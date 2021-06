Penisattrapper allt större på film och i tv

Man behöver inte vara utbildad fysiker eller kunnig inom fluidmekanik för att tillverka en löspung, men det hjälper.

När maskören och perukmakaren Daniela Mengarelli fick i uppdrag att göra en penisattrapp till tv-serien ”Kärlek och anarki” ringde hon upp en kollega för rådfrågning. Han började då prata om Arkimedes princip: att ett föremål som sänks ner i vätska trycker undan motsvarande storlek på föremålet som sänks ner.

Så om man ska skapa en löspung…

– Så ska man doppa den faktiska pungen i ett glas med vatten, för att på så sätt räkna ut hur mycket material som kommer behöva användas när man ska modellera protesen.

Nu behövdes dock inget scrotum skapas, bara penisen. Den skapades för en scen där huvudpersonen Max (Björn Mosten) uppträder i bara mässingen på en släktträff, som del av en utmaning i det sociala spel han och Sofie (Ida Engvoll) bedriver i ”Kärlek och anarki”.

Bild 1 av 2 Daniela Mengarelli. Foto: Jonas Lindkvist Bild 2 av 2 Daniela Mengarelli Foto: Jonas Lindkvist Bildspel

Daniela Mengarelli är utbildad på Stockholms konstnärliga högskola. Hon har senast gjort maskdesign för Netflixserien ”Störst av allt”, nya säsongen av ”Mäklarna” och Peter Grönlunds familjedrama ”Goliat”. Penisen hon tillverkade i ”Kärlek och anarki” var hennes första, men hon har sedan dess fått förfrågan om att tillverka ytterligare en för en annan produktion.

Protesen blev nämligen mycket omtalad.

– Jag läste ett inlägg på en gaysida där de hade rankat den som den hetaste penisen. Den aspekten tänker man inte på, man är så krass och inriktad på det tekniska, säger hon och tillägger att protesen var lite tilltagen i storlek.

– Den är förvisso gjord efter skådespelarens mått, men sen lade jag till några millimeter för att försäkra mig om att lösdelen verkligen täckte området.

Det finns även andra saker att ta i beaktning, säger hon: väderförhållanden när scenen görs, om det är stressigt på inspelningen, och andra saker som kan påverka den faktiska penisens form och storlek.

Penisattrapper har blivit allt vanligare. Dels av politiska orsaker, att blicken på nakna kroppar inte måste vara manligt heterosexuell. Den objektifiering som så länge skett av kvinnokroppen kan nu även ske av manskroppen. Skådespelaren Kevin Bacon, som visade upp sig i all sin prakt i en scen redan i ”Wild things” på 90-talet, lanserade 2015 hashtaggen #freethebacon för att få manliga skådespelare att i jämställdhetens tecken kasta av sig kläderna inför kameran.

Men det finns även en juridisk aspekt. Eftersom filmer som går upp på biografer måste förhålla sig till åldersgränser när nakenhet visas – och därför en minskad målgrupp – så kan tv-serierna vara mer vågade i sitt berättande. En hel flora av lösfallosar har sedermera tagit plats i rutan: Alexander Skarsgårds attrapp väckte stor uppmärksamhet i HBO:s ”Big little lies”, Matthew Rhys har berättat om processen när han fick välja penis inför sin blottarscen i ”Girls”. De har dykt upp i ”Westworld”, ”Sex education”, ”American gods”, ”Game of thrones”, ”Easy”, ”Normala människor”, ”The deuce” och ”Euphoria” (som gick från en enstaka penisprotes i pilotavsnittet, till att redan i nästa episod klämma in 30 penisar i en och samma scen).

Eftersom det har blivit så omtalat tror Daniela Mengarelli att det kommer finnas i folks medvetande oftare när man ser en penis på film eller tv.

– Men det är högst individuellt huruvida skådespelare känner sig hjälpta eller stjälpta av det. När jag pratat med vissa skådisar som varit många år i branschen säger de ”Gud så bökigt, det är väl inte så farligt att vara naken.”

– Men från produktionens håll tror jag att det kommer att bli vanligare att man åtminstone ställer frågan om en attrapp ska användas, ungefär som att man jobbar med intimitetskoordinatorer vid sexscener nu. Förut var det inte ens ett alternativ.

Bild 1 av 2 Attrappen klädd i så kallad ”Gelcoat”, ett första lager silikon. Foto: Daniela Mengarelli Bild 2 av 2 Ett negativ (del av gjutformen) av penisen i silikon. Bildspel

För att tillverka protesen utgick hon från penisens längd och omkrets – mått hon fick skickade till sig – och skapade sedan en stomme (”den ser ut ungefär som en banan”). Därpå skulpterade hon fram en modell i lera som man kunde gjuta silikonattrappen av. Mengarelli jämför den med en tunn hylsa eller kondom som sträcker sig upp över blygdbenet. Den limmas sedan på plats och skärs upp underifrån på baksidan så att den faktiska penisen kan läggas inuti skalet.

– Eftersom den befinner sig inuti höljet, där alltifrån ollonet till basen är supertunt, så hänger och beter sig attrappen som en riktig penis, med samma tyngd. Det är inga delar som har fyllts i.

Sedan fick skådespelaren bära protesen för att se om den kändes bekväm och såg naturlig ut. Det är lätt att föreställa sig hur skådespelaren i en så sårbar och utsatt position gärna vill plussa på attrappens dimensioner för att få en mer respektingivande fysionomi.

– Han hade ingen fåfänga kring att den skulle se ut på ett visst sätt. Men jag sa ändå: ”Det som sen blir slutresultatet är hur folk kommer tro att du är skapad, så att du är okej med det. Du får välja om du faktiskt vill vara naken.” Men han kände sig bekväm med att gå vidare med protesen.

Maskören Ingela Larsson målar attrappen som användes i ”Kärlek och anarki”. Foto: Daniela Mengarelli

Ur ett rent filosofiskt perspektiv kan man alltså fråga sig varför attrappen ens behövs? I betraktarens öga framstår det ju ändå som det verkliga könsorganet.

– Dels av bekvämlighetsskäl – att inte behöva visa sig helt naken – men också för att allt möjligt kan hända när man ska filma. Det blir ju ett stressmoment om det är den egna penisen som visas; om den skulle dra ihop sig av kyla, eller om man råkar få erektion. Det kan ju hända även om man hela tiden tänker att man inte ska få det.

Hur är det då att som maskör se andra löspenisar på film. Tänker man på hantverket och hur de kan tänkas ha skapat den?

– Att ha det här yrket gör att alla lösa delar man ser på film triggar ens tankeverksamhet och hur man själv hade gjort. Det kan även gälla spektakulära åldersmaskeringar, eller hur de skapade trollutseendet i en film som ”Gräns”. Men jag har inte tänkt på det angående löspenisar, utan mer tänkt att det kan vara det när jag sett en. Det häftigaste är när man inte kan avgöra huruvida det ens är lösa delar eller på riktigt.

I ”Kärlek och anarki” tillverkade Mengarelli även könshåret på den kvinnliga karaktären Sofie, som visar sig naken i en simhall. Däremot behövdes ingen lösvagina tillverkas, en attrapp som däremot Charlotte Gainsbourg berättat att hon bar i Lars von Triers ”Nymphomaniac”.

– I ett sådant fall tänker jag att man gör en avgjutning av personens vagina. Rent tekniskt är det ungefär som när man gjuter av ett öra, vilket är väldigt vanligt. Sedan fäster man den som när man skulpterat en annan del; gör tunna kanter och limmar in så att de inte syns.

Vad är svårast i processen?

– Man får inte vara för pryd, varken som tillverkare eller bärare. När man prövar attrappen kan det bli lite obekvämt. Och så måste man stämma av att hudfärgen på penisen stämmer med hur attrappen är målad, så att den smälter in mot skådespelarens egna färger. Vi fick justera en del av färgerna i postproduktionen av ”Kärlek och anarki” av det skälet, och även könshåret – peruken vi hade knutit till attrappen blev lite burrig, lite väl mycket 70-tal.

När man väl skapat sin första penis, är det då enkelt att göra om det med en ny?

– Det skulle nog vara lättare än första gången, men det skulle inte ske i en handvändning. Alla penisar är olika men grundkonceptet är detsamma – däremot är frågan om den ska vara erigerad eller slak, om den har är en speciell form eller vinkel. Så det skulle fortfarande innebära en ordentlig tankeprocess. Jag laborerade mig fram ordentligt med formen till den här delen, men tack vare värdefulla råd och tips från mycket mer erfarna och väldigt skickliga kollegor i branschen – samt inte minst mina två grymma maskörkollegor Ingela Larsson och Emelie Henriksson – så blev det bra!