Pedro Almodóvar om inbördeskrigets massgravar: ”Det är en landssorg som tryckts ner i generationer”

Han är känd för alla sina starka porträtt av kvinnor och i synnerhet mödrar: starka, okonventionella, ofta i sorg och kamp. ”Parallella mödrar” är inget undantag. Det framgår både av både titeln och den omdiskuterade affischen med en lakterande bröstvårta i närbild.

Det är en dubbeltydig bild, för det mandelformade utsnittet förvandlar bröstvårtan till en pupill och mjölkdroppen till en tår.

– Det handlar om en landssorg som tryckts ner i generationer, berättar han i vår videointervju i samband med festivalpremiären.

Affischen till ”Parallella mödrar” Foto: El deseo

– Spanien sägs vara nummer två i världen efter Somalia vad det gäller antal människor som ligger nergrävda i omärkta massgravar och diken säger han.

Huvudpersonen i filmen, fotografen Janis (hans stammisskådespelare Penelope Cruz), driver själv på för att få lägga sin morfar till ro i mormors grav. Hon får kontakt med en arkeolog (som förstås blir hennes älskare), för att få till stånd en utgrävning utanför hembyn, där han tros ligga nerskyfflad tillsammans med flera av byns försvunna fäder, söner och bröder.

– Landet har en stor moralisk skuld till sina offer. Innan den skulden är betald så kan man inte avsluta det här mörka kapitlet i Spaniens historia, säger Almodóvar.

Det här är en ny sida av regissören, som snarare brukar föredra att uttrycka sin politiska hållning genom sina karaktärers okonventionella strävanden än genom direkt samhällskritik. Redan i andra långfilmen ”Pepi, Luci, Bom y otras chicas de Montón” rev han med glatt humör av droger, homosexualitet, prostitution, kvinnomisshandel och sadomasochism; allt färgat av den kärleksfulla men illusionslösa människosyn som alltid varit hans kännemärke. Hans målmedvetna karaktärer går visserligen ofta vilse i begärets labyrinter (för att citera en annan typisk filmtitel) och trasslar in sig i melodramatiska förvecklingar, men de är också modiga, okonventionella och står för sina drifter. ”Jag gör film som om Franco aldrig har funnits” har han ofta upprepat genom åren. Länge har det varit mer än tillräckligt, men nu har det spanska folkets omedvetenhet om det förflutna gått för långt.

– Spanien har en dålig och väldigt omogen relation till sitt förflutna. Det är viktigt för de unga, som inte minns kriget och vars föräldrar inte heller levde under det, att känna till sin historia och var de kommer ifrån, säger han.

Känns det extra viktigt att berätta om det här nu, när fascismen är på framväxt igen över Europa? Spanien har ju en unik position, eftersom Francos diktatur varade i trettio år efter andra världskriget. Det finns så många fler där som fortfarande minns hur det var.

– Det är sant att generationen som är krigets barn fortfarande lever och kan berätta sin historia, men det är främst deras barnbarn som är drivande när det gäller att öppna gravarna. Men visst, revisionismen är mycket farlig. Ultrahögern försöker till exempel få det att framstå som att det var Republiken som startade kriget och det är ju långt ifrån sanningen.

– ”Parallella mödrar” är ett sätt att ta tillbaka historien, så att folk inte till slut kan tro att den alternativa versionen, som sprids så snabbt, är sann.

I filmen säger Janis samma sak nästan ordagrant till Ana (Milena Smit), en tonårsflicka som hon lär känna på förlossningsavdelningen när båda föder sina barn. När Ana ser ut att inte förstå vikten av det som pågår ilsknar Janis till. ”Du borde vara intresserad av vad du lever i för land och ta reda på vilken sida din familj stod på, så att du själv kan ta ställning.”

Bild 1 av 2 Milena Smit och Penelope Crux i ”Parallella mödrar”. Foto: El Deseo Bild 2 av 2 Milena Smit och Penelope Crux i ”Parallella mödrar”. Foto: Desena Bildspel

Men samtidigt som Janis vill ha sanning till varje pris så döljer hon själv avgörande sanningar för sina närmaste. Sanningar som kan befria dem men skada henne själv.

– Jag har letat länge efter en berättelse som gick att införliva med de här frågorna och hittade det i Janis, hennes begripliga men destruktiva dubbelmoral.

Filmen handlar mer om genealogi än om amning. Är vårt biologiska ursprung viktigt? I tidigare filmer, som ”Allt om min mamma”, hittar karaktärerna ofta alternativa lösningar, där en familj definieras som de som tar hand om varandra, oavsett om de har biologiska band eller inte. Det sker till slut också här. Samtidigt finns en oavvislig sanning i vårt dna. Det är den som avtäcker landets historia och ger de namnlösa döda en identitet och familjetillhörighet. Det är också biologiska sanningar som håller på att slita sönder den gemenskap som byggs upp mellan huvudpersonerna i filmen.

– De scenerna var de svåraste att spela in i filmen, både för tjejerna och för mig som regissör.

Det var viktigt för temat att tårarna kom i rätt ögonblick i filmen. Janis privata drama ska ju ställas mot ett helt lands tragiska skam och melodramtårarna får inte spruta lika fritt som vanligt. ”Vilket är svårt med Penelope, för hon vill gråta hela tiden”, säger Almodóvar i pressmaterialet till filmen.

Milena Smit, Pedro Almodóvar och Penelope Cruz. Foto: MPG / Alamy Stock Photo

Trots att han är född 1949 är det som att han har upplevt ett helt sekel. I byn där han är född fraktade åsnor veden som värmde upp husen och tvättade gjorde man fortfarande för hand i floden. Samtidigt visades färgsprakande technicolorfilm på torget och varslade om en annan, både artificiell och dynamisk värld. Det var också där på torget som Almodóvar såg ”Jungfrukällan” av Ingmar Bergman som elvaåring.

– Just för att det var en håla kom filmer in ocensurerade, vilket var ovanligt på Francos tid. Jag var som förstenad av skräck av ”Jungfrukällan”, men visste också att jag hade sett något enormt.

På tal om nationella idoler och hur de formar sitt land; ser han själv vilket enormt inflytande han har haft på spansk film och kanske framför allt tv? I allt från såpor till thrillers som ”Casa de papel”.

– Jag vill inte hålla på med falsk ödmjukhet. Helst skulle jag inte vilja utöva inflytande över andra men ja, jag ser det, framför allt på tv, och inte bara spanska serier utan även mexikanska.

Att ”Casa de papel” skulle ha Almodóvar-stuk går han däremot inte med på.

– I så fall bara formmässigt, i det barocka.

Bara formmässigt? Ett egendomligt ordval för en hyperestet som vet precis var den hårfina gränsen går mellan kitsch och konst. Även hans mellanfilmer är alltid njutbara bara för rummen, färgkollisionerna, tapeterna, bildutsnitten. Exakt hur god smak ”smaklöshetens mästare” egentligen har såg man, om inte förr, i ”Smärta och ära”. Huvudpersonen, en åldrande regissör med många drag av honom själv, har ett hem där varje tavla, möbel, kopp och klädtrasa är vald med så mycket kärlek, erfarenhet, liv och stilkänsla att världens tjusigaste designtidningar förvandlas till torftiga Ikeakataloger i jämförelse.

Att man i en thriller som ”Casa de papel”, plötsligt låter bankrånare sjunga allsång, poliser gråta, transexuella berätta sitt livs historia och alla ligga med varandra vid de mest olämpliga tillfällen, är inte det snarare ett tecken på ett befriande inflytande än ett kvävande?

Å andra sidan går det kanske ännu längre tillbaka. Ögat och bröstvårtan är en hälsning till rakknivssnittet i ögat i ”Den andalusiska hunden”, Salvador Dalis och Luis Buñuels surrealistiska uppror mot katolskt förtryck och gryende fascism i slutet av tjugotalet.

Men den frågan hinner jag inte ställa, för hans assistent tittar in i bild och säger att det bara är två minuter kvar.

Som publik vill jag framföra ett önskemål: Vi vill se mer av ditt liv, av mannen, männen som du tycker är så tråkiga och stela och som inte inspirerar dig lika mycket. ”Smärta och ära” gav mersmak. Det verkade finnas så många berättelser där.

Jag skulle egentligen vilja vara ännu bryskare och be honom sluta fly in i kvinnokollektiven och berätta mer om hur det var i Madrid på 1970-talet. När en sexuell frigörelse som övriga västvärlden hade kämpats fram under trettio år, exploderade på rekordtid i Spanien. Den svenska så kallade frigjordheten på sjuttiotalet kom nog inte i närheten av det som pågick på Madrids undergroundscen 1975. Och Almodóvar var en av förgrundsgestalterna.

– Ibland tycker jag att det är pinsamt att berätta om mig själv, säger han bara, men om det som är pinsamt är värt att berätta kommer det säkert komma mer om mig i en annan film.