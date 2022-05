Patrik Hagman: Ja, det är en skandal när SR blandar ihop islamister och muslimer

Hur ska man reagera på att Sveriges Radio felöversatte Ebba Buschs ”islamister” med ”muslimer”? Bakom svaret på denna fråga lurar kanske den viktigaste av vår tids polariseringar.

I denna händelse sammanfaller saker som ”väcker känslor” till ett perfekt oväder. Religion, politik, kriminalitet, invandring, public service. Och Ebba Busch.

Lägg till mysteriet – hur kan något som detta hända? – så är det naturligt att vi nu kan hitta alla tänkbara ingångar på temat från nyktra medieanalyser och översättningsteori till alarmistiskt spin och konspirationsteorier.

Men oberoende vinkling kan man placera alla kommentarer i två kategorier. De som försöker skruva upp tonläget med hjälp av superlativer, falsk indignation och lagom doser av fultolkning, och de som försöker lugna ner, förstå och mana till besinning. De som häller bensin på elden och de som gjuter olja på vågorna.

Och det skulle väl vara helt ok om det inte i detta fall, i motsats till den andra Busch-relaterade kalabaliken involverande klänningar och fester, faktiskt handlar om riktigt viktiga frågor. You had one job vill man utbrista: att se till att invandrargrupper får en korrekt och trovärdig information om vad som pågår i Sverige, för att motverka desinformation och bidra till integration.

I en situation där det pågår medvetna kampanjer riktade till invandrare för att underminera tilliten för det svenska samhället är denna typ av misstag sannerligen hårresande. Att det inte sitter en post-it-lapp om att inte blanda ihop just islamist med muslim på dessa journalisters skärmar är en skandal i sig.

Trots detta är det svårt att se hur det skedda är något annat än en serie mänskliga misstag. Och just på grund av att det är allvarliga misstag vore det önskvärt att kommentatorer stod emot impulsen att ytterligare spä på känslostormen.

I vår kultur ser vi på det som väcker känslor som något eftersträvansvärt. Det här är en intressant kontrast till de traditioner som gett upphov till den västerländska kulturen. Både i grekisk filosofi och i tidigt kristet tänkande har man strävat efter att i stället för att väcka känslor, hantera dem och tämja dem, styra dem i fåror som berikar det egna och det gemensamma livet.

Orsakerna till att vi i dag verkar tänka att känslor är något man inte kan få för mycket av är inte lätt att reda ut. Jag misstänker att mycket handlar om en upplevd impotens. Hos medierna som känner att inget biter på en sådan politiker som Ebba Busch, och desperat försöker piska upp ett gammalt hederligt drev. Hos politiker som känner att de inte mera kan påverka de riktiga politiska frågorna, och att det bästa man kan hoppas på är genomslag och uppmärksamhet. Hos vanliga medborgare som känner att deras röst inte hörs och deras behov inte beaktas.

Hur skulle ett mera stoiskt – eller kristet, välj själv – alternativ till de mediala känslostormarna se ut? Politiker som uppfattar att samhällsfreden måste trumfa den egna synligheten? Twittertroll som tar en socialamedier-detox och går ut i vårsolen? Och för allt i världen, journalistöversättare som chansar på det mindre kontroversiella ordvalet när man är osäker.

Men handlar inte detta om att välja mellan det som engagerar och det som är tråkigt?

Nej, snarare om att gräva lite djupare.