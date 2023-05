Paul Simon samtalar hövligt när världen skriker

Pop Betyg: 5. Betygsskala: 0 till 5. Paul Simon ”Seven psalms” (Sony Legacy) Visa mer Visa mindre

Från allra första början lät Paul Simon som en stillsamt resonerande liten farbror, liksom redan för gammal för det lite juvenila sammanhang han trots allt räknades in i och förväntades vara en del av. Med Art Garfunkels falsett bredvid sig sjöng han mjuka folkballader när resten av världen upptäckte fuzzgitarren och åkte till Woodstock. Som soloartist letade han efter influenser globalt, i världens alla hörn, långt innan internet gav oss den möjligheten (som de flesta självklart ändå aldrig utnyttjar).

Simons musik och person har alltid varit så ödmjukt lågmäld att man inte alltid har märkt vilken närmast radikal upptäckar- och experimentlust han har haft i allt han tagit sig an. Dessutom har den närmast tilltagit med åren, tvärtemot hur det är för de flesta. Att åldras med värdighet är förmodligen en omöjlig hägring, åldrande är liksom löjeväckande och fånigt i sig självt, men man kan bli äldre med något slags nyfikenhet i behåll. Det är väl det bästa man kan hoppas på.

Med den utgångspunkten har Paul Simon vid snart 82 års ålder spelat in sju stilla sånger som är över på lite mer än en halvtimme och hålls ihop av sammanflätande försök till sakral ambient. Simon sjunger om kroppens förfall och intellektets fortsatta skärpa, att vara pojke och åldring på samma gång, om mäns ofattbart stora ilska inför förändringar. När världen omkring honom skriker allt vad den kan, fortsätter han envetet att prata i hövlig samtalston, oavsett hur arg han blir är både stämman och resonemangen så tålmodigt milda och samtidigt benhårt humanistiskt övertygade att man bara måste lyssna. Noga.

”Seven psalms” är en intim sångcykel om Simons tro, åldrande, oro för vilken värld som kommer finnas kvar när han lämnar oss och den oundvikliga döden. Även om jag tror och hoppas att han fortfarande har mer musik i sig. I avslutande ”Wait” sjunger han ju, oerhört logiskt, om den rastlösa längtan efter att skapa som fortfarande driver honom: ”Wait/I’m not ready/I’m just packing my gear/Wait/My hand’s steady/My mind is still clear”.

