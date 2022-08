Patrik Svenssons nya bok är som gjord för att läsas vid vattenbrynet

Sakprosa Patrik Svensson ”Den lodande människan. Havet, djupet och nyfikenheten” Albert Bonniers förlag, 288 sidor Visa mer

Jag sitter vid havet och läser om havet. Det är varmt, vattnet står lågt och dyningarna slår lojt in över den långgrunda stranden. Det är min lilla havsflik dit jag återvänt nästan varje sommar sedan jag var liten och där jag är bekant med praktiskt taget varenda sten. Och de är inte få.

Nu är jag här med barnbarnen och när jag inte läser gör jag exakt samma saker som på 1950-talet: badar, bygger snabbt vittrande sandslott, fiskar krabbor.

En vänlig, paradisisk liten kustremsa.

Och inte alls. På vintrarna slår stormarna hårt in, och om inte kommunen röjde skulle stränderna ligga begravda under decimetertjock, stinkande tång. Runt förra sekelskiftet gick fartyg inte sällan under på de förrädiska sandrevlarna utanför, och till de i dag pittoreska inslagen här hör en av kustens få livräddningsstationer.

Ändå är det samma hav, det har många ansikten, och ett av dem är horisonten som glittrar därute, linjen som för evigt beskär sikten – men aldrig fortsättningen. För det är ju en annan sanning om havet, det tar aldrig slut, rymmer svarta djup som ingen pejlat och sällsamma varelser som ingen sett, det lockar och skrämmer med sin gränslöshet.

Kan man beskriva havet? Egentligen inte, det är som att skriva om ”världen”, inget nät är stort eller finmaskigt nog. Det finns storslagna romaner om havet, men som författaren Patrik Svensson noterar i boken jag läser handlar de oftast om människan och hennes egen existentiella kamp; möten med stiltje och elementens raseri, skönhet och död.

Havet bjuder ju, bland mycket annat, på en tacksam dramaturgi.

Men havet självt? Dess eget, inre väsen?

”Den lodande människan” av Patrik Svensson.

I ”Ålevangeliet” som kom häromåret lyckades Patrik Svensson själv faktiskt uppenbara en liten glimt. I bokens möte mellan det välbekanta och det radikalt främmande, hans egen familjehistoria och ålens mystiska och till stor del outforskade tillvaro, uppstod en sugande känsla av närvaro och, ja, ett slags samhörighet. Det är ju ur havet våra förfäder en gång steg upp, vi och varelserna i djupen har samma ursprung.

Den lätt oceaniska svindel som uppstod där har jag tidigare bara stött på i Morten A Strøksnes fantastiska ”Havsboken” (2015), om jakten på håkäringar vid Lofoten: livet häruppe, livet därnere och de sällsamma sambanden mellan dem.

”Den lodande människan” heter Svenssons uppföljare till ålsuccén. I essäns form berättar han om havet som föremål för människors längtan. Till exempel om dem som för tusentals år sedan befolkade Oceanien. Om de europeiska sjöfarare som seglade jorden runt eller om valfångarna som lärde sig behärska de sju haven.

Deras strävan handlade förstås mest om överlevnad och ren exploatering, men med romantikerns iver vill Svensson överallt se spåren av den nyfikna människan och hennes rastlösa upptäckarlust.

En tanke som känns mer övertygande i de senare, rent biografiska essäerna om några udda havsforskare och deras gärningar – framför allt författaren och biologen Rachel Carson, berömd för miljöboken ”Tyst vår” (1962). Hon bar på en livslång, djup kärlek till havet, som hon också ägnade flera uppmärksammade böcker.

För henne var förundran en stark drivkraft, hon såg den som ett motgift till människans förstörelse av naturen. Enbart vetenskaplig kunskap lär inte rädda världen, det enda som kan hejda oss och vår tanklösa rovgirighet är förmågan att storögt ta in dess skönhet och mångfald.

Och det är, anar man, Patrik Svenssons egen dröm – att väcka förundran inför havet och dess gåtfulla egenart. Ända dit når han väl inte med den här boken, den är avspänt och säkert skriven, kunnig och på alla sätt sympatisk, som gjord för att läsas vid vattenbrynet – men den följer trots allt rätt välkända farleder, och betraktar de stora vidderna på lagom respektfullt avstånd, genom kulturens och historiens filter.

Kanske tar han bara ut kompassriktningen inför nästa resa. Och man vill gärna vara med när han ger sig ut på djupare vatten igen.

Läs fler texter av Lars Linder och recensioner av aktuella böcker