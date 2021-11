Peppighet och sång när ”Musikanternas uttåg” uruppförs på Sara kulturhus

Teater ”Musikanternas uttåg” Manus: Tora von Platen efter Per Olov Enquists roman, Regi och bearbetning: Bobo Lundén Scenografi och kostym: Astrid Maya Ljusdesign: Maria Ros Musik: Mattias Kågström och Cay Nyqvist. Medverkande: Thomas Köhler, Sonja Lindblom, Gunnar Eklund, Ellenor Lindgren, Florian Johansson Granqvist, Amelie Ingabire med fler Scen: Västerbottensteatern, Sara kulturhus. Speltid: 2 tim och 45 min. Visa mer

Vad skulle Josefina Markström säga om Sara kulturhus, det nyinvigda träpalatset med sin hotellskrapa vid torget i Skellefteå stad? Antagligen att det är ett Babelstorn, en syndig förhävelse. Man ska vara ödmjuk.

Det är inte Västerbottensteatern. Stolt förkunnar den att premiären för ”Musikanternas uttåg” i det nya kulturhuset är en ”världspremiär”. Och det är ju sant, i mer än ett avseende. Skellefteå är på väg att bli en världsstad, liten visserligen, men ändå.

PO Enquists roman från 1978 är förlagd till åren efter förra sekelskiftet. Det var då det moderna Sverige, det välståndsfrämjande samförståndets Sverige, gjorde sina första framstötar kring sågverken och massafabrikerna vid övre Norrlands kust, i detta Västerbotten som för den socialdemokratiska agitatorn Elmblad då ännu var ”det mörko landet.”

Nu uruppförs en scenversion av berättelsen om Elmblads mödor och motgångar samma vecka som riksmedier vittnar om att en ny tid på nytt har gjort entré i dessa trakter. Skellefteå rapporteras vara på väg att bli ett postfossilt Klondike.

Från när och fjärran strömmar människor till bygden för bygga och jobba på batterifabriken Northvolt. Det finns arbete i överflöd, men inga bostäder. Det är nästan omöjligt att uppbringa ett hotellrum i stan en vanlig regnig och mörk onsdag i november.

Och kanske är det för att så mycket nu ligger i stöpsleven, som Västerbottensteaterns dramaturg Tora von Platen och teaterns konstnärliga ledare Bobo Lundén valt att göra en föreställning som tar fasta på det kollektiva och lokalhistoriska, det som kan skapa samhörighet och ”vi”-känsla. Tonen slås bokstavligen an i den första scenen, med en ohämmat västerbottnisk version av Woody Guthries ”This land is your land”.

På väg till Skellefteå läste jag om de sista sidorna i ”Musikanternas uttåg”. Morbror Aron spettar sig igenom isen, för att sedan med stensäck på sin rygg sjunka ner ”i det svarta svindlande hål” som är ”havens djupaste mörker”. Josefina Markström spänner hästen för stöttingen för att i den månkalla vinternatten hämta hem ”pajken”, den skändade och stympade sonen Nicanor.

Det finns en nästan outhärdlig tyngd i texten. Men samtidigt som ”Musikanternas uttåg” är en av PO Enquists svartaste romaner är den också en av hans roligaste.

Är det ens möjligt att göra någorlunda texttrogen teater av ett prosaverk med en sådan enorm emotionell spännvid, med så många olika bottnar och undertexter?

Antagligen inte.

Västerbottensteatern har kanske gjort ett klokt val när den låter den samspelta och harmoniska ensemblen frejdigt hänge ge sig åt det i god mening publikfriande: Underbara oneliners, som den fromme fadern KV Markströms definition av att släppa loss och ha kul: ”Jåå, bland världsliga nöjen jer de nog som likest att sitt oppå skithuse.” Ett gemenskapens försonande ljus också över det svåra och smärtsamma. En rätt underbar flirt med lokalhumorn; de inte riktigt navlade burträskarna som grymtande rumpnissar. Ett direkt och inkluderande tilltal till publiken som gång på gång explicit bjuds in i föreställningen och också får romanens titel förklarad i en fräck musikalisk tolkning av bröderna Grimms saga om stadsmusikanterna från Bremen.

Kulturhusets träarkitektur går igen i Astrid Mayas scenografi. Tunga träpelare hänger från taket och skapar ordning och struktur i teaterrummets mörka rymd. De låter sig snart firas ner för att bli den skog som ger burebornas deras försörjning genom avverkningar och osäkra säsongsanställningar hos ”Bolaget”, sågen i Bureå. Trä här också.

Det är västerbottningarnas kamp för bröd och trygghet som blir föreställningens röda tråd, den som binder samman tablåer och sångnummer (de flesta av dem nyskrivna). Det är en tråd som också knyter samman det förra sekelskiftet med vår egen tid. Det är ju en gigekonomi de är hänvisade till, dessa västerbottningar som misstror socialisterna men tror på solidariteten.

Det är något välbekant över den rapsodiska formen, de ofta revyartade scenerna, den unisona sången, peppigheten. Något jag känner igen. Och så slår det mig. Det är Fria Pro. Det vi får se i framtidsstaden Skellefteå är en underhållande uppdatering av den klassiska proggteatern.

Det ligger i genrens natur att det är kollektivet, hela ensemblen, som har huvudrollen. Så också här. Men Gunnar Eklund träder ändå fram ur kollektivet och gör som morbror Aron en rolltolkning som fördjupar föreställningen och antyder att en helt annan iscensättning kanske ändå hade varit möjlig, en som stannat upp vid smärtpunkterna, som tagit sig tid att leta sig ner mot mörkret.

Eklunds Aron är ett helt skyddslöst barn i en åldrande, snusig ungkarls kropp. Och som Judas är han dömd att begå de dödssynder utan vilka berättelsen inte blir möjlig. Han blir så det existentiella alibit i en uppsättning som annars förpassar religionen till historiens kuriosakabinett.

I romanen däremot är tron hela tiden intensivt närvarande, också i sin omöjlighet och frånvaro. Så till exempel är masken i Elmblads mun, den han under tortyr tvingas svälja, inte bara en anekdotisk delikatess. Den har sin motsvarighet i Nicanors tungspets, den som skärs av. Ordets förkunnare tas inte emot i det mörko landet. Först med förräderiet, med judasuschlingen, öppnas en vak i isen, en väg till försoningen.

Snö faller över scenen. Ackompanjerad av folksången ”I am a man of constant sorrow” sjunker morbror Aron sakta ner dimman som stiger upp från scengolvet. Hans ansikte blir som glas. Snart är han borta.

Det är föreställningens vackraste ögonblick.

Sedan blir det trevligt och roligt igen.

Läs fler scenrecensioner och fler texter av Per Svensson.