Pandoraläckan: ”Enkelt för artister att slussa pengar till skatteparadis”

Det är SVT:s ”Uppdrag granskning” som avslöjat att EDM-trion Swedish House Mafia skapade ett brevlådeföretag i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna. Rapporteringen sker inom ramen för Pandoraläckan, ett globalt journalistsamarbete med utgångspunkt i 11,9 miljoner dokument.

Brevlådeföretaget, SHM Holdings LTD, skapades 2010 med syftet att äga rättigheterna till gruppens låtar, namn och logotyp. Företaget var aktivt under trions stora framgångsperiod – hanteringen av rättigheterna till låtar som ”Don’t you worry child” och ”Save the world” kan kopplas till brevlådeföretaget.

– Fallet med Swedish House Mafia visar på ett ganska klassiskt upplägg, säger Joachim Dyfvermark, reporter på ”Uppdrag granskning”. Att flytta varumärke och rättigheter är en enkel lösning för att också flytta pengar från en normal skattejurisdiktion till en låg eller skattefri jurisdiktion.

Fakta. Swedish House Mafia Swedish House Mafia består av Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso. Bland deras största hits finns låtar som ”One”, ”Save the world” och ”Don’t you worry child”. Trion grundades 2009, splittrades 2013, innan man gjorde comeback 2019. Den senaste låten, ”Lifetime” släpptes i juli i år. Låten gästas av Ty Dolla Sign och 070 Shake. Visa mer

Man upptäckte brevlådeföretaget genom att granska en förmögenhetsrådgivare i Schweiz, den som formellt grundat bolaget. Så sent som 2017 skriver denne i ett mejl att de egentliga ägarna till SHM Holdings LTD är bandmedlemmarna: Axel Christoffer Hedfors (Axwell), Sebastian C Ingrosso och Steve A Josefsson (Steve Angello).

– Det är en djungel av rättigheter, och vi försöker få skivbolagen att tala om vart man skickat pengarna till Swedish House Mafia, berättar Joachim Dyfvermark och fortsätter:

– När det gäller rättigheter för låtskrivandet får vi svaret man betalat det som förskott till medlemmarnas svenska aktiebolag. Men när vi frågar om pengar för inspelningsrättigheterna och låtarna, då får vi inga svar utan hänvisas till bandet.

En talesperson för Swedish House Mafia bekräftar för ”Uppdrag granskning” att brevlådeföretaget existerat. Denne uppger dock att samarbetet med förmögenhetsrådgivaren avbröts 2013 och hävdar samtidigt att bolaget sannolikt aldrig drog in några pengar.

”(Det) fanns frågetecken om konstruktionen kunde uppfattas som ett sätt att så att säga dölja tillgångar vilket kunde vara till förfång för varumärket SHM”‚ skriver talespersonen i ett mejl, och tillägger: ”Syftet med bolaget var inte att undanhålla skatt.”

Det är, berättar Joachim Dyfvermark, inte möjligt att utifrån de läckta dokumenten kontrollera påståendet om att det inte skett ekonomiska transaktioner till bolaget i Brittiska Jungfruöarna.

– Det personer och bolag i praktiken köper i skatteparadis är anonymitet. Det går inte att följa pengarna.

– Swedish House Mafia-fallet visar det tydligt. Det kanske är lagligt, men på grund av att man etablerar sig i Brittiska Jungfruöarna, där man inte ens får veta vem som äger bolaget, än mindre vad bolaget omsatt, så hamnar man i den här sitsen.

Flera världsartister återfinns i Pandoraläckan på grund av deras kopplingar till skatteparadis: Shakira, Elton John, Ringo Starr och Julio Iglesias kan alla knytas till bolag med säte i territorier eller länder som Brittiska Jungfruöarna, Panama och Bahamas, rapporterar internationella medier. I Iglesias fall handlar det om 20 bolag, i Shakiras om tre.

Bild 1 av 3 Elton John Foto: Dan Balilty Bild 2 av 3 Ringo Starr Foto: Scott Gries Bild 3 av 3 Shakira Foto: Greg Allen Bildspel

Även i tidigare liknande avslöjanden, såsom Paradisläckan 2017, har kulturutövare pekats ut. Det då mest uppmärksammade svenska fallet var författaren Håkan Nesser, som placerat inkomster, bland annat royaltyintäkter, i ett bolag på Malta. Skatteverket granskade senare fallet och krävde Nesser och hans hustru på drygt 7,5 miljoner kronor för oskattade utdelningar och kapitalvinster.

”Aldrig någonsin har det varit min avsikt att bryta mot svensk skattelagstiftning”, skrev Nesser då i ett uttalande, och uppgav att det hela berodde på misstag gjorda av den som sköter hans ekonomi.

Huruvida Skatteverket nu kommer att gå vidare för att granska Swedish House Mafia är inte känt.

– Det kan jag inte uttala mig om. Allt vi gör, förutom våra beslut, är det sekretess på, säger Johan Lundberg på Skatteverket till DN.

Han är skatterevisor med särskild inriktning mot utlandskontroll. Upphovsrätt, berättar han, är en lättflyktig och svårvärderad tillgång: den är lätt att sälja vidare och placera i lågskatteländer. För den utövare som vill slussa royaltypengar till skatteparadis är det en förhållandevis enkel process, säger han.

– Vi har utrett en del författare. Och utifrån mina kontakter med förlagen så förstår jag att det är författaren som anvisar en betalningsmottagare, samtidigt som förlagen inte gör några närmare kontroller. De förlitar sig på att författarna vet vad de gör, säger Johan Lundberg.

I viss utsträckning har musikbranschen fungerat på samma sätt, säger Lundberg. Men i takt med att digital strömning ökat, och att royaltyintäkter står för en mindre del av inkomsten för stora artister, så är det troligen på andra områden som skattefusk sker, spår han.

– Stora intäkter kommer från turnéer. Och under en turné sker mycket tillfällig handel, såsom för merchandise, och det kan vara svårt att spåra pengarna. Jag kan tänka mig att det i den handeln förekommer att man har tillfälliga kortläsare som går till konton som inte redovisas, säger Johan Lundberg.

Skurkarna i dag har hittat på grejer som vi ännu inte har koll på

De upprepade avslöjandena om skatteparadisen har resulterat i hårdare krav och möjligheten till internationella informationsutbyten. Både Joachim Dyfvermark och Johan Lundberg tror att det gjort det allt svårare för de kulturstjärnor som vill försöka undgå skatt genom den inkörda vägen.

– Före Panamadokumenten, då kunde du ro det här i land. Men i dag finns ingen poäng med att använda den här typen av upplägg. Skurkarna i dag har hittat på grejer som vi ännu inte har koll på, säger Joachim Dyfvermark.

DN har sökt Swedish House Mafia.

Läs mer:

Därför har artisterna börjat sälja sina låtskatter