PC Jersild: Pandemin har föga med dödshjälp att göra

Under rubriken ”Så förändrar pandemin debatten om dödshjälp” blandar läkaren Johan Frostegård ihop pandemin och frivillig dödshjälp (DN 23/11). Kritik har riktats mot äldrevården att coronasmittade gamla inte remitterats till sjukhus utan givits palliativ vård utan läkarbedömning på plats. Detta utreds nu av flera olika instanser.

I debatten har man påstått – bland annat från kyrkligt håll – att dessa patienter givits ”dödshjälp”. Vilket är en fullständigt felaktig användning av begreppet dödshjälp. Dödshjälp innebär per definition att patienten frivilligt ber om hjälp att få dö. Men de boende har aldrig frivilligt bett om varken att få palliativ vård eller dödshjälp. De har – om anklagelserna stämmer – prioriterats bort i en kommunal organisation som erbjuder inhyrd läkarvård på distans.

Läs mer. Johan Frostegård: Så förändrar coronapandemin debatten om dödshjälp

Uppslagen i Frostegårds långa och vindlande artikel studsar som kulan i ett flipperspel mellan en rad frågeställningar som har föga med pandemin att skaffa. Under färden avfyrar Frostegård en rad obestyrkta eller redan utmönstrade påståenden om dödshjälp. Om han besvärat sig med att läsa Statens medicinsk-etiska råds utredning ”Dödshjälp – en kunskapssammanställning” (2017), hade vi sluppit de värsta osakligheterna.

Frostegård räknar upp en rad kända historiska personer, bland dem Strindberg, Charles Dickens, Karin Boye och Hjalmar Gullberg, som antingen begått självmord eller övervägt saken. Beträffande Gullberg – som led av en obotlig nervsjukdom och tog sitt liv 1961 – spekulerar Frostegård att om Gullberg visat en smula tålamod skulle den medicinska utvecklingen ha hunnit i kapp honom och han hade inte behövt ta livet av sig. Det är en falsk beskrivning; någon effektiv behandling väntade ingalunda runt hörnet.

Efter utflykter i litteraturhistorien landar Frostegård slutligen i en händelse som inträffade den 14 juli i år, då den ALS-sjuke Per Maritz fick hjälp av professor Staffan Bergström över gränsen. Per Maritz hade beviljats assisterat döende i Schweiz men stoppades av pandemin. Intervjuer med både Per Maritz och Staffan Bergström publicerades i DN den 15 juli. En månad senare skrev DN:s ledarskribent Lisa Magnusson: ”Dödshjälp är inte cynisk – det handlar om humanism” (17/8).

Människor som kan drabbas av obotlig sjukdom med risk för en kvalfull död, som ALS, kan delas in i två grupper

Frostegård menar nu att Per Maritz var ute i ogjort väder, den palliativa vården hade kunnat garantera Maritz en kvalfri död. Jag tror tvärtom att Per Maritz mycket väl visste vad han gjorde och vilket öde han riskerade, då han sökte hjälp att dö. Han hade nämligen en föregångare.

I februari 2016 valde forskaren och överläkaren Ulf Ljungblad att lämna livet med tabletter han själv skrivit ut. Han hade då varit sjuk i ALS i flera år och forskat om sjukdomen. Han visste att han löpte risken att kvävas och/eller att förlora förmågan att kommunicera, så kallat inlåsningssyndrom. Ulf Ljungblad intervjuades två gånger i Läkartidningen (2014 och 2016) och sade bland annat: ”Och till de kollegor som anser att eutanasi inte bör införas i Sverige vill jag säga: Ni har ingen yttranderätt förrän ni fått ALS.”

Ulf Ljungblad behövde inte vädja om hjälp. Så privilegierad var emellertid inte Per Maritz, han hade inget receptblock. Människor som kan drabbas av obotlig sjukdom med risk för en kvalfull död, som ALS, kan delas in i två grupper: antingen tillhör man de drygt 40.000 svenska läkarna med eget receptblock – eller så tillhör man resten.

Läs mer:

Svårt ALS-sjuka Per avslutade sitt liv i tisdags – med hjälp av läkare