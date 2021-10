Parodisk brutala ”Halloween kills” är perverst rolig

Skräck ”Halloween kills” Regi: David Gordon Greene Manus: Scott Teems, David Gordon Greene m fl. I rollerna: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, James Jude Courtney m fl. Längd: 1 tim 46 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

När filmmördaren Michael Myers häromåret slets upp ur graven för etthundrafemtioelfte gången i ”Halloween” – en uppföljare till skräckfilmen från 1978 med samma namn och som ignorerade övriga uppföljare – var vi många som gnuggade oss i ögonen i ren vantro. Hade Myers gått och blivit blaskig på gamla dagar? Slasherinslagen var så nedtonade, närmast behärskade, som om filmskaparna hade drabbats av plötslig moralisk ruelse inför genrens sadistiska lockelser. De flesta offren (visserligen rätt många) dog till exempel utanför bild, som på den gamla goda tiden före ”Psycho”.

Man kan säga att regissören David Gordon Green tar igen det med besked i ”Halloween kills”, uppföljaren till sin egen uppföljare. Här är Michael Myers nästan tillbaka i sin forna 80-talsform – en psykopat som i sin uppfinningsrikedom påminner om en riktigt mörk version av Bengt Alsterlind. Lysrör, fönsterfoder, tummetottar, allt kan bli ett mordvapen.

Den bitvis nästan parodiska brutaliteten i ”Halloween kills” går troligtvis att förklara med publikenkäter, slasherfansen vet vad de vill ha. Och för att verkligen understryka sin villkorslösa kapitulation inför ”Halloweens” fanbas befolkar Gordon Green dessutom ”Halloween kills” med kreti och pleti från den allra första filmen. Sjuksköterskor, grannungar, poliser, alla får de än en gång springa för sina liv. Lite rynkigare, lite mulligare, lite flåsigare. Och lika fåfängt – förr eller senare är det kallt stål som gäller. Eller vad nu Michael Myers för tillfället har i händerna.

Det vore synd att kalla ”Halloween kills” skrämmande, den är så schematisk och anpassad efter publikens förväntningar att samtliga inblandade förmodligen hade kunnat göra den under tung medicinering. Men den är också ganska rolig, på sitt eget perversa lilla sätt. Inte minst Jamie Lee Curtis sura pantertant till final girl. Och Michael Myers då, alltid beredd att tänka utanför boxen i sitt värv. Den aviserade slutstriden i nästa års ”Halloween ends” kan möjligen bli en högtidsstund i dubbla bemärkelser.

