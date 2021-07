Pär Thörns bok gör läaren euforisk och klar i huvudet

Prosa Pär Thörn ”Era anklagelser är meningslösa” Kaunitz-Olsson, 166 sidor Visa mer

Pär Thörns nya prosabok marknadsförs som ”en studie i lagbrottet”. Det är en bra beskrivning. Inte bara för att de tolv kapitlen berättar om människor som på olika sätt bryter mot lagen – en hemlös man kraschar fönstret i tennisföreningens klubbstuga, en rektor utan körkort har kört bil påverkad, en person misstänks för att ha saboterat ”Polisens växel 114 14”, och så vidare – utan för att Thörns studie går djupare än så. Som gammal skrivarlärare kan jag konstatera att Thörn bryter mot nästan alla grundläggande prosaregler som finns.

För det första: perspektivet. ”Det viktigaste för en romanförfattare är perspektivet, den eller de punkter utifrån vilken texten berättas”, brukar Anne Oterholm säga. Oterholm är författare till många prisade romaner och huvudlärare för författarskolan i Tromsø, där jag arbetat som gästlärare. En text som inte är lojal med sitt berättarperspektiv sviker kontraktet med läsaren. Det gör Pär Thörn direkt.

Berättelsen hoppar hejvilt in och ut mellan människors huvuden. Den där mannen som brutit sig in i klubbstugan till exempel, när han plötsligt blir påkommen säger han: ”Det var tre gubbar med välansat skägg (en hudläkare som disputerat med avhandlingen Facial Skin Complains and Work at Visual Display Units. Epidemiological, clinical and histopathological studies vid Karolinska Institutet, en ingenjör som arbetade med att utveckla jordbruksmaskiner (skördetröskor) och en egenföretagare (konsult på Excellens personalutveckling AB, ett företag som kallats ’slaktarna’ av en personalchef för ett internationellt börsnoterat företag inom tillverkningsindustrin i de västra delarna av landet)”.

Stopp, stopp, stopp! Känner man som läsare. Men texten stoppar inte där den förväntas stanna. Inte heller fortsätter den att hålla liv i sina personer när man väl lärt känna dem, utan ersätter dem raskt med nya.

För det andra: gestaltningen. Thörn undviker konsekvent att gestalta människor, platser eller miljöer med de vanliga greppen. Här finns mycket lite av bildspråk och stämning. I stället får vi ett slags uppräknande byråkratprosa som ovan, där titlar och sakförhållanden noggrant anges, ett kapitel är också försett med fotnoter.

Och, för det tredje, prosaskrivandets kanske viktigaste parameter: konsekvens. Säg att läsaren går med på de svekfulla perspektivskiftena. Hon står också ut med den bristfälliga gestaltningen i denna trots allt mycket roliga och drastiska studie i brott, ska hon då ändå inte känna sig trygg inom fiktionens ramar? Naturligtvis inte. Thörn mixar med frenesi och precision sant och falskt, dokumentärt och påhittat, korrekta informationsuppgifter med sådant som skulle kunna vara sant men inte är det.

Det är ansträngande att läsa ”Era anklagelser är meningslösa” men när jag slår igen pärmarna kände jag mig euforisk och klar i huvudet. Som om läsningen tvättat ren hjärnan. En konstnärlig upplevelse har ägt rum. Något som möjliggör insikter, snarare än debatterar för det ena eller andra. Poängen med alla dessa lagbrott är förstås att frilägga dolda konventioner men också att erbjuda en alternativ plats. Att visa hur förutsägbar och kommodifierad romanen ofta är och att skönlitteratur inte handlar om att bocka av en uppsättning skrivregler. Att peka på det är enkelt, men att omsätta kritiken i praktik kräver sin författare.

Pär Thörn, som kommer från fanzine-, DIY- och ljudkonstkulturen har givit ut ett tjugotal böcker. När jag plockar fram dessa häften, småskrifter, dokument och samarbetsprojekt slås jag av hur konsekvent han uppehållit sig vid statsmaktens regelverk och skönlitteraturens ramar. Alltid med humoristisk blick och ett estetiskt handlag.

Thörn praktiserar vad jag vill kalla för ”konstens tänkande”, en litteratur som uttrycker sig genom utförande och estetiska val och är motsatsen till enkelspåriga enfrågeromaner på ett ”angeläget tema”. I detta skriver han förstås också in sig i en kritisk tradition och har ofta nämnt sextiotalets Åke Hodell och Öyvind Fahlström som inspiratörer. Må så vara. Experimentlystna författare brukar annars ledas in i poesihagen där de kan härja utan att kommersen påverkas eller ordningen ändras.

Därför är det extra välkommet att Thörn så ihärdigt fortsätter att störa såväl romanformen som samhällsordningen. Nu tror jag inte att ”Era anklagelser är meningslösa” har särskilt mycket att sätta emot vare sig den invasiva storytelprosan eller det politiska regelverket, men den öppnar i alla fall en temporär frizon.

