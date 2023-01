Paul McCartney och Stevie Nicks klara för Dolly Partons rockskiva

Klara som gästsångare på skivan är bland andra Stevie Nicks, Paul McCartney, John Fogerty, Aerosmiths Steven Tyler och Steve Perry från Journey. Även Cher kommer att göra ett gästinhopp på skivan. Det bekräftade Dolly Parton själv för amerikanska The View på tisdagen, skriver Rolling Stone.

Bakgrunden till hennes nya rockprojekt är att hon i november valdes in i Rock and roll Hall of fame, något som hon som countryartist tidigare haft invändningar emot.

”Om jag ska vara i Rock and roll hall of fame så måste jag göra något för att förtjäna det”, sade hon till The View om varför hon accepterade utnämningen.

Albumet ”Rock star”, som kommer att innehålla covers på klassiska rocklåtar framförda av både Dolly Parton och andra gästartister, har inget releasedatum bestämt men planeras vara klart till hösten 2023.

