas för inköp av samtida verk.

Gitte Ørskou framför Giacomettis skulpturer. Museet hade hoppats att utställningen skulle locka publiken i stora skaror till museet. I stället tvingades man stänga efter bara två veckor. Foto: Alexander Mahmoud

Vad betyder det tillskottet för er verksamhet?

– Det kommer att få en stor betydelse, också i framtiden. Det blir första gången i museets historia som vi kan köpa in så mycket svensk konst på en gång och kunna stödja konstnärerna och samtidigt ge det svenska folket en inblick i konstscenen i Sverige.

Vad gör man på ett nedstängt museum?

– Alla anställda fick ställa om till en digital verksamhet från en dag till en annan. Vi köpte in tjugotre svenska konstverk kort efter att pandemin brutit ut för att stödja den svenska konsten och valde dessutom att förmedla våra konstverk på nätet med så kallade soffvisningar varje dag, svarar Ørskou.

Via nätet har vidare konstfilmer för barn och familjer och experimentfilmer visats under våren. Konstnärer som Runo Lagomarsino, Katarina Pirak Sikku och Kajsa Dahlberg har fått låna kameror för att fånga sitt skapande med rörliga bilder. Artisten El Perro del Mar fick dessutom flytta in i museet för att skapa ny musik utifrån konstsamlingarna.

Gitte Ørskou ser de nya greppen som en fortsatt väg framåt för museet.

– De ger oss möjlighet att agera mer aktivistiskt och lämna ifrån oss vår auktoritet. Varför har vi inte tänkt på det förut? En fråga jag ställer mig nu är om vi verkligen hade gjort allt det här om coronan inte funnits.

I väntan på öppnandet av museet pågår för närvarande ett visionsarbete. Resultatet ska bygga vidare på Moderna museets historia.

– Jag har varit mycket tydlig med vad jag vill, men det är också viktigt för mig att engagera de 150 människor som arbetar här. En vision är ju bara några ord på ett papper om ingen bär den med sig när de möter vår publik.

Hon återkommer flera gånger till att ett av Moderna museets viktigaste uppdrag är att engagera människor. Traditionellt har konstmuseer varit till för konsten, det vill säga objekten. En plats där verken bevarats och visats, säger hon.

– Men det man har glömt är ju subjekten, nämligen människor. Det är ju de som skiljer oss från ett arkiv.

Hennes målsättning är att museet under det nya decenniet ska ta plats mer aktivt i samhället.

– Idén om ett museum som en tidlös institution vill jag gärna göra upp med. Vi måste ju delta i vår samtid – bidra med dialog, samverkan och offentliga samtal som främjar kritiskt tänkande.

En växande fråga i dag är de nationella minoriteternas situation – samer, judar, romer, sverigefinländare och tornedalingar. Hur kommer den uppmärksammas på Moderna museet?

– Vi behöver anlägga ett helhetsperspektiv på de många blinda områdena omkring oss i dag – vad är det som vi inte ser och hur rekryterar vi till exempel vår personal?

– Om konsten blir definierad och skapad av en liten exklusiv, elitistisk, grupp så finns det ju inget offentligt samtal.

Som ett tecken i den föränderliga tiden kommer under Venedigbiennalen 2022 konstnärer från Sápmi för första gången representeras i den nordiska paviljongen.

– Vi är mycket, mycket positiva till hur de har valt att kurera den paviljongen. Det här är ett område som vi verkligen prioriterar. Vi har själva just tagit in ett verk av den samiska konstnären Lars Pirak i våra samlingar.

Hur ska konstvärlden hantera miljöutmaningarna: alla resor till biennaler och konstmässor till exempel jämte de krävande transporterna av internationell konst – som Giacomettis – till utställningar?

– Det korta svaret är att det där är inte hållbart – och coronapandemin har ju understrukit att det faktiskt går att visa utställningar på andra vis. Vi kommer att arbeta med hållbarhet på ett helt annat sätt, försäkrar Gitte Ørskou.

Ett är att utmana idén om att konsten måste fraktas långväga till museerna. Så var det inte med utställningarna på sextiotalet när Moderna museet öppnade säger hon. Konstnärerna kom till Skeppsholmen och arbetade ofta på plats.

– Vi vill också gärna erbjuda vårt museum som en produktionsplats för konstnärer att skapa i. Dessutom vill jag att utställningarna som visas ska finnas under mycket längre tid.

Förändringarna är tänkta att ta form under 2022. Ørskou tror att idéerna kring ett sådant mer aktivt och öppet museum har potential att engagera en ny publik.

Hur tänker du kring konstideologi versus estetik?

– Jag är ju dansk, säger hon och skrattar hon med en syftning på danskarnas ovilja att marschera i takt med omvärlden.

– Jag försöker vara pragmatisk och inte för dogmatisk och ideologisk och jag tror på den fria konsten och skapandet. Det är konsten i sig själv som ska ha plats här, säger museichefen och tillägger i nästa andetag att en statlig myndighet som hennes samtidigt också måste vara medvetenheten och arbeta för mångfald.

– Men några gånger ska man ändå kunna visa till exempel stora manliga konstnärer, som just Giacometti. Hans syn på kvinnor kan man ifrågasätta, men han förnyade skulpturen och inspirerade själv så många unga konstnärer.

– Den där balansen ska vi hitta, men jag älskar ju också alla de kvinnliga konstnärskapen som har glömts bort och nu uppmärksammas, som Hilma af Klint.

Foto: Alexander Mahmoud

Fotografiska har sedan 2010 visat att det finns ett enormt intresse för fotokonst i dag. När ska Moderna museets fotografiska samlingar med 100.000 verk få större utrymme?

– Att Moderna museet inte visar fotokonst anser jag inte stämmer helt. Men vi isolerar inte fotografin från de andra verken. I nästan alla våra rum finns det också mycket fotokonst, svarar Gitte Ørskou.

Hon poängterar samtidigt att Moderna museet kan lära sig mycket av Fotografiskas framgångar.

– De har varit fantastiskt duktiga på att skapa ett eget varumärke och att göra sitt hus till en stimulerande mötesplats. Att skapa en sådan är något som också står högt på min lista för Moderna museet, på samma gång som vi har uppdraget att samla och bevara det svenska kulturarvet.

Du tillträdde som chef för Moderna museet hösten 2019. Vad ser du i dag som den största skillnaden mellan den svenska och danska konstvärlden?

– En sak är att Stockholm är längre bort från till exempel till Berlin än Danmark – där ligger ju Europa nästan om hörnet. Det känner man tydligt i Stockholm, inleder hon.

– En positiv överraskning har varit att få lära mig om traditionen som den svenska konsten kommer ifrån och de många extremt figurativa konstnärer här, som Martina Müntzings och Sara-Vide Ericson till exempel.

– Det är nästan inga som arbetar så i Danmark. Att få lära känna den samiska konsten är en annan mycket positiv sak och överraskning för mig.

När öppnas Moderna museet igen?

– Det kommer an på vilka signaler vi får från regeringen och Folkhälsomyndigheten – vi jobbar med tre veckors framförhållning nu, säger Gitte Ørskou och låter för ett ögonblick lite matt.

– Du kan bara inte ana hur mycket jag längtar efter den dagen.