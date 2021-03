Pandemin gjorde First Aid Kits Cohenhyllning till livealbum

Klara och Johanna Söderberg sitter i studion på Sony och deltar på länk. I mars 2017 gjorde systrarna en hyllningskonsert av Leonard Cohens musik tillsammans med en rad gästartister. Bland annat Loney Dear, Frida Hyvönen, Annika Norlin, Jesper Lindell och Maja Francis.

Deras första spelning på teatern spelades in – och här är vi nu, fyra år senare, i en tid där livekonserter inte längre är möjliga på grund av pandemin.

Ingen av dem minns längre riktigt hur idén kom till. De minns dock att de lyssnade igenom konserten senare.

– Vi kände bara ”oj”. Vi tyckte ju att det var väldigt speciellt när vi genomförde spelningen, men då hade vi ingen tanke på att vi skulle ge ut den på skiva, förklarar Johanna Söderberg.

– Vi kan ju inte göra så mycket i nuläget och då känns det extra fint att kunna släppa en konsert så att man i alla fall kan låtsas att man sitter i publiken och lyssnar.

De gjorde bara fyra spelningar på Dramaten.

– Vi hade tänkt att vi skulle ge konserter också i Montreal, där Leonard Cohen kommer i från. Vi hade pratat om det väldigt länge och så blev det inte av, men nu kan fler ta del av den så här i stället, berättar Johanna Söderberg.

Klara Söderberg flikar in:

– I vår drömvärld sätter sig folk ned och lyssnar igenom hela albumet, hur de nu gör det, till exempel på Spotify – eller helst – på vinyl. Jag tror att den här skivan kommer till sin fulla rätt då.

Hon understryker att musiken är en helhet och ”sömlös” på det sättet.

– Alla låtar går ihop i varandra på det viset. Det är så man ska lyssna, enligt oss. Sedan förstår vi också att verkligheten ser annorlunda ut och att de flesta lyssnar på en låt i taget.

Hur skulle ni beskriva stämningen på albumet?

– Ganska mörkt, svarar Johanna Söderberg genast.

– Vi såg föreställningen nästan som en begravning. Albumet heter ju ”Who by fire” och just den låten handlar om döden. Människor som kommer till himlen och hur de har gått bort. Det fanns väldigt mycket mörker i Cohen, men också väldigt mycket humor. Vi ville ha den här tyngden, den kände jag verkligen när vi gjorde föreställningen, säger Klara Söderberg.

– Vi hade så himla roligt med gästartisterna, skådespelarna och stämningen. Det var en fröjd att få göra den, trots att det var väldigt mörka låtar, tillägger hennes storasyster.

Leonard Cohen hann göra 15 studioalbum. Hur valde ni vilka låtar som skulle vara med i konserten?

– Det var svårt, vi fick ta bort många favoriter så att föreställningen inte skulle bli för lång. Men hans texter är ren perfektion: det går nästan inte… påbörjar Klara Söderberg.

–… vi kan verkligen inte skriva sådana texter på samma sätt. Därför är det extra lyxigt att få sjunga dem, avslutar Johanna Söderberg meningen.

En låt som båda systrarna har som favorit från konserten är Cohens ”You want it darker”, som utkom på hans sista album 2016.

– Den är mäktig, det är som att sjunga till döden tycker jag, förklarar Johanna Söderberg. I låten sjunger han ”I’m ready my lord”. Han är i stort sett redo att dö, ”he went out with a bang” som man brukar säga.

Sedan barndomen har de båda varit fans av Leonard Cohens musik – särskilt hans tidiga album. Deras musikintresserade föräldrar hade en samlingsskiva med Cohens musik som systrarna lyssnade mycket på.

– Vi är väldigt stora fans av hans intima musik. Det är hans första skivor som vi har hört mest på, med den här mannen med en nylonsträngad gitarr som sitter och sjunger. Det var kärlek vid första lyssningen, berättar Johanna Söderberg.

– Han är inte rädd för att kritisera samhället. Det är en ganska andlig musik. Fast jag inte är ett dugg religiös så finns det där i hans texter – och det kan jag ta åt mig. Det finns som sagt också ett mörker, han kallas ju för ”mästaren av mörker”.

Ni har gjort en lång rad hyllade covers av andra artisters musik. Hur närmar ni er ikoniska låtar?

– Jag tänker att man inte ska tänka för mycket, utan bara känna. Känner man för musiken så blir det bra. Jag försöker lita på på den känslan, svarar Klara Söderberg.

– Tror jag på det jag sjunger kommer andra också tro på det.