Paul Simon säljer sina låtar

Affären innebär att bolaget nu äger rättigheterna till Simon and Garfunkels klassiska låtar som ”Bridge over troubled water”, The sound of silence” och ”Mrs Robinson”. Affären inkluderar också de låtar Paul Simon gjort som soloartist.

”Jag är nöjd med att Sony Music Publishing kommer att förvalta mina låtar under kommande decennier. Jag inledde min karriär på Columbia/Sony och det känns som en naturlig fortsättning att även jobba med förlagssidan”, säger Paul Simon i ett uttalande.

På senare tid har även artister som Bob Dylan, Stevie Nicks, Neil Young och Shakira sålt rättigheterna till sina låtar. För Dylans del hamnade prislappen på nätta 2,5 miljarder kronor.

