Per Andersson: ”Man mår bra av att balla ur emellanåt”

I en replokal i Farsta söder om Stockholm har rummet förvandlats till en temporär hjärna. Gråbeiga tyger med bulliga svarta former ramar in scenen och skapar ett slags portal.

Vart den leder?

Till Per Anderssons inre.

Hur hamnade vi här?

– Det är en väldigt bra fråga, säger Per Andersson medan han rättar till sin hatt, för dagen formad som en räka.

– Men jag vill ta med publiken in i mitt huvud. De får väl knö in sig bäst de kan.

Egentligen började allting för 35 år sedan, när Per Andersson var tio år gammal och skrev ner ordet ”räkhäst” på en lapp. Varför han gjorde det, eller vad det betyder, kan han inte längre minnas, men ordet har stannat hos honom sedan dess.

– Jag skriver ner alla mina idéer på lappar, på servetter, kvitton, vad som helst, berättar han. Du vet hur det är. Det gjorde jag när jag var liten också. Och då skrev jag tydligen ner ordet ”räkhäst”. Varje gång jag har rensat min lapplåda efter det, vart sjunde år kanske, har jag hittat den där lappen, den har liksom återkommit, jag har aldrig slängt den utan bara garvat och tänkt ”vad är det här?”

Idén till revyn föddes när Per Andersson kom att tänka på en idélapp som han skrev som tioåring, som bara bestod av ett ord: ”räkhäst”. Foto: Miranda_Solvang

När han fick frågan om att göra en enmansshow var den lappen det första som dök upp i hans huvud. Föreställningen skulle heta ”Räkhäst”. Så var det bara.

– Det var där allt började, säger han. Vi satte oss ner med ordet, började komma på en massa sketchidéer och funderade samtidigt på vad det kunde betyda. Varför skrev jag ”räkhäst” när jag var tio? Vad skulle det kunna vara?

Per Andersson har fortfarande ingen aning om vad ”räkhäst” betyder. Däremot har han landat i vad det symboliserar: en hyllning till fantasin, till barnasinnet, som fått prägla hela föreställningen. Det senaste året har han inte bara tvingats ta ett steg från scenerna på grund av coronapandemin, utan också fyllt 45. ”Precis mitt i livet”, som han beskrev det i en födelsedagsintervju med TT. Han tror att han blickar tillbaka mer ju äldre han blir, att det för honom har blivit allt viktigare att minnas och hylla det som varit.

– Jag ser ju hur mina barn växer upp, hur livet fortgår. Man har mer tid att blicka tillbaka på också. Det är vad det är.

För den breda publiken blev Per Andersson känd som en av medlemmarna i humorgruppen Grotesco, vars tv-serie hade premiär 2006. Sedan dess har han blivit ett hushållsnamn i humor-Sverige, bland annat genom sin medverkan i flera stora revyer och musikaler och i tv-program som ”Parlamentet”, Melodifestivalen och julkalendern. Han har gjort en enmansshow förut, när han som strävsam 25-åring hyrde en scen på Göteborgs konserthus för egna pengar, men ”det här är något helt annat”, säger han.

– Man vill ju alltid göra saker som känns nya, fortsätter han. Jag har gjort så stora föreställningar på sistone, som ”Book of mormon” och ”Rock of ages”. Det kändes kul att få bryta av det och göra något mindre.

Hur personlig blir du? Vi befinner oss ändå inuti din hjärna.

– Det skrapar på ytan. Men det viktiga är temat. Man ska ta med sig att man får balla ut emellanåt, att alla mår bra av det. Jag tycker att det är viktigt att man behåller lite av det där impulsiva. Men jag driver med det också.

”Man ska ta med sig att man får balla ut emellanåt, att alla mår bra av det”, säger Per Andersson om ”Räkhäst”. Foto: Miranda Solvang

I Per Anderssons hjärna finns till exempel en sketchlucka som inte går att stänga – ”jag tänker i sketcher, så har det varit sedan födseln” – och ett centrum för konsekvenstänk som gått upp i rök eller kanske aldrig existerat. Minnen och impulser avlöser varandra. Malin Baryard galopperar förbi, det blir ”väldigt fin finkultur”, 70-talsbarnprogram i tajta velourkläder – och en kuplett om att ligga med möbler. Kort sagt: en påminnelse om hur viktigt det är att ibland låta sin fantasi flöda helt fritt.

Man tänker kanske inte på dig som en person som förlorat sitt barnasinne. Behöver du den påminnelsen?

– Ja, jag tänker att det här är en uppmaning till mig själv också. Vad fan, jag är ju på väg att bli vuxen på riktigt. Jag är i en situation i mitt liv där jag för första gången tänker att det vore kul att göra något mer seriöst eller andra typer av grejer. Innan har jag alltid tänkt ”äsch, kan vi inte bara skena allihopa?” Det här är en hyllning till det tankesättet, till det flowet.

Samtidigt som ”Räkhäst” uppmanar till urballning är det också en till formen ganska klassisk revy. Per Andersson står i centrum, men får sällskap av gästartister och låtar och sketcher som skrivits tillsammans med Håkan Johnsson och Grotescokollegan Rikard Ulvshammar. Revyn är en konstform som har återkommit genom Per Anderssons scenliv. Under åren har de hunnit bli många, från 90-talets Mölndalsrevy till ”Grotesco på Scala” 2015 – då som nu med Anna Vnuk i regissörsstolen.

– Jag gillar tempot i det, säger Per Andersson om varför även enmansshowen blev en revy.

– Och jag gillar att det är så fritt, att det kan vara lite vad som helst: tre minuter handlar om något, tre minuter om något helt annat. Det behöver inte vara bundet till ett tema utan kan vara ganska associationsbenäget, och det tycker jag är kul. Jag älskar att gå in och göra olika figurer, att dra på en peruk och bli någon annan.

”Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet”, säger Per Andersson om vad han ska hitta på efter ”Räkhäst”. Foto: Miranda Solvang

Lagom till premiären den 9 december flyttas hjärndekoren från replokalen i Farsta till Lorensbergsteatern i Göteborg. Att premiären äger rum just där är ingen slump. För Per Andersson, som växte upp i Mölndal och har spelat teater sedan han satte upp egenkomponerade vardagsrumsföreställningar för sin mormor som barn, har det anrika nöjesetablissemanget alltid haft en särskild betydelse.

– När jag och mina kompisar var ungdomar brukade vi åka in till Lorensbergsteatern, berättar han. Vi gick alltså inte in, utan tittade bara på byggnaden. Medan alla andra drog ut på stan sade vi att ”vi kanske kommer sedan, vi ska bara kolla en grej” och så stod vi där utanför och tittade i tre timmar. Vi fantiserade om alla föreställningar vi ville göra. Vi drömde om att någon gång få göra en enmansshow. Så för mig är det här en jättesäck som knyts ihop.

Vad hade den Per sagt om det här?

– Att det var absurt. ”Det där kommer aldrig att hända, men kul att du drömmer.”

Säckar som knyts ihop, det för tankarna till avslut. Markerar ”Räkhäst” ett avslut?

– Ja, så är det kanske.

Vad kommer sedan?

– Något annat. Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Eller så gör jag uppföljaren ”Hummerponny”. Kanske blir det så att du från och med nu kommer att intervjua mig vartannat år och jag fortsätter att lova att nu, nu kommer sista delen, nu ska jag sluta löjla mig.