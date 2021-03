Pastor protesterar när Lil Nas X flörtar med djävulen

I videon till ”Montero (call me by your name)” använder sig rapparen av flera bibliska referenser. Bland annat åker han strippstång ner till helvetet och dansar lapdance för djävulen.

I samband med fredagens videosläpp släppte Lil Nas X samtidigt nyheten om en ny sneakersmodell med satanistiska symboler som ges ut i en limiterad upplaga om 666 par. Rapparens försäljningsargument var att varje sko innehåller en droppe människoblod, något som skotillverkaren Nike dementerar i ett uttalande och förnekar all inblandning.

Reaktionerna bland högerkonservativa i USA lät inte vänta på sig, rapporterar Slate. Pastorn Greg Locke ägnade delar av sin söndagsmässa åt att fördöma rapparen och på Twitter skriver den republikanska politikern och South Dakotas guvernör Kristi Noem: ”Våra barn får lära sig att denna typ av produkt inte bara är okej, den är 'exklusiv'. Men vet du vad som är mera exklusivt? Deras Gudagivna eviga själ”.