Paret Lindströms lekfullhet nästan oförskämt charmerande

Nutida klassiskt Emmy Lindström och W. A. Mozart ”Emil Jonason plays Lindström + Mozart” Emil Jonason, Stefan Solyom, Helsingborg Symphony Orchestra (Swedish Society/Naxos) Visa mer

En av de mest eftertraktade tonsättarna just nu är Emmy Lindström (född 1983). På hennes program står beställningar från bland andra Göteborgs symfoniker och Radiosymfonikerna samt en helaftonsopera på succéboken ”Ålevangeliet” för Folkoperan.

Hennes stora genombrott skedde 2017 i Helsingborgs konserthus med klarinettkonserten ”At the hills of Hampstead Heath” framförd av maken Emil Jonson som solist och Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Stefan Solyom.

Dessa krafter har nu spelat in konserten och det är lätt att förstå dess genomslag. Här finns en lekfullhet som nästan är oförskämt charmerande. Inspirationen till verket kommer från ett sällsamt strövområde i London och från sci-fi-serien ”Doctor Who” – vars rytmiskt pumpande vinjettmusik går att känna igen. Inte minst i en av Jonasons solokadenser.

Att han inte bara är en briljant klarinettist utan också är något alldeles extra när det gäller förnyelse av solokadensen som form visar han även på albumets andra stora verk – Mozarts klarinettkonsert – där han hittat en länk mellan wienklassicism och minimalism som är helt underbar. En estetik av i dag som kan liknas vid den jämnårige superpianisten Vikingur Olafssons.

Bästa spår: ”Wibbly wobbly timey wimey”

