”Parental advisory” – varningen som blev symbol för fri musik

I urblekta ljusblå jeans och matchande jeansväst kommer Twisted Sisters sångare Dee Snider in till kommittén för frågor om handel, vetenskap och transport i USA:s senat. Rummet är fullt av politiker och journalister. Dee Sniders ansikte syns knappt under den stora blonda pudelkalufsen och bakom solglasögonen när han kryssar genom folkmassan. Runt halsen bär han ett kors.

Han har kallats till kommitténs utfrågning med anledning av en mycket omdebatterad klisterlapps vara eller icke vara. Bakom debatten ligger en organisation som kallar sig Parents Music Resource Center, PMRC. Den har bildats av en grupp kvinnor, flera av dem är gifta med högt uppsatta politiker. Bland dem finns Mary Elizabeth ”Tipper” Gore som sedermera kommer bli USA:s andra dam. Gruppen motsätter sig att musik med sexuellt, våldsamt, ockult och drogliberalt innehåll kan säljas utan att lyssnarna varnas.

Dee Snider under utfrågningen i september 1985. Foto: Alamy

Frågan har nu blivit föremål för en utfrågning i den amerikanska senaten och behandlas just av den kommitté som Tipper Gores man, Al Gore, sitter med i. Dee Snider har ombetts att uttala sig med anledning av Twisted Sisters låt ”Under the blade” som kritiserats av PMCR och som av Tipper Gore har anklagats för att vara sadomasochistisk, med innehåll om bondage och våldtäkt.

– Som skapare till ”Under the blade” kan jag säga kategoriskt att den enda sadomasochism, bondage och våldtäkt som förekommer i låten förekommer i fru Gores sinne, säger Dee Snider inför häpnande åhörare.

I stället förklarar han bestämt att låttexten handlar om kirurgi och människors rädsla inför att genomgå operationer. En låt som kommit till efter att Twisted Sisters gitarrist opererat halsen.

Fröet till det som ska bli Parents Music Resource Center sås när Tipper Gore några månader tidigare köper Prince succéalbum ”Purple rain” till sin då 11-åriga dotter.

– Det finns skivor som har så explicita omslag att de skulle passa i Playboy eller Penthouse, men det finns också skivor där omslaget inte avslöjar innehållet, säger Tipper Gore under utfrågningen.

Låten på Princeskivan som väckt hennes uppmärksamhet är ”Darling Nikki” med textraden: ”I knew a girl named Nikki / I guess you could say she was a sex fiend / I met her in a hotel lobby / Masturbating with a magazine”.

– Jag kände att det var olämpligt att min dotter och hennes 8-åriga syster skulle lyssna på en låt som beskriver en tjej som onanerar i en hotellobby, säger Tipper Gore.

Märkningen. Foto: Alamy

Tillsammans med en grupp kvinnor som alla delar upplevelsen av att ha kommit i kontakt med musik som de inte vill låta sina barn höra bildar hon organisationen PMRC. De konstaterar att det bästa sättet att fjärma barn från farlig musik och vägleda föräldrar i skivbackarna är att markera låtar som helt enkelt inte lämpar sig för unga lyssnare.

– Så att föräldrar skulle veta att på det här albumet kan det förekomma obscena och fruktansvärda saker, säger Princefanet och radioproducenten Navid Bavey.

PMRC börjar bedriva en intensiv informationskampanj. De debatterar i tv, skriver nyhetsartiklar och lyfter frågan till politikens toppskikt. I en del av arbetet formar de en spellista som kommer att kallas ”Filthy Fifteen”. Den innehåller 15 låtar som av olika anledningar bör markeras som olämpliga för barn.

De tillskrivs olika symboler beroende på dess innehåll: V för våld, O för ockult, D/A för användning av droger och alkohol samt X för sexuellt och profant innehåll. Förutom ”Darlin Nikki” och Twisted Sisters ”We're not gonna take it” finns låtar av Judas Priest, Mötley Crue, Madonna och Cyndi Lauper på listan.

– Bland låtarna på ”Filthy Fifteen” var rocken den mest förekommande genren. Generellt har det varit rock och hiphop som drabbats mest av märkningen, mycket på grund av tematiken i de genrerna, säger musikjournalisten och P3-programledaren Tina Mehrafzoon.

– Poppen har inte märkts ut i lika stor utsträckning, ofta var det lite annorlunda textinnehåll i poplåtar förr i tiden. Nu i dag kan ju Ariana Grande sjunga hur mycket som helst om olika sexställningar.

Kampanjen ger resultat. Skivbolagens branschorganisation Recording Industry Association of America, RIAA, beslutar sig för att införa en varningsmärkning.

Tipper Gore och Susan Baker från Parents Music Resource Center. Foto: Lana Harris/AP

Den får namnet ”Parental advisory” men kommer inte att utformas med olika budskap beroende på låtarnas innehåll. I stället får alla låtar samma markering ”explicit lyrics” – explicita låttexter. Så småningom ska formuleringen ändras till ”explicit content”. Den gemensamma nämnaren för de skivor som får märkningen är att de innehåller texter med våld, sex, svordomar eller droger och alkohol. Rolling Stones-journalisten Kory Grow beskriver det som språk som bedömdes som ”obscent”.

– Klisterlapparna introducerades för att tillfredställa den politiska lobbyn i Washington som ansåg att artister hade börjat hota gränserna för god smak, säger han och fortsätter:

– Det var en politisk kompromiss, frivilliga klistermärken så att regeringen inte skulle ingripa.

Med tiden skulle dock ”Parental advisory”-märkningen delvis få motsatt effekt mot vad PMRC hoppats på. Att varna för musiken gjorde i stället att vissa lyssnare drogs till just de skivor som fått klisterlappen.

– Skivbolagen insåg att de album som hade klistermärket sålde bättre än de utan, eftersom de fick en krok. Så i slutändan gjorde de branschen en tjänst, säger Kory Grow.

Radioproducenten Navid Bavey berättar att han under uppväxten var mycket mer intresserad av de skivor som hade märkningen, än de versioner som saknade den.

– Det fick motsatt effekt. Det betydde inte nödvändigtvis att plattan var bra, men man visste att den var frispråkig. Fanns det två skivor, en där man beepat eller ersatt svordomar och knarkreferenser så visste man att den vill jag inte ha, utan jag vill ha den med märket på, säger han.

Även Frank Zappa motsatte sig starkt att skivor skulle varningsmärkas efter dess innehåll. Här vittnar han under utfrågningen i senaten. Foto: Alamy

Symbolen kom att ses som en markör för musik som var äkta och fri, där artisterna inte anpassat sig efter lobbyrörelsens snäva ideal.

– Det var inte viktigt att få märkningen, däremot var det viktigt att vara sann mot sin genres ingredienser för att få kredd för vad man gör, både inom rocken och hiphoppen, säger Tina Mehrafzoon.

Den amerikanska jättekedjan Walmart backade dock PMCR och beslutade sig för att inte sälja skivor med ”Parental advisory”-märket. Något som hade stor betydelse under en tid när musik konsumerades just genom fysiska skivor köpta i fysiska affärer.

– Vissa affärer vägrade att sälja album med klistermärkena. Under det tidiga 00-talet var Walmart den kedja som sålde mest musik i hela USA. Det ledde till att skivbolagen ibland försökte ändra albumomslagen och frivilligt censurerade låtarna, bara för att de skulle säljas på Walmart, säger Kory Grow.

Så funkar ”Parental advisory” Efter kampanjen av Parents Music Resource Center (PMRC) beslutade branschorganisationen Recording Industry Association of America (RIAA) för att frivilligt märka skivor som hade stötande innehåll. Beslutet sågs som en kompromiss för att hindra lagstiftning i frågan. Dock fick märkningen inte den utformning som PMRC förslog. I stället infördes en formulering för alla skivor. På klisterlappen stod det ”Explicit lyrics”, några år senare ändrades formuleringen till ”Explicit content”. RIAA har varumärkesskyddat märkningen, så den kan endast användas av dem som sökt och fått tillstånd att göra det. Visa mer

Dessa ”rena” versioner, utan svordomar, våld och sexuellt innehåll har också varit de som spelats av många radiostationer världen över. Till exempel spelar inte brittiska BBC låtar med explicit innehåll, utan håller sig till de städade varianterna av låtar.

– Vissa bolag försökte få artisterna att ändra låttexterna, och vissa artister gjorde det för att få spelas på radio, säger Kory Grow.

Frågan har dock blivit allt mindre relevant i dagens digitala musikklimat. En utveckling som tog fart redan med fildelningens framfart och som ytterligare accelererat när majoriteten av musiklyssnandet sker via strömningstjänster. Format där klisterlappens avskräckande eller lockande kraft inte är lika visuellt tydligt.

– Streamingtjänsterna markerar innehåll som explicit och det finns ofta en clean version också, men jag tror inte att den märkningen påverkar lyssnarnas beteenden i dag. Jag har aldrig sett en clean version ligga i topp bland de mest lyssnade spåren, säger Tina Mehrafzoon.

Samtidigt tror hon att svenska lyssnare förhåller sig annorlunda till frågan än vad man gjort i USA. Där blommade debatten som skulle utmynna i ”Parental advisory” upp under en konservativ era, när Ronald Reagan var landets president.

– Vi får komma ihåg att deras lobbyism hade grund i en politisk rörelse. Med jämna mellanrum så blir kultur ett ämne att göra politiska poänger på. Man vill vinna politisk mark genom att tycka det ena eller andra om hur musik ska låta eller vara, säger Tina Mehrafzoon.

Spellistan Filthy Fifteen I sin informationskampanj skapade PMRC en spellista med 15 populära låtar som de ansåg behövde märkningen. De delade upp dem i olika kategorier utifrån låtarnas innehåll. Sexuellt och profant innehåll markerades med ett X, våldsamt med ett V, ockult med ett O, innehåll med droger och alkohol med D/A. Låtarna på listan: Prince – ”Darling Nikki” (X) Sheena Easton – ”Sugar Walls” (X) Judas Priest – ”Eat me alive” (X) Vanity – ”Strap On ’Robbie Baby’” (X) Mötley Crüe – ”Bastard” (V) AC/DC –”Let Me Put My Love Into You” (X) Twisted Sister – ”We're Not Gonna Take It” (V) Madonna – ”Dress You Up” (X) W.A.S.P. – ”Animal (Fuck Like a Beast)” (X) Def Leppard – ”High 'n' Dry (Saturday Night)” (D/A) Mercyful Fate – ”Into the Coven” (O) Black Sabbath – ”Trashed” (D/A) Mary Jane Girls – ”In My House” (X) Venom – ”Possessed” (O) Cyndi Lauper – ”She Bop” (X) Visa mer

