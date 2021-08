Pärlband av komiska ögonblick när de lesbiskas historia blir teater

Teater ”Varför älskar ingen de lesbiska?” Av: Felicia Ohly Regi: Py Huss Wallin Scenografi och kostym: Siri Areyuna Wilhelmsson Ljusdesign: Sofie Gynning Komposition och ljuddesign: Dijle Yigitbas Mask: Åsa Trulsson Dramaturg: Amanda Fromell I rollerna: Arina Katchinskaia, Cecilia Lindqvist, Linn Mildehav, Magdi Saleh Scen: Intiman, Malmö stadsteater, i samarbete med Riksteatern Speltid: 1 tim 30 min Visa mer

”Jag vill bara berätta för alla att jag inte är lesbisk. Jag är här som skådespelare.” En leende Arina Katchinskaia levererar kongenialt humorguld i kvällens första replik – dessutom iklädd en mycket heterosexuell cheerleaderuniform.

När Malmö stadsteater drar igång höstsäsongen lagom till World pride i ”Greater Copenhagen” är det nämligen med en glittrig afton idet osynligas tecken.

Felicia Ohly har i sin nyskrivna komedi ”Varför älskar ingen de lesbiska?” tagit fasta på det bultande hjärta som tystats ned och gömts undan genom tusentals år. I ett slags mansplainingsduell med snygg tonträff diskuteras om den antika poeten Sapfo verkligen var lesbisk? Var hon ens kvinna? Och när Sverige på 1600-talet fick sin första lag mot homosexualitet nämndes inte kvinnor över huvud taget – helt enkelt eftersom kvinnlig sexualitet inte existerar.

Så kan sekel röra sig in i vår tid medan trevande tonårsfrågor viftas bort, lesbiska marginaliseras inom sin egen rörelse och samkönad kärlek i film och litteratur per automatik måste tvingas in i olyckliga slut.

Det finns utan tvekan en dold värld att ösa ur här, och flera underbara enskildheter för den som äntligen får sitta i en teatersalong igen. Magdi Saleh är självlysande i rollen som strulande stjärnan Lindsay Lohan som i en talkshow förklarar att hon absolut inte är homosexuell, utan bara ville vara ”först” med att testa the lesbian thing – allt medan älskarinnan gråter i kulisserna.

Att Linn Mildehav är något av ett komiskt geni i vardande var uppenbart redan i hennes julkalender med högläsning ur kulturmansbiografier häromåret. Inte minst har hon en sällsam röst, med släpigt sjungande diktion, som är lätt att bli förtrollad av.

Veteranen Cecilia Lindqvist är perfekt när hon i skinnbyxor och blekblonderat hår lågmält inleder med att nynna Eva Dahlgrens ikoniska ”che che che” – som ett gevär på väggen som vi vet kommer att avfyras innan ridån går ner. När ängeln i rummet till slut dyker upp bär hon både på det förflutnas sorg och på nuets eufori, och det suger till i hjärtat. Däremot blir Lindqvist återkommande käpphäst om att vara teaterns husflata i roll efter roll lite intern och tjatig.

En och en är de utmärkta, men skådespelarna får inte riktigt möjlighet att utnyttja varandra i kollektiv scenisk närvaro, utan byts snarare av i ett pärlband av ögonblick. Att helheten blir lite stillastående och otät beror dock varken främst på ensemblen, inte heller på regissören Py Huss Wallin. Problemet är nog det svåra dramaturgiska greppet att bygga levande teater kring bilden av en historisk negation, en förnekad gestalt.

