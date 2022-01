Pappersbrist oroar bokbranschen: ”Finns en osäkerhet kring priserna”

Pappersindustrin

Efterfrågan på skriv- och tryckpapper i Europa har minskat med cirka 5 procent per år under de senaste femton åren, enligt Yle. Under pandemin skedde en kraftig minskning på 20 procent under bara ett år.

I Finland har man i vissa fall gjort om pappersmaskiner till kartongmaskiner, eftersom efterfrågan på kartong ökar i världen. Det beror i sin tur på att handeln på nätet ökar explosionsartat.

Just nu står UPM-Kymmenes fabriker i Finland still på grund av en strejk som berör 1 000 arbetstagare. Strejken kommer att hålla på till åtminstone den 19 februari, om parterna inte kommer överens innan det.