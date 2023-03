Per Borgå: Staffan Bergström är självklart inte olämplig som läkare

Hösten 2022 fick Staffan Bergström, läkare och professor emeritus, av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) veta att han var ”uppenbart olämplig att utöva läkaryrket” och därför skulle fråntas sin läkarlegitimation.

De som känner Bergströms extraordinära läkargärning blev mycket förvånade. När började hans olämplighet visa sig? Han är legitimerad läkare sedan 1969 och har gjort en stark forskarkarriär, handlett 35 doktorander till disputation. Dessutom är han författare och medförfattare till närmare 400 vetenskapliga verk och har under många år som professor undervisat i U-landsmedicin och Internationell Hälsa i Oslo respektive Stockholm (KI).

Är Bergström ett rötägg i läkarkåren, som under alla dessa år gått under radarn? Knappast. Vid otaliga tillfällen har han ju varit utsatt för granskning, inte minst vid tillsättande av överläkartjänster och professurer. Han lyckades under fem års verksamhet i Mocambique sänka mödra- och barnadödligheten vid den största förlossningskliniken där väsentligt. År 2009 mottog han Distinguished Service Award, som Karolinska Institutet betecknar som ”världens förnämsta utmärkelse till gynekologer”.

Att Bergström som pensionär väckte myndigheternas intresse har sin bakgrund i att han 2020 hjälpte en svårt ALS-sjuk man att sova in i döden, efter att denne på grund av pandemin förvägrats inresa till organisationen Dignitas i Schweiz, där han annars skulle fått den hjälpen. Bergström försökte att i patientens hemmiljö följa det tillvägagångssätt som skulle tillämpats vid Dignitas, eftersom patienten vägrade varje form av sjukhus- eller hospicevård. Fallet fick stor uppmärksamhet i dagspressen, inte minst i Dagens Nyheter som gjorde ett reportage i samband med mannens död (15/7 2020).

Bergström anmälde sig själv till polisen, varefter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) också initierade ett ärende och anmälde händelsen till Åklagarmyndigheten. Ärendet lades ned, då suicid och medhjälp till suicid inte är brottsliga handlingar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmälde dock ärendet till HSAN med yrkandet att Bergström skulle delegitimeras, då han inte handlat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och visat sig ”uppenbart olämplig” att utöva läkaryrket. Hans kliniska- och forskarmeriter nämns inte i anmälan, däremot att han är en ”erfaren dödshjälpsdebattör”.

Efter närmare ett års handläggning kommer så utslaget: Bergström förlorar sin läkarlegitimation. När HSAN redovisar sitt beslut nämner man pliktskyldigt de många synpunkter som finns i Bergströms svar och yttranden från olika experter efter IVO:s anmälan, dock utan att alls diskutera deras inverkan på beslutet. De rör bland annat invändningen att begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet måste ses i internationellt och globalt perspektiv.

Flera europeiska länder och ett 10-tal delstater i USA tillämpar läkarassisterat döende på ett liknande sätt som det Bergström använt. Vidare lyfts Europakonventionen för mänskliga rättigheter fram. Europadomstolen har i flera utslag tolkat konventionen så att en individ har rätt att själv besluta om när hen vill avsluta sitt liv och har också rätt att få tillgång till medel för att göra detta.

Europakonventionen har legal status i Sverige. Av IVO:s anmälan och Bergströms svar att döma förefaller olika rättsliga principer föreligga beroende på i vilken grad man har ett strikt förvaltningssvenskt eller ett mer internationellt perspektiv. Man borde förvänta sig att detta skulle diskuteras i HSAN:s överväganden.

Det görs inte alls. Då en sanktion likväl måste motiveras och det inte kan påvisas att patient eller anhöriga har lidit någon skada motiveras HSAN:s beslut med att Bergströms handlande anses skada förtroendet hos allmänheten. Påståendet att allmänhetens förtroende skulle skadats bemötte Bergström redan efter IVO:s anmälan.

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen bygger allmänhetens tillit till en legitimerad läkare ”på läkarens respekt för patientens självbestämmande och integritet”. Bergströms handlande styrdes av en sådan respekt. Vad sedan gäller allmänhetens attityder till frivillig dödshjälp är dessa till stor del positiva enligt flera stora opinionsundersökningar, varför det är osannolikt att förtroendet av det skälet skulle skadats.

Medan IVO åtminstone refererat det stycke i patientsäkerhetslagen, som föreskriver att vården i möjligaste mån ska ges i samråd med patienten, har denna hänvisning utelämnats av HSAN. Utan att visa hur, påstår man således svepande att handlandet lett till att förtroendet hos allmänheten lidit skada. Ansvarsnämnden diskuterar inte alls de många invändningar som Bergström redovisat efter IVO:s anmälan utan upprepar bara vad IVO hävdat. Man skriver med maktfullkomlig arrogans att Bergströms legitimation ska återkallas ”oavsett de bevekelsegrunder han haft och vad han i övrigt anfört”.

Att Bergström ”är uppenbart olämplig” att utöva läkaryrket är ett orimligt påstående. Misstanken blir då att det snarare är hans åsikter som ”erfaren dödshjälpsdebattör” som anses förkastliga.

När myndigheter börjar tala nyspråk bör vi vara vaksamma och protestera. Framför allt borde Läkarförbundet reagera kraftigt, när en läkare utsätts för myndighetsmobbning.

Ärendet kommer inom kort aktualiseras i en överklagandeprocess. Låt oss hoppas att Förvaltningsrätten visar en mindre fördomsfull attityd. Det förtjänar en allsidig belysning, där orden inte förlorat sin mening.

Överläkare i psykiatri, verksam inom Akademin för Trauma och Kultur, tidigare chef för forsknings- och utvecklingsenheter inom Stockholms läns landsting, samt forskare vid Karolinska Institutet.

