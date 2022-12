Panjusjkins labyrintiskt svindlade berättelse om flykt och krig

Sakprosa Valerij Panjusjkin ”Vargtimmen. Berättelsen om de ukrainska flyktingarna” Övers. Ola Wallin Ersatz, 267 s Visa mer

”Jag har en ansökan från ett gammalt par i Tjernihiv. De vill inte åka båt. Några alternativ?”

”Jag har två äldre kvinnor med nitton katter och två hundar. De vill inte lämna sina djur, de sitter i en källare under bombningarna. Vad ska jag göra?”

Plötsligt är det krig, missilerna har börjat regna över stad och land och fronten rycker närmare. Först gör människor korkade saker, går till jobbet som vanligt och börjar hamstra. Det tar lite tid innan de förstår att livet redan är förstört och att det enda möjliga är att släppa allt och bara ge sig iväg. Att bli flykting.

Att fly är att ge sig på nåd och onåd åt ödet, omständigheterna och de fientliga, likgiltiga eller i bästa fall vänliga människor som råkar komma i ens väg. Hunger, oro och skräck är reskamrater.

Men hjälp finns också.

Flyktingar från Ukraina stiger av färjan och vandrar mot passkontrollen i Isaccea, Rumänien. Foto: Alexander Mahmoud

Valerij Panjusjkin är en framstående rysk journalist som har arbetat för en rad olika tidningar och skrivit böcker om bland annat oligarken Michail Chodorkovskij och energiföretaget Gazprom. Men i maj i år, efter Rysslands överfall på Ukraina, fann han tillvaron hemma outhärdlig, gick i exil och började omgående arbeta på en bok om alla dem som oförskyllt drabbats av Putins krig: de ukrainska flyktingarna.

”Vargtimmen” är egentligen en intervjubok men känns mer som en enda lång och labyrintiskt vindlande berättelse om alla de människor som plötsligt finner sig leva mitt i det oöverskådliga myller av uppbrott, umbäranden, tragedier och små mirakler som tillsammans utgör den nya flyktingvärldens verklighet.

Främst handlar den om de flyende själva förstås, men till stor del också om de personer och organisationer, etablerade och improviserade, som plötsligt dyker upp från ingenstans med råd och dåd, skjuts, pengar och husrum.

”Vargtimmen. Berättelsen om de ukrainska flyktingarna” skriven av Valerji Panjusjkin.

Om Vietnamkriget var det första mediekriget så är Ukrainakriget det första som utspelar sig i realtid på nätet. Det är då inte bara militärens rörelser man kan följa, utan också flyktingarnas, och till det Panjusjkin möter i den pågående apokalypsen hör en aldrig tidigare skådad form av hjälpverksamhet.

För när nöden är som störst, visar det sig, är sociala medier som närmast. Frågor får blixtsnabba svar, hjälpgrupper bildas, nödsituationer uppmärksammas, transporter ordnas, förnödenheter skickas. Chattarna går varma.

En israel, Shimon, råkar befinna sig i Kiev när kriget bryter ut. Han lyckas abonnera några bussar för att hjälpa folk att evakuera och ta sig till Lviv. Han har globala kontakter, och längs vägen får han och hans medhjälpare kontinuerligt nätverksstöd från hela världen med kartor, information om vilka gränsövergångar som har kortast köer, råd om motell och hjälp med registrering av dokument och flygbiljetter.

Hans hoppfullhet smittar, även om man då och då också misstroget frågar sig hur välgrundad den egentligen är

Inom kort finns en hel organisation, Israel4Ukraine, som sätter in tjogtals bepansrade bussar i skytteltrafik med människor i ena riktningen, mat och mediciner i den andra. I olika länder växer det upp rader av callcenter som dygnet runt svarar på förfrågningar.

På ett liknande sätt arbetar Rubicus, ett volontärnätverk som ordnar transport, pengar och logi åt flyktingar både västerut och genom Ryssland.

Cash for refugees började spontant, några personer ställde sig vid den ukrainska gränsen och började dela ut pengar till flyktingar som såg ut att behöva dem. De började med egna tillgångar men när deras kontakter väl förstått vad de gjorde började det strömma in donationer och snart kom pengarna in fortare än de kunde delas ut.

Panjusjkin är tydligt imponerad av alla de här uppfinningsrika, självuppoffrande aktionerna. Han ser dem, förstår man, som en del av en ny tidsålder: i hans ögon är hela kriget en kamp mellan det förflutna, Rysslands stelt auktoritära tid, och framtiden, som är Ukrainas.

Det ger också hans bild av det nätverkande flyktingarbetet en oväntat ljus grundton. Och hans hoppfullhet smittar, även om man då och då också misstroget frågar sig hur välgrundad den egentligen är.

Marina Suroizhko och andra flyktingar från Ukraina samlades på Sergels torg på hemlandets självständighetsdag den 24 augusti. Foto: Roger Turesson

Lika beundrande som han är inför volontärerna han möter, lika kritisk är han till de stora flyktingorganen, som han beskriver som gammaldags, trögfotade och byråkratiska. De finns inte där han tycker sig se att flyktingarna behöver dem. Som om även de hör forntiden till.

Och så illa, eller väl, är det nog knappast. Den storskaliga flyktinghjälpen är säkert långsam, men i längden lär den behövas. Panjusjkin som skrev sin bok under krigets första månader noterar själv att de mest entusiastiska volontärerna har kort brinntid, efter bara någon vecka brukar de vara utmattade.

Men katastrofen pågår än, och flyktingarna blir bara fler. I dag är de över 14 miljoner, enligt UNHCR.

Valerij Panjusjkin var ändå där, på plats, hans bok bärs av en engagerande medkänsla och han fick syn på något viktigt. Den är ett värdefullt tidsdokument, nästan lika snabbt i steget som de sociala medier den hyllar.

