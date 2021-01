Pandemin har gett modebranschen ångest: ”Mode är högst omodernt i dag”

I början av december kom Natacha Ramsay-Levi, chefsdesigner för det exklusiva modemärket Chloé, med beskedet om att hon, efter fyra år, lämnade sin post. Beskedet sände konvulsioner genom modevärlden. Inte för uppsägningen i sig, utan för skälen hon gav för att hon gjorde det. De ringade in den mångbottnade kris som branschen befinner sig i.

Inför vårens modeveckor – då modehus från metropoler som Milano, Paris och London (och Stockholm i februari) visar sina nya kollektioner, är stämningen splittrad. Att branschen under pandemin lyckats åstadkomma en digital omställning av en företeelse som i decennier gått ut på den fysiska upplevelsen applåderas.

Samtidigt finns det en fråga som skavt i branschen ett tag: Hur motiveras en så pass miljödränerande industri när samtidens största kris är klimatet?

Branschens problem har aktualiserats under pandemin där försäljning liksom produktion tvärnitat ett maskineri som gått på högvarv de senaste åren. Natacha Ramsay-Levis avhopp grundade sig i hennes tvivel på den egna yrkesrollen snarare än Chloés dalande försäljningssiffror.

Natacha Ramsay-Levi på en visning av Cloes vintermode på Paris modevecka i början av 2020, då hon fortfarande var kvar på sin stol. Foto: Anthea Simms/TT

Kan karantänmånaderna tackas för något, är det utrymme för eftertanke. I fallet Ramsay-Levi tycks detta manat fram ett närmast existentiellt begrundade över branschens värdegrunder. I samband med att chefsdesignern förkunnade sin uppsägning sammanfattade hon sina tvivel inför framtiden:

– De senaste månadernas oro har fått mig att fundera på de förändringar jag vill se i branschen och hur jag kan anpassa dem till mina egna kreativa, intellektuella och känslomässiga värden. Denna reflektion har fått mig att se på min framtid annorlunda och att vilja sträva efter nya möjligheter.

Philip Warkander, lektor i modevetenskap vid Lunds universitet, tror att modebranschens rådande vilsenhet beror på att ingen riktigt vet dess syfte. Krasst säger han att dagens mode saknar relevans.

– Mode är högst omodernt i dag. Pandemin har förstärkt den tendens som fanns tidigare. All god design är ju en lösning på ett problem, men vad löser samtidsmodet för problem?

Philip Warkander Foto: Anna-Lena Wejderman

Ramsay-Levis uppsägning kan med andra ord sägas spegla en bransch vars aktörer i allt högre grad har börjat tvivla på den. Grundpelarna som det moderna modesystemet vilar på, dvs trendstyrda och säsongsbaserade kollektionssläpp (inte sällan med sex eller fler släpp per år), rimmar illa med tidsenliga slagord som ”slow”, ”hållbart” och ”ansvarsfullt”.

Men är läget verkligen så dystert? Synen på trendbaserat mode må vara hopplöst ute, men behovet av mode – eller i alla fall kläder – kvarstår. Vilket även är en devis som trendspanarproffset Lidewij Edelkoort tryckt på i sina framtidsprofetior. Redan 2015 förkunnade den holländska trendgurun modets död och att framtiden inte kommer att handla om mode utan om kläder. Som en uppföljning av det pekade Edelkoort vid pandemins början i en intervju på onlinemagasinet Dezeen på hur ”en karantän av konsumtion” kommer att lära människor att nöja sig med mindre – som en ”enkel klänning och återupptäckten av gamla favoritplagg.”

Omfamnande av det enkla och tidlösa i kombination med dagens vintagevurm och en växande marknad för hyrplagg väcker frågan om huruvida modets roll som framåtblickande och avantgardistiskt kommit av sig. Och hur påverkar då dessa ideal looken på dagens mode?

Ser man till Sverige (ett land som ofta sägs ligga i framkant när det kommer till hållbart mode) och de modemärken som sticker ut för sitt genomgripande hållbarhetstänk känns termen ”klassiskt” som ett träffsäkert signum. Ser man till etablerade företag som Filippa K och House of Dagmar såväl som nystartade Bite Studios, Phi och A New Sweden, samtliga företag som mer eller mindre kan positionera sig under vinjetten ”slow fashion”, känns värdeord som ”djärvt” eller ”visionärt” däremot avlägsna.

Värdet av ”slow”, alltså långsamhet eller ”det som får ta tid”, är även Atelier Saman Amels ledord. På det Stockholmsbaserade skrädderivarumärket som grundades av Saman Amel och Dag Granath 2015, jobbar man inte med trender över huvud taget. Trots det hyllas företaget som ett exempel på vad framtidens mode kan vara – något som är talande för den transformation som pågår i branschen som fram till i dag byggts på just trender och nyheter.

Saman Amel och Dag Granaths modemärke utsågs 2019 till mäktigast inom svenskt herrmode. Foto: Roger Turesson

I modemagasinet King, som 2019 utsåg Atelier Saman Amel som mäktigast inom svenskt herrmode, kreddas duon för att den visat att ”det inte behöver ­finnas några likhetstecken mellan mode och massproduktion”.

Parhästarna själva tar berömmelsen rofyllt. De säger att de har gjort samma sak sedan starten. Det som förändrats, menar de, är omgivningens attityd till måttbeställda plagg. Samt att konsumenten blivit mer redo för den värdegrundsdrivna varumärkesidentitet som de står för.

– På ett smått ironiskt sätt har Atelier Saman Amel blivit trendigt genom att vara tråkigt. Från allra första början har vi satt ett tydligt formspråk och en look som vi, i stället för att bryta ner för varje säsong för att lansera en ny, utvecklar och jobbar vidare på för varje år. Vår identitet handlar i grunden om att investera i färre plagg och om att bygga en långvarig relation till kunden, säger Dag Granath.

Nu är det långt ifrån gemene man som får sin garderob skräddarsydd. Dels för att det kostar, dels för att skrädderiverksamhet ofta förknippas med en tämligen konservativ tradition med pekpinnar om vett och etikett. Men så behöver det inte alls vara, enligt Dag Granath. Visst, menar han, har de kunder som har en ”cigarrökande gentleman i klassisk Cary Grant-kostym” som förebild, men desto fler är de som kommer för att få hjälp att bygga ”en personlig och elegant klädsel”.

”På ett smått ironiskt sätt har Atelier Saman Amel blivit trendigt genom att vara tråkigt”, säger Dag Granath (t.h), här tillsammans med medgrundaren Saman Amel. Foto: Roger Turesson

– Vi har kunder som sitter på topposter inom näringsliv och politik, men vi har även studenter och yngre kunder som sparat för att kunna sy upp en kavaj eller ett par byxor. De ser plagget som en investering, kanske en livslång sådan, som de kan mixa med andra plagg och stilar, säger Dag Granath.

Även Philip Warkander ser hur det småskaliga och mer hantverksmässiga modet rymmer potential inför framtiden. Att man i sammanhanget kan tala om att detta mode rymmer en viss typ av konservatism, tycker han snarare känns uppfriskande än som en stagnation. Avståndstagandet från det trenddrivna modet med dess absurt höga tempo ser han som en utveckling av nya ideal inom branschen.

– Det finns förstås aktörer som söker nya formspråk och arbetar med normkritiska grepp, men frågan är hur djärvt det egentligen känns? Att tänka på sin själviscensättning genom mode framstår som förhållandevis självcentrerat. Vilket rimmar illa med vår samtids ideal. Kanske är det också det som gjort mode omodernt: att det länge varit ett individualistiskt uttryck medan vi numera betonar gemenskap, inkludering och samarbete?

En annan aspekt av synen på ”mode som omodernt” är konsumtionskulturens höga värdering av begreppet transparens. Att mat- och dryckesscenen på senare år lyckats positionerat sig som en samtida trendbarometer hänger ihop med branschens höga halt av just transparens. Medan dagens naturvinsproducenter, mikrobryggerier och lyxkrögare kan redovisa produktionskedjan från ax till limpa, är modebranschens tillverkningsprocess ofta mer grumlig.

– Modebranschen har sedan 1970-talet outsourcat sin tillverkning till låglöneländer, och denna modell är svår att släppa taget om. Modehusens ovilja till transparens hänger ihop med att de inte vill att konsumenten ska se hur kläderna tillverkas eller vad den faktiska miljöpåverkan är. Ty då hotas modets magi. Denna ovilja bidrar till att modet upplevs som ur fas med samtiden, säger Philip Warkander.

Frågan om modets relevans väcker även tankar på vad våra kläder är och ska vara i framtiden. Kanske är tiden då vi såg på mode som en tolkning av samtiden passé?

– Jag vet inte varför mode måste bli relevant igen? Även om det rent estetiskt kan vara roligt och njutningsfullt att ständigt se förslag på nya trender och looks, finns det ju något lätt självupptaget i mode. Som ärligt talat är rätt så skönt att slippa, säger Philip Warkander.

Branschen har, i skuggan av pandemins skoningslösa framfart, börjat reagera. Flera modehus deklarerar att de är på väg att svänga om mot en framtid av mindre kollektioner som blir mer säsongsoberoende samt digitala visningar av dessa (vilket innebär slutet på eran då modeveckor var lika med hektiska flygande världen över). Och i takt med att Natacha Ramsay-Levi och andra branschaktörer börjat ifrågasätta den, etableras nya system och värdegrunder för morgondagens modeindustri.

